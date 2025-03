STALKER 2 : comment les développeurs ont bravement poursuivi leur travail en pleine invasion russe de l’Ukraine

GSC Game World a surmonté l’un des défis les plus éprouvants de l’industrie vidéoludique lors du développement de Stalker 2: Heart of Chornobyl. Alors que la Russie envahissait l’Ukraine en 2022, le studio s’est scindé en deux : environ 200 employés ont fui vers Prague tandis que 230 ont pris la décision de rester à Kyiv, malgré les dangers constants du conflit.

Une scission face à l’urgence

Dès le 24 février 2022, l’assaut russe a menacé la vie de centaines de développeurs et de leurs familles. En prévision de l’escalade du conflit, une partie de l’équipe a quitté l’Ukraine pour établir un nouveau siège à Prague, permettant au développement du jeu de se poursuivre. Cependant, une majorité de 230 personnes a choisi de rester à Kyiv, acceptant les risques quotidiens des frappes aériennes, des attaques de drones et des bombardements.

La ville n’a pas été le théâtre de combats massifs après les premières semaines de l’invasion, mais elle reste une cible privilégiée des assauts russes. Cette ténacité du studio reflète celle de l’Ukraine tout entière, dont la résistance acharnée a freiné l’avancée russe dès le début du conflit.

Un engagement personnel et collectif

Parmi ceux qui sont restés, le concepteur narratif Maksym Hnatkov était déterminé à ne pas quitter son pays. Il a confié à GameSpot Insider que partir lui aurait été impensable : « Je ne veux pas partir. Je ne me le pardonnerais pas. » Sa colère et sa résilience lui ont permis de continuer à travailler sur le jeu malgré l’instabilité ambiante.

Pendant ce temps, la guerre faisait rage non loin des bureaux de GSC Game World. Les images de quartiers détruits, d’exécutions de soldats ukrainiens et de civils tués sans distinction témoignaient de la brutalité du conflit qui encerclait certains développeurs encore sur place.

Des leçons tirées de Donetsk

Ceux qui ont choisi de fuir ont souvent puisé leur décision dans l’histoire récente du pays. Yevhen Bazarov, responsable communautaire en chef, gardait en mémoire une expérience traumatisante lorsqu’en 2014, la région de Donetsk était occupée par les séparatistes pro-russes.

« Nous avons fait cette erreur en 2015, lorsque nous avons tenté de vivre au cœur du conflit pendant trois mois, » a-t-il expliqué. Avec sa famille, il avait alors passé la majorité de ce temps dans des abris anti-bombes, réalisant trop tard l’ampleur du danger. Cette fois-ci, lui et d’autres membres du studio ont pris la route de l’exil, d’abord vers Budapest avant de s’installer définitivement à Prague.

Un succès malgré l’adversité

Le développement de Stalker 2 a été semé d'embûches. En plus du contexte de guerre, le studio a également dû surmonter un incendie majeur dans ses nouveaux locaux, ajoutant une difficulté supplémentaire à un projet déjà éprouvant. Malgré ces revers, l'équipe a persévéré, mettant tout en œuvre pour finaliser le jeu.

Finalement, en fin d’année 2024, GSC Game World a réussi à publier Stalker 2: Heart of Chornobyl, marquant l’aboutissement d’un travail héroïque mené contre vents et marées. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette odyssée peuvent découvrir l’intégralité du reportage de GameSpot Insider consacré à ce développement hors norme.