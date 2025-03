I Hate This Place : le nouveau jeu d’horreur de Bloober Team qui va vous hanter toute la nuit !

Bloober Team, connu pour le remake de Silent Hill 2, annonce un nouveau projet ambitieux sous son label fraîchement créé, Broken Mirror Games. En partenariat avec Skybound Entertainment, le studio dévoile I Hate This Place, une adaptation de la célèbre bande dessinée en un jeu de survie-horreur prévu pour cette année.

Un jeu de survie-horreur en vue isométrique

Dans I Hate This Place, les joueurs incarneront Elena, une héroïne confrontée à un mal surnaturel qu’elle a malencontreusement libéré. Afin de survivre, elle devra affronter des hordes de monstres à l’aide d’armes de mêlée et à feu. Son objectif sera de collecter des ressources essentielles et d’atteindre des refuges avant que la nuit ne tombe.

Le gameplay mettra l’accent sur la gestion des ressources et la fabrication d’équipements pour renforcer les chances de survie. Les joueurs devront explorer des environnements hostiles, affronter des créatures redoutables et résoudre des mystères liés au sombre univers du jeu.

Un style visuel inspiré des comics rétro

Le teaser dévoilé présente un design artistique fortement influencé par les bandes dessinées rétro, reprenant les codes stylistiques de la série originale. L’aspect visuel contribue à l’atmosphère oppressante du jeu, avec des décors inquiétants et une mise en scène immersive.

Parmi les créatures rencontrées, plusieurs monstres gigantesques apparaissent dans la bande-annonce. Un élément clé du scénario, le mystérieux Horned Man, semble occuper une place centrale dans l’intrigue, ajoutant une dose supplémentaire de suspense et de mystère.

Une adaptation fidèle du comic original

L’histoire s’inspire directement de la bande dessinée écrite par Kyle Starks et illustrée par Artyom Topilin. Publiée sous Image Comics et Skybound Entertainment, elle a vu le jour entre mai 2022 et juillet 2023 et comprend dix numéros regroupés en deux éditions reliées sorties en 2023.

L’univers riche et angoissant du comic devrait se retrouver au cœur du jeu, garantissant une adaptation respectueuse du matériel d’origine. Les fans de la bande dessinée seront ainsi en terrain connu, tandis que de nouveaux joueurs découvriront cet univers torturé.

Une sortie prévue pour cette année

Le studio espère ainsi séduire les amateurs de jeux de survie-horreur tout en attirant les fans de la bande dessinée originale. Reste à voir si cette adaptation sera à la hauteur des attentes, tant en termes de fidélité au matériau d’origine que d’innovation vidéoludique.