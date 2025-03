InZoi Creative Studio : comment obtenir une clé pour la démo et créer votre monde avant tout le monde !

InZoi, le nouveau concurrent des Sims, arrive bientôt et propose une démo de son mode Creative Studio avant la sortie officielle du jeu le 28 mars. Cependant, pour y accéder, il faudra suivre une procédure bien précise, impliquant Twitch et Steam. Voici comment obtenir votre clé et profiter de cette avant-première.

Un mode Creative Studio en avant-première

Le mode Creative Studio d’InZoi permet aux joueurs de concevoir leur propre univers en deux étapes distinctes. Dans le Character Studio, vous pourrez créer votre avatar, appelé un Zoi, en choisissant de reproduire fidèlement un visage réel, une célébrité ou une création originale. Ensuite, le Build Studio vous permettra de construire une maison de A à Z, avec un large choix de décoration et la possibilité d’importer des textures personnalisées pour un rendu encore plus réaliste.

Avec une telle liberté de personnalisation, cet outil semble être un concurrent sérieux pour les Sims, et la démo permettra aux plus impatients de découvrir son potentiel avant la sortie officielle du jeu.

Comment obtenir une clé de démo ?

Pour accéder à cette démo exclusive, il faudra suivre plusieurs étapes impliquant Twitch et Steam. Tout d’abord, rendez-vous sur le site InZoi Event Drops et connectez-vous à votre compte Krafton ou créez-en un si vous n’en avez pas déjà.

Ensuite, dans le menu de liaison, associez vos comptes Steam et Twitch pour valider votre participation à l’événement. Une fois cette étape terminée, regardez un stream InZoi sur Twitch pendant au moins 15 minutes.

Une fois votre temps de visionnage atteint, dirigez-vous vers votre inventaire Twitch et réclamez votre récompense. Retournez sur le site des InZoi Event Drops, faites défiler la page jusqu’en bas et récupérez votre code d’activation.

Activer la démo sur Steam

Une fois votre code obtenu, ouvrez votre application Steam et rendez-vous dans le menu “Jeux”. Sélectionnez l’option pour activer un produit, entrez votre code et validez. L’InZoi Creative Studio apparaîtra alors dans votre bibliothèque, prêt à être téléchargé et lancé.

Dernière chance avant la sortie

Si vous ne parvenez pas à obtenir un accès anticipé, sachez que le mode Creative Studio sera disponible mondialement à partir du 23 mars. Toutefois, avoir un accès en avance permettra aux joueurs de se familiariser avec l’outil avant l’ouverture complète du jeu.

Avec un week-end entier consacré à la construction et à la personnalisation, saisir cette opportunité dès maintenant est un bon moyen de se plonger dans l’univers d’InZoi avant son lancement définitif.