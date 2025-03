Fortnite Saison 3 OG : retour aux origines avec le météore légendaire et des skins revisités !

Fortnite OG replonge une fois de plus dans le passé avec l’arrivée de la saison 3 le 25 mars. Cette nouvelle saison transporte les joueurs en février 2018, à une époque marquée par l’arrivée du premier grand événement narratif du jeu : un gigantesque météore menaçant l’île, annonçant une évolution majeure dans l’histoire de Fortnite.

Des teasers évocateurs pour les fans nostalgiques

Epic Games a révélé deux teasers intrigants pour préparer le retour de cette saison emblématique. Le premier dévoile un casque d’astronaute, reflet de l’île de Fortnite et du météore suspendu au-dessus d’elle. Un détail marquant attire l’attention : l’astronaute arbore une veste en cuir cloutée, fusion entre une tenue de la saison 3 et le skin Power Chord, un clin d’œil aux fans de la première heure.

Le second teaser est une bande-annonce complète qui met en avant les nouveaux skins du Passe OG. On y découvre des versions revisitées de skins familiers, une approche qui redonne une nouvelle vie aux personnages iconiques tout en préservant l’esprit original de la saison dont ils sont issus.

Le Passe OG : des skins remixés au programme

Contrairement aux précédents Passes OG, celui de la saison 3 s’appuie davantage sur des skins issus de la boutique que sur ceux du Passe de combat original de 2018. Trois nouvelles apparences remixées s’ajoutent ainsi au contenu du jeu : une version de Power Chord équipée d’un casque d’astronaute, Rex revêtu d’une armure imposante et un Raven métamorphosé en chevalier. À lire Mortal Kombat 2 : Johnny Cage se dévoile avec un look inédit et une interprétation surprenante de Karl Urban

Cette approche offre aux joueurs une perspective inédite des personnages iconiques tout en préservant leurs designs emblématiques. Ce choix d’Epic Games pourrait indiquer une nouvelle tendance dans la réinterprétation des anciens skins Fortnite.

Le retour de la carte de 2018 avec quelques surprises

La carte de la saison 3 2018 refait surface avec peu de modifications par rapport à la précédente saison OG. Toutefois, un changement notable se profile avec le météore présenté dans le teaser. Il se pourrait que certains fragments commencent à s’écraser sur l’île, entraînant des altérations progressives du paysage et des points d’intérêt, ce qui pourrait donner une dynamique plus évolutive par rapport aux précédentes rééditions du passé de Fortnite.

Cet élément narratif, introduit à l’époque pour marquer les débuts des événements scénarisés du jeu, pourrait une nouvelle fois se traduire par des changements significatifs tout au long de cette saison.

Un arsenal renforcé par des armes emblématiques

En termes d’équipement, une grande partie des armes et objets de la précédente saison OG seront toujours disponibles. Cependant, plusieurs armes cultes de la saison 3 refont leur apparition, redonnant aux affrontements une touche nostalgique. Parmi ces ajouts, on retrouve notamment le pistolet à silencieux, la baliste et le missile guidé. À lire Wordle en 2025 : 15 alternatives géniales pour tester votre esprit et votre culture gaming

Les joueurs pourront également remettre la main sur des explosifs redoutables comme les C4, le lanceur d’œufs et les grenades collantes. De plus, l’iconique Port-a-Fort permettra de créer instantanément des structures défensives, un élément central des parties de Fortnite OG.

Avec cette plongée dans le passé, Epic Games continue de capitaliser sur l’engouement des joueurs pour les époques marquantes du Battle Royale, tout en apportant quelques ajustements qui promettent une expérience pleine de surprises.