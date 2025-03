Wildgate : combats spatiaux intenses, stratégie et exploration… Le nouveau jeu de l’ex-PDG de Blizzard se dévoile !

Wildgate, l’un des premiers projets de Moonshot Games, promet une expérience multijoueur intense mêlant combat spatial, exploration et gestion de ressources. Fondé par l’ancien PDG de Blizzard, Mike Morhaime, le studio ambitionne de proposer une approche stratégique innovante. Un premier test communautaire est prévu du 10 au 14 avril.

Un affrontement stratégique entre cinq équipes

Wildgate repose sur un concept original où cinq équipes de cinq joueurs s’affrontent dans un vaste environnement spatial. Chaque partie se déroule sur une grille jonchée de stations et vaisseaux abandonnés, que les joueurs doivent explorer pour collecter des ressources et affronter des menaces ennemies.

L’objectif principal est de retrouver un mystérieux artefact et de l’acheminer à travers un portail. Toutefois, une équipe peut aussi remporter la victoire en éliminant tous ses adversaires. Cette double possibilité oblige les joueurs à adapter leur stratégie en fonction de la progression de la partie.

Exploration et collecte de ressources essentielles

Chaque partie débute avec les équipes dispersées dans différentes zones de la carte. Les joueurs doivent fouiller leur environnement pour récupérer du matériel, résoudre des puzzles et repousser des ennemis contrôlés par l'IA. Ces défis permettent d'obtenir des ressources essentielles à la survie et aux combats.

Un élément stratégique clé est la gestion de l’inventaire, car chaque joueur ne peut transporter qu’un seul objet à la fois. Cela oblige les équipages à faire des choix cruciaux, décidant s’ils doivent focaliser leurs efforts sur l’armement, les réparations ou la progression vers l’objectif final.

Une gestion vitale du carburant et des conditions environnementales

Au-delà des combats, la gestion des ressources est déterminante dans Wildgate. Les joueurs doivent s’assurer que leurs vaisseaux disposent de suffisamment de carburant et de glace pour maintenir leur moteur et éviter les échecs critiques.

Une mauvaise anticipation peut être fatale : une équipe mal préparée risque de se retrouver piégée entre des adversaires sans aucun moyen de s’échapper. Cette dimension renforce l’aspect stratégique du jeu, où chaque décision peut avoir un impact décisif sur l’issue du match.

Des combats spatiaux intenses et tactiques

Les combats ne se limitent pas à de simples échanges de tirs. Chaque vaisseau est protégé par des boucliers qu’il faut percer avant d’infliger des dégâts critiques. Les affrontements exigent coordination et adaptation rapide.

En cas d'attaque, les joueurs doivent éteindre des incendies et réparer les brèches pour éviter la destruction de leur vaisseau. Une autre stratégie consiste à tenter une infiltration ennemie : certains membres d'équipage peuvent envahir un vaisseau adverse pour causer des dégâts internes pendant que le reste de l'équipe engage un combat à distance.

Des personnages aux compétences uniques

Avant chaque match, les joueurs sélectionnent un personnage doté de capacités spécifiques influençant leur approche du jeu. Par exemple, l’un des rôles permet de détecter les ennemis à travers les murs, offrant un avantage tactique crucial dans la prise de décisions.

Cette diversité de compétences pousse les équipes à optimiser leur composition et à exploiter les forces de chaque personnage pour prendre l’avantage sur leurs adversaires.

Un test communautaire à venir

Wildgate cherche à équilibrer exploration, combat et gestion des ressources pour proposer une expérience captivante. Chaque partie dure entre 20 et 40 minutes, garantissant une immersion intense sans nécessiter un engagement excessif.

Aucune date officielle de sortie n’a encore été communiquée, mais un test communautaire est prévu du 10 au 14 avril. Ce premier essai permettra aux joueurs de découvrir l’univers du jeu et d’apporter leurs retours avant un lancement officiel.