Warzone Saison 3 : Verdansk revient avec des surprises et un Battle Pass nostalgique rempli d’armes emblématiques !

Call of Duty Warzone se prépare à accueillir la saison 3 dès le 3 avril avec une mise à jour placée sous le signe de la nostalgie : le retour tant attendu de Verdansk. Activision introduit également de nouvelles armes emblématiques, des ajustements de l’omnimouvement et plusieurs nouveaux modes pour renouveler l’expérience de jeu.

Un déploiement en deux phases

La saison 3 se déploiera en deux temps, avec du contenu réparti entre les différentes parties du jeu.

Le multijoueur et le mode Zombies recevront leurs mises à jour dès le 2 avril, permettant aux joueurs de découvrir les nouvelles armes et cartes avant le lancement de la partie Warzone.

Ce n'est donc que le lendemain, le 3 avril, que Verdansk fera son grand retour, accompagné de nombreux ajustements pour améliorer l'expérience globale.

De plus, Activision promet des informations supplémentaires sur plusieurs aspects attendus, comme Black Ops 6, le système anti-triche Ricochet et le contenu du battle pass.

Des armes classiques et un événement spécial

Le battle pass de la saison 3 mettra en avant plusieurs armes emblématiques, qui feront plaisir aux vétérans de la franchise.

Parmi elles, on retrouve le CR-56 AMAX et le HDR, mais aussi le célèbre Kilo 141, qui pourra être obtenu via l’événement “Return to Verdansk« .

Cet événement, accessible du 3 au 15 avril, proposera aux joueurs d’accomplir des défis spécifiques sur la carte pour récupérer jusqu’à 20 récompenses exclusives.

Une Verdansk modernisée

Verdansk ne revient pas telle qu'elle était auparavant.

Toute la carte a été reconstruite à l’aide d’un moteur graphique amélioré, permettant une meilleure luminosité et des textures plus nettes.

La majorité des structures et routes restent fidèles à la version originale, mais quelques modifications clés ont été apportées pour une meilleure jouabilité.

Par exemple, l’eau du barrage n’est désormais plus gelée, et certaines sections côtières ont été ouvertes pour permettre aux joueurs de nager.

Les mécaniques de déplacement sur la carte vont également évoluer.

Dans le battle royale classique, des ascenseurs seront ajoutés au fil de la saison pour accéder aux toits des bâtiments, alors qu’ils seront immédiatement disponibles en mode Plunder.

Verdansk continuera à être mis à jour au cours de la saison avec des ajouts progressifs, dont un train en mouvement, des zones souterraines et d’autres surprises inattendues.

Changements de maps et mécaniques classiques

Avec le retour de Verdansk, certaines cartes vont être retirées du jeu.

La grande carte Urzikstan ainsi que la carte Area 99 du mode Résurgence ne seront plus disponibles.

À la place, les joueurs auront accès uniquement aux maps Verdansk et Rebirth Island pour leurs affrontements.

Verdansk retrouvera par ailleurs plusieurs éléments classiques ayant marqué les premières années de Warzone.

Les parties accueilleront jusqu’à 150 joueurs, et des mécaniques emblématiques reviendront, telles que le loot flottant, le système d’armure avec sacoche et l’ancienne interface des stations d’achat.

Le Goulag original des douches de la prison sera aussi de retour, accompagné de deux nouvelles variantes.

Un mode Casual et un retour des véhicules

Une nouveauté majeure de cette saison 3 sera l’arrivée d’un mode de jeu plus accessible.

Baptisé “Casual”, ce mode accueillera 148 joueurs, mais seulement 28 joueurs humains, le reste étant composé de 120 bots.

Les règles suivront celles du battle royale classique, mais sans affecter les statistiques des joueurs dans les classements officiels, permettant ainsi une approche plus détendue.

Côté véhicules, les modèles emblématiques comme le camion « Bertha » et les hélicoptères feront leur retour dans Warzone.

Cependant, ils ne seront plus limités par le ravitaillement en carburant ni par la crevaison des pneus.

En revanche, un système de points de vie sera appliqué aux véhicules, permettant de mieux gérer leur durabilité avant leur destruction.

Plunder et mode classé à venir

Enfin, Warzone introduira dès le lancement de la saison 3 le mode Plunder, permettant aux joueurs de se concentrer sur l’accumulation de cash en éliminant des ennemis.

Un mode classé pour le battle royale est également prévu, mais arrivera un peu plus tard dans la saison via une mise à jour ultérieure.