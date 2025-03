Atomfall : secrets, astuces et survie dans ce RPG post-apo « aussi brutal qu’ingénieux » réservé aux vrais gamers

Perdu dans un monde ravagé par le nucléaire, le joueur d’Atomfall doit redéfinir sa manière d’aborder les jeux post-apocalyptiques. Ce RPG atypique, qui mélange exploration, infiltration et gestion des ressources, offre une expérience unique et exigeante aux amateurs de défis. Voici les clés pour mieux appréhender cet univers hostile.

Une progression sans mission dirigiste

Dans Atomfall, les joueurs ne sont pas guidés par des marqueurs classiques. Le jeu repose sur un système d’« indices » (ou Leads), qui nécessitent de parler aux PNJ ou d’explorer aléatoirement la carte pour découvrir des objectifs, des lieux ou des événements. Aucun GPS intégré, mais une démarche d’enquête et de réflexion qui pousse à l’observation attentive de l’environnement.

Chaque point d’intérêt découvert, chaque dialogue engagé peut déboucher sur une nouvelle piste. Pour faciliter la navigation, il est toutefois possible d’activer quelques repères optionnels depuis le menu des paramètres. La difficulté est en grande partie ajustable, permettant à chacun de choisir le niveau de guidage souhaité.

Accessibilité et ergonomie au cœur de l’expérience

Atomfall offre une large palette d’options d’accessibilité qui permettent d’adapter le jeu aux préférences et aux besoins de chaque joueur. Le champ de vision (FOV), la taille des textes ou encore certaines aides automatiques peuvent être modifiés à tout moment.

Des configurations dédiées rendent la visée ou le déplacement plus souples quand cela est nécessaire. On retrouve également des indices visuels personnalisables pour mieux repérer les objets interactifs ou les cibles. Ces fonctionnalités améliorent l’immersion sans altérer la complexité du monde.

Un système de combat à contourner plutôt qu’affronter

Le combat dans Atomfall est redoutable et rarement la meilleure option. Car ici, éliminer un ennemi ne rapporte ni points d’expérience, ni butin significatif. La violence est pénalisée plus que récompensée, ce qui encourage la discrétion, la ruse, voire l’évitement complet.

Parmi les astuces disponibles :

• Pointer une arme non chargée peut suffire à intimider certains ennemis.

• L’arc est l’arme la plus silencieuse et précise, surtout une fois maîtrisée grâce au manuel « Expert à l’Arc ».

Les affrontements doivent être abordés avec prudence, car chaque zone peut être repeuplée dès qu’on s’en éloigne, rendant fragile toute impression de sécurité.

Une progression unique reposant sur la collecte de manuels

Au lieu d'un système de montée de niveaux traditionnel, Atomfall privilégie les Stimulateurs d'Entraînement. Ces objets spéciaux permettent de débloquer des compétences via un arbre de talents conçu autour des besoins spécifiques du joueur.

Certains manuels d’entraînement, que l’on peut trouver ou recevoir en récompense, donnent accès à des techniques clés pour la survie, l’infiltration ou le maniement d’armes. Ce choix de progression renforce l’autonomie et oblige à réfléchir aux priorités dans l’évolution du personnage.

Des choix narratifs qui ne pardonnent pas

Atomfall offre une grande liberté… mais elle vient à un prix. Le joueur peut choisir de tuer n’importe quel PNJ, y compris ceux qui proposent des quêtes ou tiennent des échoppes. Ce comportement, bien que possible, risque de bloquer certaines branches de la narration ou de supprimer des sources précieuses de ravitaillement.

Créer une sauvegarde manuelle avant toute action à conséquences est fortement recommandé. Atomfall ne sauvegarde pas automatiquement à tous les moments critiques : un oubli peut ainsi coûter plusieurs heures de progression, en particulier si un événement se solde par un bug ou un décès imprévu.

Des bugs à surveiller et des solutions de secours

Le jeu, bien que riche et ambitieux, présente plusieurs bugs connus. Les plus fréquents incluent :

• Coupures de son inopinées pendant les dialogues.

• Blocages du jeu lors de l’utilisation de certains objets, comme les cocktails Molotov sur plusieurs ennemis.

Dans ces cas, un redémarrage complet du jeu peut remettre les choses en ordre. Mais la prudence reste votre meilleure alliée : sauvegarder régulièrement évite bien des déconvenues.

Des ressources gratuites à ne pas négliger

Dans le village de Wyndham, véritable havre de paix au milieu du chaos, les joueurs peuvent récupérer une multitude d’objets gratuits. Entre les maisons, les étals et les échoppes, on y trouve :

• Théières fumantes et légumes frais

• Pains, gâteaux et autres vivres

Ces consommables permettent de restaurer la santé sans puiser dans l’inventaire. Ce système ingénieux récompense les curieux, tout en offrant un répit bienvenu dans l’expérience souvent stressante d’Atomfall.