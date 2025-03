Ubisoft bouleverse tout : Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six réunis dans une filiale inédite grâce à Tencent, un “moment charnière” selon Yves Guillemot

Ubisoft remanie son organisation en créant une filiale entièrement dédiée à ses franchises phares : Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six. Forte d’un investissement de 1,25 milliard de dollars de Tencent, cette entité ambitionne de transformer la gestion de ces licences emblématiques, répondant à un contexte économique tendu pour l’éditeur.

Ubisoft scinde ses franchises principales

Avec cette nouvelle entité, Ubisoft rassemble les licences Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six sous un même toit. Ces trois franchises représentent une part importante des revenus et de la renommée du groupe. La décision stratégique vise à construire un écosystème dédié à leur gestion, en dehors de la structure générale de l’entreprise. Les autres séries phares comme The Division ou Ghost Recon, elles, resteront sous la tutelle d’Ubisoft dans sa forme actuelle.

Ces changements ne concernent pas uniquement les nouveautés à venir. La filiale hérite également du catalogue existant de jeux de ces trois séries, confirmant la volonté d’en faire un pôle autonome de production, de publication et de suivi à long terme. Néanmoins, Ubisoft n’a pas détaillé si ce changement pourrait engendrer des licenciements ou la fermeture de studios.

Tencent investit massivement dans cette nouvelle entité

Le géant technologique chinois Tencent s’est vu attribuer une participation minoritaire de 25 % dans cette filiale, en contrepartie d’un investissement de 1,25 milliard de dollars. Ce partenariat a été établi à l’issue d’un processus compétitif impliquant d’autres grands noms du secteur, dont Microsoft et Electronic Arts. À lire Atomfall : secrets, astuces et survie dans ce RPG post-apo « aussi brutal qu’ingénieux » réservé aux vrais gamers

Ce soutien financier marque une étape majeure dans la stratégie d’Ubisoft. L’ambition affichée est de garantir la pérennité économique et créative des licences majeures, tout en explorant de nouveaux formats de jeux, comme le free-to-play ou des expériences en ligne marquées par le jeu social.

Un changement de modèle opérationnel

Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, a salué l’arrivée de cette filiale comme un moment charnière dans l’histoire de l’entreprise. Il insiste sur le fait que ce choix incarne une étape décisive dans l’évolution du modèle d’organisation du groupe. L’objectif est de renforcer l’expertise autour de ses titres emblématiques en créant une forme d’autonomie stratégique concentrée sur la qualité et l’innovation.

Cette structure regroupe les studios de Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Sofia et Barcelone. Ces derniers continueront de travailler main dans la main sous une direction spécifique au sein de la nouvelle entité. Tous les projets actuellement en développement resteront actifs, avec un accent renforcé sur les récits solo, la coopération en ligne et des mécaniques sociales engageantes.

Des ambitions durables malgré un contexte tendu

Cette réorganisation intervient alors qu’Ubisoft traverse une période économiquement fragile. Les derniers mois ont été marqués par plusieurs plans de réduction des coûts, y compris des vagues de licenciements et la fermeture de certains studios. Plusieurs projets, dont le controversé XDefiant, ont même été annulés, laissant craindre un recentrage drastique des priorités internes. À lire Périménopause : les 6 clés puissantes pour vaincre la prise de poids et retrouver votre équilibre corporel et émotionnel

Face à ces défis, Ubisoft semble adopter une approche plus structurée en scindant ses forces vives. Cette opération vise une meilleure valorisation de ses actifs, en isolant ses succès critiques et commerciaux pour les accompagner sur le long terme. En déléguant les droits de ses licences majeures à la nouvelle entité, Ubisoft assure leur avenir tout en générant de nouvelles sources de revenus via le versement de royalties.

Assassin’s Creed Shadows, un lancement positif

Malgré les turbulences, tout n’est pas sombre pour l’éditeur français. Le lancement récent d’Assassin’s Creed Shadows a connu un démarrage prometteur avec trois millions de joueurs enregistrés dès la première semaine. Le jeu a reçu un accueil globalement favorable de la part des critiques, validant la trajectoire créative de la franchise.

Ce succès immédiat conforte Ubisoft dans sa volonté d’investir davantage dans ses licences triées sur le volet. Avec cette réorganisation, la société espère transformer ce succès ponctuel en croissance durable et redonner confiance à ses investisseurs, après plusieurs mois d’instabilité.