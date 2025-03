InZoi : la liste complète des donuts aux effets surprenants pour dominer votre vie virtuelle

InZoi, le simulateur de vie développé par Krafton, mêle habilement gestion de personnages et objectifs progressifs grâce aux Ambitions. Ces dernières permettent d’obtenir des NyanCoins, indispensables pour acheter des donuts dans le menu Meow Coins. Chaque donut procure des effets temporaires, facilitant la progression et la gestion du quotidien des Zois.

Les Ambitions : la clé pour gagner des NyanCoins

Dans InZoi, chaque personnage possède une Ambition, qui s’apparente aux Aspirations des Sims 4. Elle se décline en trois ensembles de tâches à compléter. En remplissant chaque série, le joueur reçoit des NyanCoins en récompense, une précieuse monnaie utilisée pour améliorer son expérience de jeu.

Outre les ambitions, les NyanCoins peuvent aussi être obtenus via :

Les désirs aléatoires de votre Zoi

Les objectifs professionnels spécifiques au personnage

Mais compléter les Ambitions reste le moyen le plus rapide de remplir sa cagnotte et d’acheter des donuts pour optimiser son évolution. À lire Fortnite Saison 3 OG : retour aux origines avec le météore légendaire et des skins revisités !

Les donuts émotionnels : des boosts accessibles

Certains donuts influent directement sur les émotions de votre Zoi. Par exemple, il est nécessaire d’avoir une humeur particulière — comme être sentimental — pour réussir certaines actions comme jouer de la musique. Ces donuts émotionnels sont disponibles à partir de 30 NyanCoins seulement et procurent un effet émotionnel pendant 6 heures.

Voici les émotions concernées :

Concentration

Curiosité

Confiance

Excitation

Frisson

Amusement

Tranquillité

Sentiment

D’autres versions plus puissantes (60 NyanCoins) augmentent ces émotions de manière extrême pendant 12 heures, y compris des états négatifs comme la tristesse ou l’embarras.

Des donuts pour réguler les besoins

Les besoins des Zois – sommeil, faim, hygiène, etc. – diminuent au fil du temps, mais certains donuts permettent de ralentir ou stopper leur déperdition. Plus coûteux, ces objets offrent des effets de longue durée : À lire Mortal Kombat 2 : Johnny Cage se dévoile avec un look inédit et une interprétation surprenante de Karl Urban

Déperdition ralentie à 20 % pendant 2 jours : entre 100 et 300 NyanCoins

Blocage total de besoin pendant 24h : entre 120 et 600 NyanCoins

Enfin, les donuts à 50 NyanCoins procurent un gain immédiat d’un besoin :

Sommeil, Faim, Toilettes, Énergie, Hygiène

Ces outils sont idéals pour recharger rapidement un Zoi avant une activité importante.

Optimiser les compétences avec les donuts

Pour ceux qui veulent faire progresser leur Zoi rapidement, plusieurs donuts permettent d’accélérer l’apprentissage des compétences. Vendu pour 100 NyanCoins, chacun donne un bonus de +30 % aux compétences pendant 24 heures.

Compétences concernées :

Cuisine

Café

Jardinage

Art

Programmation

Pensée critique

Instrument de musique

Production média

Le donut ultime dans cette catégorie reste le Donut Croissance Compétence, qui triple tous les gains de compétences pendant une journée, pour 1000 NyanCoins.

Donuts spéciaux à effets uniques

Certains donuts ne rentrent dans aucune catégorie classique, mais offrent des effets puissants ou amusants. Voici quelques exemples notables :

Donut Regard Glacé : tout connaître d’un autre Zoi pendant 1 heure (200 NyanCoins)

Donut Détente : efface toutes les émotions présentes (400 NyanCoins)

Donuts Maussade / Enjoué : supprime respectivement émotions positives ou négatives (200 NyanCoins chacun)

Donut Neutre / Diabolique : modifie le karma du Zoi (100 NyanCoins)

du Zoi (100 NyanCoins) Donuts Résistance : immunité au chaud, froid, rhumes et allergies (100 chacun)

Donut Génie criminel : permet de commettre des crimes sans conséquences (500 NyanCoins)

(500 NyanCoins) Donut Porte-Bonheur : augmente les gains aux jeux de hasard, à la pêche et en fouille de trésor (200 NyanCoins)

Ces donuts représentent des choix stratégiques ponctuels, pouvant changer le cours d’une journée, voire même transformer complètement une session de jeu.

Une gestion fine à coordonner avec les objectifs

Utiliser les bons donuts au bon moment permet de maximiser les performances du Zoi, qu’il s’agisse d’un tournoi de musique, d’un objectif de carrière ou d’un moment de détente sociale. Grâce à leur diversité, les donuts deviennent un véritable outil de planification, apportant de la profondeur au gameplay d’InZoi.

En combinant gestion des Ambitions, émotions et compétences, les joueurs disposent d’un éventail d’options pour adapter leur stratégie selon les défis à relever au fil des jours.