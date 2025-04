Nintendo Switch 2 : révélations explosives attendues lors du Direct du 2 avril à ne pas manquer

La Nintendo Switch 2 s’apprête à se dévoiler officiellement lors d’un Nintendo Direct exceptionnel prévu ce mercredi 2 avril à 15h (heure française). Attendu comme l’un des événements majeurs de l’année pour les amateurs de jeux vidéo, ce rendez-vous sera consacré intégralement à la nouvelle console et devrait lever le voile sur son design, ses fonctionnalités, son catalogue, ainsi que sa date de sortie.

Un événement en direct à ne pas manquer

Le rendez-vous est fixé pour ce mercredi 2 avril à 6h du matin (heure du Pacifique), soit 15h en France. La diffusion se fera en direct sur les chaînes officielles YouTube et Twitch de Nintendo. Pour les fans souhaitant aller plus loin, des médias comme GameSpot et Giant Bomb assureront une retransmission accompagnée d’une réaction en direct via leurs plateformes.

Le Direct devrait durer environ une heure, offrant ainsi une vaste fenêtre pour présenter la console dans ses moindres détails. L’événement est d’autant plus attendu que le dernier Nintendo Direct, dédié à la Switch originale, n’avait donné que très peu d’informations sur la suite à venir.

Que faut-il attendre de cette présentation ?

Officiellement, Nintendo n’a encore rien confirmé au sujet des spécificités techniques ou du catalogue de lancement de la Switch 2. Toutefois, des fuites et rumeurs circulent depuis plusieurs semaines, notamment sur une possible compatibilité des Joy-Con avec une souris, ainsi qu’une mise à jour du design global.

Les fans raisonnent également à partir du teaser diffusé en janvier dernier. Celui-ci présentait brièvement le nouveau design de la console, les formes repensées des Joy-Con, et un aperçu alléchant d’un nouveau titre Mario Kart. Depuis, l’attente ne cesse de croître.

Microsoft est également mentionné dans de nombreuses spéculations, en raison de ses collaborations passées avec Nintendo. Si des rumeurs font état d’un support multiplateforme élargi, aucune confirmation officielle n’a encore été donnée.

Le retour attendu des grandes franchises

Ce Direct pourrait marquer le retour de licences cultes dans une version spécifiquement pensée pour la Switch 2. Parmi les titres les plus espérés :

– Une nouvelle aventure Super Mario en 3D, dans la lignée d’Odyssey.

– Un tout nouvel opus de Mario Kart, avec des mécaniques inédites.

– Une version "Nintendo Switch 2 Edition" de jeux emblématiques de la génération actuelle, comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Cette stratégie permettrait à Nintendo de capitaliser sur son catalogue existant tout en apportant des améliorations graphiques et techniques pour sa nouvelle machine.

Hollow Knight: Silksong et les éditeurs tiers

Parmi les jeux tiers les plus attendus, Hollow Knight: Silksong reste en tête de liste. Après une absence remarquée lors du précédent Direct, les fans espèrent que ce Nintendo Direct sera enfin l’occasion d’annoncer sa date de sortie, voire une exclusivité temporaire sur la Switch 2.

De nombreux joueurs surveillent également les choix des éditeurs tiers, qui pourraient donner des indications sur la puissance réelle de la console. Une collaboration accrue avec des studios occidentaux et le retour de grandes licences multi-plateformes pourraient élargir l’audience traditionnelle de la console hybride.

Ce Direct se présente donc comme un moment décisif pour la stratégie de Nintendo, qui devra convaincre son public fidèle et séduire de nouveaux joueurs face à une concurrence de plus en plus agressive.