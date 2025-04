Nintendo Switch 2 : une avalanche de jeux exclusifs et un Mario Kart révolutionnaire dès juin 2025

La Nintendo Switch 2 arrive officiellement le 5 juin 2025. Lors du Nintendo Direct d’avril 2025, plus de 40 jeux ont été dévoilés, mêlant nouveautés exclusives, versions optimisées de titres connus et rumeurs persistantes. Avec son lancement imminent, la Switch 2 promet une génération riche et ambitieuse pour les joueurs.

Mario Kart World, la star du lancement

Le fer de lance de la Nintendo Switch 2 n’est autre que Mario Kart World. Il s’agit d’un épisode inédit qui revisite la formule classique de la série avec plusieurs nouveautés majeures. Le jeu mêle des courses traditionnelles à un mode exploration en monde ouvert, le tout assorti d’un multijoueur en ligne très poussé. Mario Kart World sera disponible en version standard ou dans un bundle incluant la console.

Cette approche plus ouverte et connectée semble vouloir rapprocher Mario Kart des grandes productions modernes. Nintendo capitalise ainsi sur l’une de ses franchises les plus lucratives pour stimuler les ventes de la Switch 2 dès le premier jour.

De nouveaux épisodes pour les icônes de Nintendo

Plusieurs personnages emblématiques de Nintendo effectueront leur retour dans des opus inédits. Donkey Kong sera à l’honneur dans Donkey Kong Bananza, une aventure en 3D qui sortira le 17 juillet 2025. Le jeu promet des environnements variés et une jouabilité inspirée des classiques du genre.

Le 24 juillet, les fans retrouveront Super Mario Party Jamboree — Nintendo Switch 2 Edition, enrichi par une extension exclusive baptisée Jamboree TV. Ce contenu supplémentaire accentuera l’interactivité grâce aux nouvelles fonctionnalités des Joy-Con.

Kirby and the Forgotten Land bénéficiera quant à lui d’une extension narrative appelée Star-Crossed World, attendue pour le 28 août. Le jeu s’étendra avec de nouveaux niveaux, personnages secondaires et mécaniques inédites.

Des remasters et mises à jour de prestige

Nintendo n’a pas oublié les titres phares issus de la Switch originale. The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom recevront chacun une édition optimisée Switch 2. Résolution, taux de rafraîchissement et compatibilité HDR seront au programme, offrant une version techniquement plus aboutie de ces chefs-d’œuvre.

– Kirby and the Forgotten Land (avec son chapitre bonus)

– Super Mario Party Jamboree

– Pokemon Legends: Z-A, dont la version optimisée n’a toutefois pas de date

Nintendo mise donc sur une politique de remasters haut de gamme pour séduire à la fois les anciens joueurs et les nouveaux venus.

De nouvelles expériences taillées pour la Switch 2

La Switch 2 introduira des concepts inédits exploitant le potentiel de ses nouvelles fonctions. Parmi eux figure Drag x Drive, un jeu de basketball 3v3 où les joueurs utilisent des fauteuils motorisés. Ce gameplay original se veut accessible tout en étant technique, profitant pleinement des nouvelles Joy-Con.

Autre proposition atypique, le Nintendo Switch 2 Welcome Tour sera une expérience payante servant à familiariser les joueurs avec la console à travers une série de mini-jeux variés.

Plus audacieux encore, Metroid Prime 4: Beyond a été confirmé pour la plateforme, avec un mode Performance visant les 120 FPS. Aucune date de sortie n’a été mentionnée, mais l’annonce donne le ton des ambitions techniques de Nintendo.

Retour triomphal des jeux GameCube et jeux tiers en pagaille

Le Nintendo Switch Online sera enrichi par une sélection de classiques GameCube. On retrouvera notamment :

– The Legend of Zelda: Wind Waker

– F-Zero GX

– Soulcalibur II

– Fire Emblem: Path of Radiance

La compatibilité GameCube témoigne d’un effort de préservation tout en renforçant l’attrait de l’abonnement.

Côté jeux tiers, la Nintendo Switch 2 accueillera une liste impressionnante de titres dès son lancement ou peu après, incluant :

– Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

– Final Fantasy VII Remake Intergrade

– Street Fighter 6

– Hogwarts Legacy

– Sid Meier’s Civilization VII

Sans oublier d’autres jeux très attendus comme Elden Ring Tarnished Edition, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ou encore Hitman: World of Assassination.

FromSoftware, Hades II et bien d’autres en 2025-2026

Un des titres les plus remarqués de la présentation fut The Duskbloods, un jeu multijoueur PvPvE signé FromSoftware, prévu exclusivement sur Switch 2 en 2026. Ce projet inédit marque un tournant pour le studio japonais, jusqu’ici peu habitué à développer pour Nintendo.

Hades II arrivera également sur consoles via la Switch 2, dès 2025. D’autres jeux annoncés pour les deux prochaines années comprennent :

– Daemon X Machina: Titanic Scion

– Enter The Gungeon 2

– Hollow Knight: Silksong

– Yakuza 0 Director’s Cut

Cet ensemble témoigne de la volonté de Nintendo de s’attirer une audience plus large, avec une offre mêlant jeux indépendants, anime japonais et productions occidentales ambitieuses.

Une pluie de rumeurs parmi les attentes de fans

La présentation a également laissé place à de nombreuses spéculations autour de titres à venir. Parmi les rumeurs les plus persistantes :

– Final Fantasy VII Rebirth

– Assassin’s Creed Mirage & Shadows

– Halo: The Master Chief Collection

– Diablo 4 et Fallout 4

– Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

– Microsoft Flight Simulator

– Un nouveau jeu Mario 3D

– Sea of Thieves, Starfield, The Division, Rainbow Six Siege

Ces jeux tiers viendraient consolider une programmation déjà bien remplie, en faisant de la Switch 2 une plateforme hybride capable d’accueillir des productions variées.

Une console pensée pour durer

Nintendo semble avoir appris des erreurs du passé : la Switch 2 montre une stratégie élargie, entre exclusivités solides, portages soignés et nouvelles fonctionnalités. L’accent mis sur la rétrocompatibilité et un catalogue riche dès le lancement laisse présager un beau départ pour la nouvelle génération.

Entre jeux familiaux, expériences originales, classiques revisités et blockbusters AAA, la Nintendo Switch 2 veut séduire tous les profils de joueurs dès 2025.