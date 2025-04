A Minecraft Movie : drôle, absurde et fidèle au jeu culte… « exactement ce que vous imaginez »

Sortie le 4 avril 2025, A Minecraft Movie promet une aventure aussi absurde que fidèle au célèbre jeu cubique. Destiné principalement à un jeune public, ce film en prises de vues réelles embrasse un humour survolté et des références qui raviront les fans de la première heure, sans pour autant convaincre les spectateurs plus exigeants.

Une histoire simple portée par Jack Black

Au cœur de cette adaptation, on retrouve Steve, héroïque alter ego de Minecraft, interprété par un Jack Black déchaîné. Le personnage débarque dans le monde pixelisé via un portail venu de la Terre, s’y installe, puis se retrouve capturé par Malgosha, sorcière piglin obsédée par l’or. L’intrigue s’accélère lorsque quatre nouveaux humains pénètrent dans Minecraft, lançant une quête pour libérer Steve et sauver l’univers cubique.

L’histoire ne se perd pas en complexité. Tout est conçu pour un public jeune : une structure narrative linéaire, des blagues visuelles surjouées et une ambiance volontairement cartoonesque. Jack Black, fidèle à son style énergique des années 2000, hurle, grimace et joue à fond la carte de l’excentricité. La comparaison avec Jim Carrey dans Sonic n’est pas usurpée — les deux acteurs ont un don pour transformer une ligne scénaristique simple en performance mémorable.

Des personnages secondaires inégaux

Jason Momoa, dans le rôle de Garrett « The Garbage Man » Garrison, ajoute une touche originale. Ancien champion d’arcade à la dérive, il apporte au film un mélange réussi de sarcasme et d’innocence. Son charisme naturel et sa sensibilité surprenante en font une figure marquante et drôle, bien plus développée que d’autres protagonistes.

En revanche, les personnages comme Natalie, Henry et Dawn – deux orphelins et leur agente immobilière – peinent à exister. Malgré un bon jeu d’acteurs, ils n’évoluent que très peu et servent surtout de catalyseurs pour les événements, sans véritable développement émotionnel. Henry, jeune bâtisseur fasciné par l’univers de Minecraft, apparait prometteur mais son arc narratif reste trop discret.

Un hommage fidèle au jeu culte

Les fans de Minecraft remarqueront immédiatement la minutie avec laquelle l’univers du jeu a été reproduit. Les creepers, les poulets jockeys, les sons originaux et les villageois font tous leur apparition, avec un souci du détail qui témoigne d’un attachement sincère au matériau d’origine. Chaque interaction, chaque élément de gameplay intégré à l’écran est pensé pour provoquer la reconnaissance et l’amusement.

Le film ne se contente pas de contenter les enfants : quelques ajouts, comme le caméo surprenant de Jennifer Coolidge ou certaines blagues méta, parlent davantage aux adultes qui connaissent bien la culture Minecraft. La direction artistique, vive et inventive, rend hommage à la simplicité géométrique du jeu tout en proposant un monde dynamique.

Un humour trop inégal

Si l'exubérance du film peut séduire, elle finit parfois par lasser. Les scènes musicales de Jack Black, sans doute inspirées du succès de "Peaches" dans Super Mario Bros., manquent ici de punch et ne s'intègrent pas toujours à l'action. Certains gags absurdes – comme une blague récurrente autour d'un fromage inventé – illustrent les limites de l'humour de Jared Hess, réalisateur du film.

Ce style comique, bien qu’énergique, n’est pas sans ratés. Plusieurs séquences sont accueillies avec un silence poli dans les avant-premières, preuve que l’humour ne fait pas toujours mouche. Cependant, cela ne semble pas gêner les enfants dans la salle, dont les rires ciblent des moments plus visuels et burlesques.

Un film assumé, pour un public ciblé

Malgré ses défauts, A Minecraft Movie assume entièrement ce qu’il est : un divertissement familial léger, conçu avant tout pour les enfants et les inconditionnels du jeu. Le rythme rapide, les visuels colorés et l’ambiance joyeuse assurent un vrai moment de détente. Le film ne prétend pas révolutionner le genre, mais sait où il va et à qui il parle.

Pour les amateurs de Minecraft ou les fans de Jack Black, cet ovni cinématographique est un pari réussi. Et s’il ne décroche aucun prix majeur, il a tout pour devenir une franchise installée dans l’univers vidéoludique au cinéma — la voie semble déjà toute tracée pour une suite à venir.