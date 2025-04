The Duskbloods : le nouveau RPG vampirique et gothique choc de From Software sur Switch 2 en 2026

From Software revient avec une toute nouvelle exclusivité pour la prochaine console de Nintendo. Dévoilé lors du Nintendo Direct du 2 avril 2025, The Duskbloods est un RPG mystérieux et gothique prévu pour 2026 sur Nintendo Switch 2. Un trailer riche en symboles annonce un univers dense, ténébreux et sanglant.

Un monde victorien empreint de mysticisme

Le cadre de The Duskbloods plonge les joueurs dans une ambiance gothique et sombre, proche de l’époque victorienne. La bande-annonce nous transporte dans une ville aux allures londoniennes, avec d’imposantes horloges évoquant Big Ben, ainsi que des bâtisses majestueuses et des églises riches en détails architecturaux. L’atmosphère rappelle l’esthétique du studio dans Bloodborne ou Elden Ring, mêlant religion, science et surnaturel.

Dès les premières secondes, un rituel sanglant donne vie à un mystérieux personnage, posant les bases d’un récit tourné autour du sang et de la résurrection. Ces éléments appuient la noirceur du ton et confirment la volonté de From Software de renouer avec l’horreur gothique.

Un héros aux pouvoirs vampiriques

Le protagoniste, présenté comme un homme aux cheveux argentés et à l’aura funèbre, semble au cœur de la narration. Une scène marquante le montre en train de mordre le cou d’un ennemi, absorbant ensuite une énergie noire jaillissant du ciel. Cette mécanique laisse supposer un système de gameplay basé sur l’absorption de sang pour renforcer ses capacités.

Un gros plan sur sa main gravée, vue auparavant dans le trailer, confirme que c’est lui qui a été convoqué ou maudit au début. From Software semble miser ici sur une évolution narrative liée aux pouvoirs dévorants du sang, comme vecteur à la fois de puissance et de damnation.

Une galerie de personnages énigmatiques

La bande-annonce introduit plusieurs figures secondaires, toutes dotées d’un design marquant et d’armes distinctives. Une femme masquée, en tenue évoquant un uniforme de samouraï, déchaîne une lame tournoyante à haute vitesse. Ce personnage semble venir d’un autre pan culturel ou narratif, ajoutant de la profondeur à l’univers du jeu.

Un autre passage montre un jeune homme aux cheveux blancs affrontant un boss gigantesque, possiblement un disciple ou rival du héros. Ces silhouettes entretiennent le mystère tout en suggérant une galerie de personnages aux capacités et origines variées, qui devraient enrichir la trame principale du jeu.

Des monstres terrifiants et des boss singuliers

Ces ennemis semblent conçus pour incarner autant de boss iconiques, chacun avec un style de combat basé sur ses caractéristiques physiques. Les joueurs pourront déployer une panoplie variée d’armes : des épées classiques, une arme géante à double lame et même des fusils, confirmant la richesse et la variété de l’arsenal qui sera mis à disposition.

Une fusion entre steampunk et fantasy gothique

L’univers de The Duskbloods repousse les frontières stylistiques en intégrant des éléments steampunk audacieux. Le trailer montre l’utilisation possible de jetpacks et de créatures mécaniques, suggérant la présence d’une technologie ancienne perdue ou corrompue.

Des éléments fantastiques sont également mis en avant, notamment la capacité de ramener les morts à la vie pour en faire ses alliés. Cette mécanique pourrait jouer un rôle déterminant dans le gameplay, en permettant au joueur de constituer une armée de revenants pour affronter les forces ennemies.

Un final énigmatique et puissant

La bande-annonce s’achève sur la vision d’un être étrange, recouvert d’un pelage noir orné de symboles dorés. Sa connexion au rituel initial est probable, et il se dégage une aura divine ou démoniaque de cette entité. Elle pourrait incarner un possible antagoniste majeur ou une entité dépassant l’entendement humain.

Derrière ce mystère se cache sans doute une partie essentielle de la mythologie du monde de The Duskbloods, que les joueurs devront découvrir au fil de leur progression. Ces dernières images laissent entrevoir une expérience narrative riche, immersive et visuellement marquante.