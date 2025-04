Alerte gamers : ces produits vont devenir hors de prix à cause des nouvelles taxes de Trump

Avec la mise en place des nouveaux « tarifs réciproques » annoncés par Donald Trump, plusieurs produits liés au jeu vidéo risquent de voir leur prix augmenter aux États-Unis. Les cartes graphiques, consoles d’émulation, accessoires PC et jeux de cartes pourraient ainsi devenir nettement moins accessibles à court terme.

Les composants PC en première ligne

Les joueurs qui souhaitent assembler ou mettre à jour leur ordinateur devraient se méfier : les tarifs appliqués sur les importations en provenance d’Asie vont impacter une majorité de composants essentiels. Les cartes graphiques, en particulier les Nvidia RTX 50-series, sont déjà difficiles à trouver à prix raisonnable, et leur rareté risque encore d’augmenter.

Les pièces comme les cartes mères, mémoires RAM, SSD ou disques durs sont également concernées. Fabriquées majoritairement en Chine ou à Taïwan, elles pourraient subir une hausse de prix significative dans les semaines à venir. Les PC gamers portables et même les périphériques de jeu, souvent assemblés dans les mêmes chaînes de production, pourraient eux aussi être pris dans la tourmente tarifaire.

Les consoles portables d’émulation sous pression

Le marché des consoles rétro portables n’échappe pas à la règle. Les modèles populaires d’emulation Retroid et Anbernic, tous deux fabriqués en Chine, seront désormais sujets à une taxe de 34 %. Ces appareils, prisés pour leur bon rapport qualité/prix et leur facilité à faire tourner des jeux rétro, deviendront rapidement moins abordables.

Cette taxe pourrait refroidir l’achat impulsif chez de nombreux passionnés, voire entraîner une raréfaction de certains modèles. Pour ceux qui hésitaient encore à acquérir l’une de ces consoles, il pourrait s’agir du bon moment pour franchir le pas, avant qu’une flambée des prix ne rende ces produits hors de portée.

Les jeux de cartes importés fortement touchés

Les jeux de cartes à collectionner ne sont pas épargnés. Si Pokémon est aujourd’hui partiellement imprimé aux États-Unis, d’autres franchises majeures comme One Piece, Digimon, Gundam ou Weiss Schwarz sont encore produites au Japon. Une taxe de 24 % sur les importations japonaises va donc impacter directement leur distribution.

Les amateurs de Beyblade pourraient également souffrir de cette réforme : ces toupies emblématiques sont toujours fabriquées en Asie et se retrouvent dans la même situation. Le prix des boosters, decks et accessoires pourrait grimper considérablement, forçant collectionneurs et joueurs à revoir leurs investissements à la baisse ou acheter en avance.

Les jeux physiques bientôt en voie de disparition ?

Même les jeux en boîte pourraient subir les conséquences de cette guerre commerciale. Les cartouches de Nintendo Switch, fabriquées par Macronix à Taïwan, sont soumises à de fréquents retards en production, récemment observés sur les précommandes de la future Switch 2.

Quant aux disques Blu-Ray pour Xbox et PlayStation, ils sont en majorité gravés au Mexique. Si un tarif de 25 % venait à s’y ajouter, cela pourrait représenter un coup d’arrêt aux éditions physiques, accélérant une transition vers le tout-digital, déjà amorcée par plusieurs éditeurs.

Pas d’achat compulsif, mais de la vigilance

Même si ces annonces ne justifient pas une frénésie d’achats immédiats, il est prudent de réfléchir à ses futures acquisitions. Pour ceux qui planifient l’achat de matériel ou de produits importés dans les prochains mois, il vaut mieux anticiper et acheter maintenant.

La situation tarifaire est encore susceptible d’évoluer rapidement, mais une chose est sûre : les consommateurs avertis auront un avantage. Surveillez les stocks, les hausses de prix et l’origine des produits pour éviter les mauvaises surprises.