Final Fantasy 7 Remake : comment Midgar a bouleversé ma vision du RPG cinq ans après sa sortie

Le remake de Final Fantasy VII, sorti en 2020, continue de marquer durablement les joueurs, même cinq ans plus tard. Pour certains, comme Andrew King, ce jeu a transformé leur relation avec la saga emblématique de Square Enix. Une révélation qui a refaçonné sa perception du JRPG.

Une découverte marquante en pleine pandémie

Avant de se plonger dans Final Fantasy VII Remake, Andrew King n’était qu’un joueur occasionnel de la franchise. Il connaissait quelques épisodes parallèles comme Tactics Advance ou Crystal Chronicles, mais n’avait jamais réussi à finir le jeu original, même après l’avoir lancé sur Switch.

Le début de la pandémie a tout changé : confiné chez lui, il a trouvé dans ce remake une aventure bien plus captivante que ce qu’il attendait. Le contexte particulier du confinement lui a permis de s’immerger complètement dans le monde de Midgar. Il souligne l’importance de ce timing, qui a rendu l’expérience encore plus mémorable et personnelle.

Des personnages sublimés par le remake

Parmi les aspects les plus marquants pour Andrew King, les personnages principaux prennent une nouvelle dimension. Cloud, jusque-là perçu comme distant, devient profond et émouvant grâce à un travail vocal de qualité et un développement narratif plus poussé.

Des figures secondaires comme Jesse, Biggs et Wedge gagnent aussi en relief. Leurs dialogues, leurs gestuelles et leurs récits renforcent la force émotionnelle des scènes dramatiques. Ce traitement plus humain et plus cinématographique des personnages a permis à l’auteur de s’attacher fortement à eux, au point d’en faire de véritables moments forts du jeu.

Midgar, un univers cyberpunk inégalé

Ce qui a le plus frappé Andrew King reste l’environnement de Midgar. Il décrit cette ville segmentée comme un lieu dense, oppressant mais vivant, au design aussi impressionnant que cohérent. Cette version revisitée du cadre d’origine lui est apparue comme l’un des environnements les plus aboutis du jeu vidéo, tous titres confondus.

Il souligne notamment :

– Le souci du détail dans chaque quartier

– La symbolique forte des différences de classes sociales

– Le contraste entre les niveaux supérieurs luxueux et les bas quartiers

Pour lui, aucun autre monde vidéoludique n'a su proposer une expérience d'exploration aussi riche et visuellement saisissante. Midgar n'est pas seulement un décor : c'est un personnage à part entière, et l'âme du jeu.

Retour à l’original : un goût d’inachevé

Motivé par l’expérience du remake, Andrew King est revenu au jeu original pour le terminer enfin. Mais cette tentative a mis en lumière une vérité inattendue : la magie du remake tenait surtout à Midgar. En quittant la ville, le jeu perdait, selon lui, en intensité et en dramaturgie.

Les autres régions du monde semblaient plus génériques, moins inspirées ; le contraste était trop fort. Il a vite réalisé que la première partie du remake concentrait l’essentiel de l’émotion et de la qualité narrative.

Une suite qui divise : Final Fantasy VII Rebirth

La sortie de Rebirth, suite directe du remake, a été pour lui une déception. Malgré l’excitation initiale, il a trouvé le jeu mal structuré et moins captivant. L’absence de Midgar a pesé, tout comme une narration plus diffuse. Si le gameplay restait solide, l’âme du jeu lui semblait s’être évaporée.

Ce sentiment de manque s’est renforcé à l’arrivée de Final Fantasy XVI : un titre très attendu mais qui, selon lui, manquait cruellement de profondeur. Un monde trop linéaire et sans personnalité n’a pas su raviver l’étincelle que le remake de 2020 avait allumée.

L’après-remake : une quête toujours en cours

Aujourd’hui, Andrew King attend toujours un jeu capable de lui offrir les mêmes sensations. Il doute qu’un nouveau remake de ce remake voie le jour, et n’anticipe aucune expérience similaire à l’horizon. Pourtant, l’empreinte laissée par Final Fantasy VII Remake reste indélébile.

Il admet que ce n’était pas seulement un bon jeu : c’était un moment de vie, une immersion totale où narration, visuel et gameplay formaient un tout cohérent. Depuis cinq ans, aucun autre titre n’a su reproduire ce mélange d’émotion, de nostalgie et de nouveauté qui l’a réconcilié avec la série.