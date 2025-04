Marathon : le mystérieux shooter SF de Bungie revient en 2025 avec un PvPvE intense et audacieux

Le jeu culte Marathon, développé par Bungie, fera son retour le 23 septembre 2025. Ce titre exclusivement multijoueur marque une nouvelle étape pour le studio, en combinant gameplay compétitif et survie en environnement hostile. Déployé sur PC, PS5 et Xbox Series, il proposera une expérience en extraction dynamique, centrée sur la tension, la stratégie et la redécouverte d’un univers désormais mythique.

Un mélange explosif de PvPvE et d’exploration

Marathon ne proposera aucune campagne solo. Il s’agit d’un shooter d’extraction en équipe de trois joueurs, dans lequel survie et collecte sont primordiales. Dans ce monde placé sous la menace constante d’autres joueurs et d’une nature hostile, les gains de mission ne sont conservés que si le joueur parvient à s’extraire vivant. Mourir signifie perdre tout ce qui a été récolté, ajoutant une tension constante à chaque opération.

Le jeu s’appuie sur un système de factions concurrentes, où chaque équipe incarne des « Runners », synthétiques à la solde de différents intérêts. Le but ? Explorer la planète Tau Ceti IV, retrouver des artefacts laissés par une mystérieuse colonie disparue et faire face à des menaces technologiques ou biologiques. Ce mélange de compétition multijoueur et d’affrontements contre l’environnement est désigné par Bungie comme du PvPvE, un genre au croisement de la stratégie tactique et du combat intense.

Un univers riche et dynamique

L’univers de Marathon prend part en 2893, sur une planète lointaine où 30 000 colons ont disparu sans laisser de trace. L’apparition d’un gigantesque vaisseau fantôme orbitant autour de Tau Ceti IV a déclenché l’envoi des Runners. À la clé : des richesses inestimables, des IA anciennes, des secrets technologiques, mais aussi des affrontements brutaux pour parvenir à extraire l’essentiel.

Même s’il ne s’agit pas d’une suite directe aux jeux originaux parus dans les années 1990 sur Mac, Marathon se déroule dans le même univers étendu et fait le lien avec la trilogie d’origine. Les fans retrouveront de nombreuses références cryptiques, mais les néophytes pourront facilement plonger dans l’univers sans bagage préalable.

Le jeu reposera sur une narration environnementale et systémique : aucun système linéaire, mais des histoires qui émergent via les choix, les actions et les artefacts découverts. Par exemple, retrouver un objet rare pourra activer une nouvelle zone d’exploration pour l’ensemble des joueurs à l’échelle mondiale.

Des classes spécialisées pour équilibrer les styles de jeu

Les joueurs auront la possibilité d’incarner différentes classes de Runners, chacune disposant de capacités uniques liées à un rôle précis. Les spécialisations disponibles au lancement sont au nombre de quatre :

– Blackbird : des éclaireurs centrés sur la détection, l’analyse de l’environnement et le soutien tactique du groupe.

– Glitch : des perturbateurs, capables d’infliger confusion et désorganisation chez l’ennemi grâce à divers gadgets.

– Void : des experts en infiltration, dotés de capacités d’invisibilité et d’évasion rapide pour semer leurs poursuivants.

Cette diversité de gameplay encourage la coopération stratégique au sein des équipes, chaque joueur devant optimiser ses compétences pour réussir les missions et extraire les ressources collectées.

Un modèle saisonnier avec une progression remise à zéro

À chaque nouvelle saison de trois mois, les joueurs devront créer un nouveau Runner. Cela signifie que l’équipement, l’arsenal, et la progression seront réinitialisés à chaque cycle. En échange, chaque saison apportera des environnements inédits, de nouvelles armes, des événements uniques et des récits persistants changeant le monde.

Au fil des saisons, le monde de Tau Ceti IV évoluera selon les découvertes et les actes des joueurs. Cette approche vise à maintenir un système vivant où les actions ont des conséquences, et où chaque session devient partie intégrante d’un récit collectif façonné par la communauté.

Une sortie multiplateforme avec test en amont

Marathon sera disponible simultanément sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, et ce malgré le rachat de Bungie par Sony en 2022. Le jeu ne sera pas exclusif, et comportera le cross-play ainsi que la sauvegarde partagée entre plateformes, garantissant une accessibilité maximale.

Le jeu ne sera pas vendu à prix plein. Des rumeurs évoquent un tarif d’environ 40 dollars, avec un positionnement intermédiaire entre les jeux AAA classiques et le free-to-play. Une stratégie qui vise sans doute à attirer une audience large tout en conservant un modèle premium.

Bungie prévoit plusieurs tests avant la sortie, dont une phase alpha fermée en avril 2025, accessible via le Discord officiel du jeu. Ces tests permettront à la communauté d’influencer les derniers ajustements et d’expérimenter le gameplay en avant-première.