Kingdom Come Deliverance 2 : un DLC narratif choc dès mai et un mode Hardcore impitoyable dévoilé

Kingdom Come: Deliverance 2 a lancé son mode « Hardcore » le 15 avril, apportant une couche de difficulté supplémentaire aux joueurs. Voyages rapides désactivés, navigation réaliste et malus obligatoires plongent les aventuriers dans une immersion extrême. Mais ce n’est pas tout : le premier DLC narratif pourrait arriver dès le mois de mai.

Un mode Hardcore sans concession

Depuis le 15 avril, les fans du RPG médiéval peuvent s’essayer au tout nouveau mode « Hardcore ». Ce dernier impose une série de contraintes redoutables : suppression du voyage rapide, désactivation totale de l’interface de navigation classique, et impossibilité d’ignorer certains malus de personnage. Chaque déplacement, combat ou interaction devient alors une lutte pour la survie, poussant les joueurs à redoubler d’attention et de stratégie.

Ce mode, conçu pour les passionnés de réalisme et les amateurs de défis, transforme l’expérience de jeu en une véritable reconstitution historique immersive. Grâce à cette mise à jour, Kingdom Come: Deliverance 2 confirme sa volonté de repousser les limites de l’authenticité dans le RPG médiéval.

Un premier DLC narratif dès le mois de mai ?

Si le mode Hardcore a immédiatement capté l'attention, c'est une autre information qui excite la communauté : un premier DLC pourrait voir le jour dès mai. C'est en réponse à un internaute sur Twitter que Tobi Stolz-Zwilling, responsable des relations publiques de Warhorse Studios, a simplement répondu « mai » en évoquant la question d'une date de sortie.

Bien que cette réponse reste officieuse, elle laisse entrevoir une arrivée très proche de contenu narratif inédit pour les joueurs. Ce DLC inaugurerait une longue série d’extensions scénarisées prévues par le studio, démontrant l’ambition clairement affichée de prolonger l’expérience de manière durable après la sortie initiale.

Une feuille de route ambitieuse jusqu’en 2025

Le studio Warhorse a déjà publié une roadmap révélant le rythme qu’il compte suivre pour délivrer ses contenus additionnels. Trois extensions scénarisées sont prévues pour les périodes estivale, automnale et hivernale de 2025, bien que les dates précises n’aient pas encore été dévoilées. Ainsi, le DLC de mai pourrait servir de prélude à cette ambitieuse série, promettant une narration plus étendue et de nouvelles mécaniques de gameplay.

Cette cadence trimestrielle implique que Warhorse Studios travaille déjà depuis un moment sur ces chapitres supplémentaires, avec l’idée de maintenir l’engagement des joueurs au fil des saisons. En respectant ce calendrier, Kingdom Come: Deliverance 2 pourrait devenir un exemple de suivi post-lancement réussi et bien planifié.

Des quêtes abandonnées bientôt récupérées ?

Lors de la dernière Prague Comic-Con, Martin Klíma, producteur exécutif du jeu, a révélé que 35 quêtes avaient été supprimées avant la sortie officielle. Parmi elles, certaines missions telles que l'enlèvement de Dracula attisent désormais la curiosité. Désormais attribuées au statut de contenu potentiel pour DLC, ces quêtes pourraient ressurgir dès ce mois de mai.

Selon Klíma, ces éléments n’ont pas été effacés, mais simplement mis de côté faute de temps ou de cohérence à l’approche du lancement. Leur retour dans les futurs DLC permettrait non seulement de donner une nouvelle vie à ces idées écartées, mais aussi d’enrichir l’univers avec des intrigues originales qui ajouteraient de la variété au gameplay.

Un scénario titanesque et des doubleurs éprouvés

Le scénario de Kingdom Come: Deliverance 2 détient déjà le record du plus long script jamais écrit pour un jeu vidéo. Cette ampleur narrative suppose un travail colossal pour les équipes de doublage. Tom McKay et Luke Dale, qui incarnent respectivement Henry et Hans, ont prêté leur voix à des milliers de lignes de dialogue.

Pour éviter de fatiguer les acteurs, certains espèrent que Warhorse a anticipé en enregistrant les lignes à l’avance, surtout à l’approche de nouveaux contenus. Avec une telle densité de texte, il serait difficile d’improviser des sessions en dernière minute. Le studio semble ainsi viser un équilibre entre ambition narrative et logistique de production maîtrisée, essentiel pour garantir une qualité constante dans les futurs DLC.