Nintendo Switch 2 : le bundle Mario Kart World bientôt indisponible… « jusqu’à l’automne seulement ! »

Nintendo a annoncé que le bundle Mario Kart World Nintendo Switch 2, qui comprend la console et le tout nouveau jeu, sera disponible uniquement jusqu’à l’automne 2025. Une déclaration confirmée lors d’un livestream, laissant craindre une absence de stock durant la période des fêtes de fin d’année.

Une durée de disponibilité limitée

Le bundle, qui associe la Nintendo Switch 2 au très attendu Mario Kart World, ne sera vendu que pour une durée restreinte jusqu’à l’automne 2025. Nintendo n’a donné aucune date de retrait précise, mais cette annonce laisse entrevoir une possible rareté du pack en fin d’année, traditionnellement une période de forte demande. La décision a été explicite : ce pack ne constitue pas une offre permanente. Il pourrait ainsi devenir difficile à se procurer pour les joueurs désirant profiter des fêtes de Noël pour découvrir la nouvelle console.

Cette stratégie limitée montre que Nintendo cherche à créer une forme d’urgence commerciale autour de ce lancement phare. Une volonté sans doute motivée par le succès prévisible de la console et de Mario Kart World, qui bénéficie d’un intérêt massif auprès des fans de la licence.

Un rapport qualité-prix à ne pas négliger

Proposé au prix de 500 dollars, le bundle permet aux acheteurs d’économiser jusqu’à 30 dollars par rapport à l’achat séparé de la Nintendo Switch 2 (450 dollars) et du nouveau jeu Mario Kart World (80 dollars). Cette économie renforce l’attrait du pack, le rendant plus accessible tout en valorisant le contenu qu’il propose. En plus du jeu et de la console, certains revendeurs pourraient inclure des accessoires bonus ou contenus numériques. À lire Nintendo Switch 2 : une avalanche de jeux exclusifs et un Mario Kart révolutionnaire dès juin 2025

Malgré cette offre attrayante, les acheteurs devront faire face à une disponibilité potentiellement restreinte. En effet, les tensions commerciales actuelles – notamment liées aux nouveaux tarifs douaniers introduits par l’administration Trump – pourraient impacter les stocks aux États-Unis. Ces obstacles logistiques risquent de limiter la diffusion du pack dans les grandes enseignes d’ici la fin de l’année.

Des nouveautés inédites pour Mario Kart World

Nintendo mise sur l’innovation en proposant un Mario Kart entièrement en monde ouvert pour la première fois. Baptisé Mario Kart World, le jeu introduira une exploration plus libre, des environnements dynamiques et diverses interactions inédites. Il ajoutera également des éléments comme :

– le retour du Battle Mode attendu par les fans ;

– un système de costumes personnalisables pour les personnages ;

– la possibilité de préparer des repas qui influencent les performances en course.

Ces ajouts marquent une rupture avec les précédents opus de la série, plaçant Mario Kart World comme une véritable évolution plutôt qu’une simple suite. Nintendo capitalise sur cet engouement pour appuyer la valeur de son bundle.

Lancement officiel et ouverture des précommandes

Les précommandes de la Nintendo Switch 2 seront accessibles dès le 24 avril 2025 aux États-Unis. Ce lancement précède de peu la sortie officielle de Mario Kart World, prévu pour le 5 juin 2025, date également choisie pour le lancement mondial de la nouvelle console. Les fans du plombier et de la franchise pourront ainsi se procurer l’ensemble dès le premier jour.

Toutefois, ceux qui souhaitent mettre la main sur ce bundle avantageux devront agir rapidement. Sa disponibilité limitée et une logistique incertaine risquent de transformer ce pack en objet de collection, bien au-delà de sa proposition initiale. Collecteurs, revendeurs et joueurs passionnés devraient donc surveiller de près les premières secondes de mise en vente.