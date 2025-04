Bethesda casse internet avec cette annonce explosive : rendez-vous le 22 avril à 17h

Bethesda a officiellement donné rendez-vous aux joueurs pour une annonce majeure le 22 avril. L’événement semble tourner autour de « IV », un indice transparent concernant le très attendu remaster de The Elder Scrolls IV: Oblivion. Après une série de fuites sur Internet, l’éditeur entre enfin dans la danse pour attiser la curiosité.

Une annonce programmée, des fans à l’affût

L’annonce aura lieu à 8h, heure du Pacifique, soit 17h en France, le lundi 22 avril. Bethesda a confirmé cette date sur son compte X (anciennement Twitter) à travers un message succinct mais intrigant, accompagné d’une image énigmatique : un personnage au visage masqué trônant sur un fond sombre. Ce visuel a immédiatement ravivé les spéculations autour d’Oblivion, considéré comme l’un des épisodes les plus marquants de la saga.

Depuis l’apparition de cette publication, la communauté s’agite autour du chiffre « IV », synonyme central d’Oblivion dans l’univers Elder Scrolls. Les fans attendent cette annonce depuis des années et l’ambiance est désormais à son comble.

Des fuites qui ont tout changé

Les rumeurs d’un remaster d’Oblivion ne datent pas d’hier. Elles ont été relancées plus récemment à la suite de fuites remarquées sur le site du studio Virtuos, partenaire de Bethesda, où des captures d’écran et détails internes d’un certain projet « Altar » sont apparus. Beaucoup y ont vu une confirmation non officielle du retour imminent d’Oblivion dans une version remise au goût du jour.

Les documents judiciaires liés au procès entre la FTC et Microsoft avaient déjà évoqué ce potentiel remaster, lui donnant ainsi une légitimité certaine. Depuis, plusieurs insiders du secteur n’ont cessé d’affirmer son existence, notamment sur les réseaux sociaux.

Certains fans espéraient même une sortie surprise dès le 21 avril, date qui semble finalement avoir été repoussée, mais qui témoigne de l’impatience croissante des joueurs autour de ce projet.

Oblivion, une œuvre culte dans l’univers du RPG

Sorti en 2006, The Elder Scrolls IV: Oblivion était d’abord une exclusivité pour la Xbox 360 avant de débarquer sur PlayStation 3 en 2007. Le jeu avait marqué les esprits grâce à son monde ouvert dense et vivant, ses quêtes secondaires surprenantes et sa liberté d’exploration quasiment inédite à l’époque.

Il est aussi célèbre pour une controverse devenue légendaire : la fameuse armure de cheval en DLC payant, l'un des tout premiers contenus de ce type sur console. Todd Howard, à la tête du studio, y avait déjà répondu avec humour, affirmant que « les gens achèteront tout », une phrase qui est restée dans les annales de l'histoire du jeu vidéo.

Avec Skyrim paru en 2011, Bethesda a enfoncé le clou du succès planétaire, mais une partie de la fanbase reste encore aujourd’hui profondément attachée à Oblivion pour son univers plus classique et sa narration riche.

Et après Oblivion, place à The Elder Scrolls VI ?

Depuis l’annonce initiale en 2018, The Elder Scrolls VI reste enveloppé de mystère. Peu de détails ont fuité, si ce n’est que le jeu serait encore en phase de pré-production chez Bethesda. Les joueurs s’accrochent donc aux remasters et autres lives pour patienter d’ici là.

Le retour d’Oblivion pourrait servir non seulement à raviver la flamme des fans de longue date, mais aussi à familiariser une nouvelle génération avec une œuvre fondatrice du RPG occidental. Reste à savoir si le studio en profitera pour moderniser certains systèmes, ou s’il se contentera d’une simple mise à jour graphique et technique.

Bethesda doit encore clarifier tous ces éléments dans son annonce du 22 avril, mais il ne fait aucun doute que la nostalgie et la curiosité seront au rendez-vous pour ce projet très observé.