Quel chef-d’œuvre RPG renaît en 4K sur Game Pass et PS5 ? Une arrivée surprise

La version remasterisée de The Elder Scrolls IV: Oblivion sort aujourd’hui par surprise sur Xbox Game Pass, et fait également son apparition sur PlayStation 5. Développée sous Unreal Engine 5, cette édition modernisée du célèbre jeu de rôle propose de nombreuses améliorations visuelles et mécaniques, ainsi qu’un contenu enrichi.

Un lancement inattendu sur Xbox, PC et PlayStation 5

Sans avertissement préalable, Bethesda vient de publier Oblivion Remastered sur le Game Pass, disponible immédiatement pour les joueurs Xbox et PC. En parallèle, il est également proposé à l’achat en version standard pour 50 dollars, et en édition deluxe pour 60 dollars. Les joueurs PlayStation 5 peuvent également se procurer ce titre, marquant ainsi l’arrivée du remaster sur l’ensemble des plateformes modernes.

L’initiative de sortie surprise avait été évoquée dans des documents du procès Microsoft contre la FTC. Aujourd’hui, ces rumeurs sont confirmées : le lancement sans préavis était bel et bien planifié pour marquer les esprits.

Une refonte technique complète grâce à Unreal Engine 5

Virtuos, en partenariat avec Bethesda, a choisi de reconstruire Oblivion avec Unreal Engine 5. Cela permet au jeu de bénéficier d'une profonde refonte graphique, tout en respectant l'ambiance originale de la version de 2006. Résultat : une résolution en 4K, un affichage en 60 images par seconde, et des effets visuels largement modernisés.

Chaque élément, des textures aux effets de lumière dynamiques, a été retravaillé. On retrouve également un nouveau système météorologique, de meilleures animations pour les personnages et créatures, ainsi qu’un éclairage retravaillé qui sublime les intérieurs comme les extérieurs du monde de Cyrodiil.

Une interface plus claire et une jouabilité révisée

L’interface utilisateur a été repensée avec un HUD plus lisible, des menus modernisés et une carte plus facile à utiliser. Cette refonte facilite l’exploration et la gestion de l’inventaire, offrant un confort accru aux néophytes tout comme aux vétérans.

Le gameplay a également été rééquilibré : le système de montée en niveau, l’encombrement et les compétences non-combattantes ont été ajustés. Les mécaniques de Persuasion et de Clairvoyance ont été retravaillées pour offrir une expérience plus fluide. Les options d’accessibilité ont enfin été étoffées, rendant le jeu plus inclusif.

Un contenu enrichi avec extensions et bonus

La version remasterisée comprend directement le jeu de base ainsi que ses deux extensions majeures : Shivering Isles, qui introduit le royaume du Prince Daedrique Sheogorath, et Knights of the Nine, centré sur une quête religieuse épique.

L’édition digitale deluxe ajoute :

– Des équipements pour montures

– Des objets spéciaux bonus

– Un artbook numérique

– Une application dédiée à la bande-son

– Plusieurs contenus téléchargeables comme la Tour du Sorcier, le Repaire du Voleur et l’Abri du Combattant

Ces ajouts raviront les collectionneurs et les fans de la première heure qui souhaitent revivre l’aventure dans sa forme la plus complète à ce jour.

Des exigences techniques élevées sur PC

Pour les joueurs PC, Oblivion Remastered requiert 125 Go d’espace disque, un processeur Ryzen 5 2600X ou Intel Core i7-6800K, 16 Go de RAM, et une carte graphique Radeon RX 5700 ou GeForce GTX 1070 Ti pour fonctionner correctement.

Pour une expérience optimale en haute résolution avec tous les effets visuels activés, il est conseillé de disposer de 32 Go de RAM et d’une Radeon RX 6800XT ou RTX 2080. Ces spécifications placent le titre parmi les remasters les plus exigeants du marché.

Un hommage à un classique du jeu de rôle

Sorti à l’origine en 2006 sur Xbox 360 avant d’arriver en 2007 sur PlayStation 3, The Elder Scrolls IV: Oblivion a marqué toute une génération grâce à son scénario immersif, son monde ouvert et ses mécaniques de jeu novatrices. Il est également célèbre pour son pack d’armure pour cheval, l’un des premiers DLC payants à déclencher une vaste controverse dans la communauté.

Avec cette version remasterisée, Bethesda rend hommage à un classique intemporel tout en patientant les fans avant la sortie tant attendue de The Elder Scrolls VI, toujours en développement.