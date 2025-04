Quel est ce jeu qui dépasse les 200 millions de membres ? “Les débutants sont plus nombreux que jamais”

Chess.com franchit une étape historique avec ses 200 millions de membres enregistrés, dont 1,5 million d’abonnés payants. Ce chiffre spectaculaire marque l’explosion continue de la popularité des échecs en ligne, portée par l’innovation, l’impact culturel et les événements mondiaux récents.

Une croissance fulgurante, près de 20 ans après son lancement

Fondée en 2005 et lancée deux ans plus tard, Chess.com a connu une transformation majeure en une plateforme incontournable. Chaque jour, ce sont plus de 20 millions de parties qui s’y déroulent, preuve du dynamisme impressionnant de la communauté.

Loin de se contenter de sa base historique, le site propose aujourd’hui un écosystème complet comprenant :

– Des parties contre des joueurs réels ou des bots

– Des défis quotidiens stimulants

– Des flux d’actualités liés aux échecs

– Des événements en direct regroupant les meilleurs joueurs du monde

Albert Cheng, directeur de la croissance, souligne que la longévité du jeu d'échecs – plus de 1500 ans d'histoire – tient à sa complexité stratégique, qui met constamment au défi joueurs débutants et professionnels.

L’intelligence artificielle au service de l’apprentissage

L’une des avancées majeures de la plateforme reste l’introduction en 2021 d’un outil d’analyse de parties dopé à l’intelligence artificielle. Cette technologie permet d’évaluer les coups joués, de signaler les erreurs et de recommander des axes d’amélioration personnalisés.

Cette fonctionnalité est particulièrement plébiscitée par les novices, qui représentent désormais la majorité des nouveaux utilisateurs. Ils peuvent ainsi progresser rapidement tout en restant dans un environnement ludique et éducatif, renforçant l’accessibilité du jeu à un public élargi.

La pandémie et la pop culture, moteurs de popularité

Depuis 2020, la plateforme a bénéficié d’un regain d’intérêt spectaculaire. Durant les confinements, les recherches de loisirs en ligne ont explosé, poussant Chess.com à renforcer ses serveurs et à améliorer sa stabilité. Cet afflux soudain a prouvé la résilience et l’adaptabilité du site face à la demande croissante.

Parallèlement, la série Netflix « Le Jeu de la dame » a captivé des millions de spectateurs dans le monde, incitant une nouvelle génération à redécouvrir les échecs. Ce phénomène culturel a largement contribué à la hausse du nombre d'inscriptions, tout comme l'affaire controversée de triche impliquant Magnus Carlsen, qui a braqué les projecteurs sur les compétitions professionnelles.

Un jeu en pleine expansion internationale

Chess.com ne se cantonne plus à son audience nord-américaine. Aujourd’hui, environ 85 % des nouveaux utilisateurs proviennent de l’extérieur des États-Unis. Ce chiffre reflète l’adoption mondiale du jeu, notamment en Asie du Sud, où l’Indien Gukesh Dommaraju est devenu champion du monde.

Le jeu d’échecs entre aussi dans l’arène du sport électronique. Cette année, il fera sa première apparition officielle à la Coupe du Monde Esports, confirmant son entrée dans l’univers compétitif du gaming.

Des célébrités et des pistes futuristes

Le phénomène dépasse la sphère des joueurs traditionnels. Albert Cheng explique que de plus en plus de personnalités publiques s’essaient aux échecs, contribuant à démocratiser encore davantage le jeu. Il cite notamment un match amical entre les pilotes de F1 Lewis Hamilton et Charles Leclerc, illustrant l’attrait transversal des échecs.

Fier de son passage chez Grammarly et Duolingo, Cheng affirme croire en un avenir florissant pour Chess.com. La plateforme entend continuer son développement en s’intégrant à des communautés connexes, cherchant à allier apprentissage, divertissement et compétition dans une seule et même interface.