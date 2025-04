Comment un teaser caché de Resident Evil 9 fait exploser les théories ? Comprendre cette théorie en 4 points

Capcom vient de franchir une nouvelle étape avec Resident Evil 4 Remake, qui s’est vendu à 10 millions d’exemplaires depuis sa sortie. Pour célébrer cet exploit, l’éditeur a diffusé une vidéo de remerciement où un détail a intrigué les fans : un clin d’œil potentiel à Resident Evil 9.

Un clip festif riche en sous-entendus

La vidéo partagée par Capcom reprend des extraits du remake de Resident Evil 4, cette fois-ci dans un ton beaucoup plus léger et humoristique. Les villageois habituellement menaçants sont affublés de chapeaux de fête colorés et dansent au son d’une musique joviale. Toutefois, c’est la toute dernière image qui a rapidement attiré l’attention des spectateurs : le mot « THANK YOU » se modifie visuellement pour former ce qui ressemble au chiffre romain IX allongé, une référence évidente au chiffre neuf.

Beaucoup de fans y voient une première confirmation d’un Resident Evil 9 en préparation. Ce n’est pas la première fois que Capcom dissémine des indices de manière discrète dans ses communications, renforçant l’excitation grandissante autour du prochain volet.

Un nouvel opus déjà en chantier

Capcom a officialisé il y a quelques mois qu'un nouveau jeu Resident Evil est bien en cours de développement. Néanmoins, jusqu'à présent, aucun titre officiel n'a été révélé, et l'entreprise demeure très discrète sur les détails. La suggestion visuelle dans la vidéo tend à confirmer ce que de nombreuses fuites avaient déjà évoqué : Resident Evil 9 est presque une certitude.

Des rumeurs persistantes évoquent également un changement de formule pour la saga. Le prochain épisode pourrait adopter un format en monde ouvert, ce qui constituerait une révolution pour Resident Evil, généralement basé sur une progression linéaire ou semi-linéaire. Si cela se confirme, ce changement pourrait profondément renouveler l’expérience de jeu tout en conservant l’atmosphère suffocante chère aux fans.

Les remakes, une formule gagnante pour Capcom

Après les succès critiques et commerciaux des remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 4, Capcom entend bien continuer sur cette lancée. L’éditeur a déclaré vouloir produire encore davantage de remakes de jeux Resident Evil dans les années à venir.

Bien que l’identité des prochains jeux concernés n’ait pas encore été précisée, les fans spéculent déjà sur plusieurs titres emblématiques comme Resident Evil Code Veronica ou même Resident Evil 5. Cette stratégie semble bien pensée, capitalisant sur la nostalgie tout en modernisant la licence pour séduire une nouvelle génération de joueurs.

Une nouvelle adaptation cinématographique en vue

Capcom ne compte pas se limiter au domaine du jeu vidéo. En parallèle du développement de ses prochains titres, une nouvelle adaptation cinématographique de la franchise a été officialisée. Cette fois-ci, la réalisation a été confiée à Zach Cregger, connu pour son travail sur le film d'horreur indépendant Barbarian.

La sortie de ce nouveau film Resident Evil est prévue pour le 18 septembre 2026. Peu de détails ont encore filtré sur le script ou les personnages, mais la présence de Cregger à la barre suggère une orientation plus sombre et inventive que les dernières adaptations cinématographiques, souvent critiquées pour leur manque de fidélité au matériau de base. Les attentes sont donc particulièrement élevées chez les fans historiques de la série.