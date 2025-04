Ce crossover époustouflant qui va émerveiller les fans de méchas et de FPS ? Overwatch 2 x Gundam Wing

Blizzard Entertainment s’apprête à marquer les esprits avec un événement inédit : un crossover entre Overwatch 2 et Gundam Wing. Dès le 29 avril à 20h (heure française), les joueurs pourront découvrir quatre nouveaux skins transformant les héros iconiques d’Overwatch en puissants combattants de l’univers Gundam. Une fusion artistique et nostalgique qui promet d’enflammer la saison 16 du jeu.

Quatre skins inspirés de Gundam Wing débarquent dans Overwatch

À l’occasion du 30e anniversaire de Gundam Wing, Blizzard et Bandai unissent leurs talents pour donner naissance à l’événement Overwatch 2 x Gundam. Quatre personnages sont mis à l’honneur à travers des skins spectaculaires : Mercy incarnera Wing Zero, Reaper se transformera en Deathscythe, Soldier: 76 revêtira l’armure du Tallgeese, tandis que Ramattra incarnera le redoutable Epyon.

Chacun de ces costumes a été conçu pour coller à l’esprit des deux univers, le tout dans une esthétique fidèle aux codes des mechas et des héros d’Overwatch. Les visuels affichent une qualité digne des plus grands crossovers, avec des détails précis et de nombreux hommages à la série animée japonaise.

Une collaboration artistique entre Blizzard et Bandai

Le projet a vu le jour grâce à une collaboration artistique intense et passionnée entre l’équipe de Blizzard et les créateurs de chez Bandai. Dion Rogers, directeur artistique, et Aimee Dennett, en charge de la gestion produit, ont révélé que transformer les héros d’Overwatch en mechas a représenté un véritable **défi créatif**.

Mercy, par exemple, voit son skin Wing Zero couvrir totalement son visage et ses ailes emblématiques, un changement drastique qui a nécessité plusieurs essais avant validation. En revanche, Ramattra, capable de se transformer en pleine partie, s’est révélé parfait pour porter le skin d’Epyon, dont les capacités et le design s’accordent naturellement avec son gameplay.

Choix des personnages : harmonie visuelle avant tout

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la sélection des héros pour ce crossover ne suit pas une logique narrative stricte. L’équipe a avant tout cherché à créer une harmonie esthétique entre les designs emblématiques de Gundam et les silhouettes des combattants d’Overwatch. Par exemple, Soldier: 76 est devenu Tallgeese uniquement après plusieurs expériences visuelles, alors que Ana avait été envisagée en premier pour ce rôle.

La méthode de travail fut collaborative, chaque artiste apportant ses idées et visions pour adapter au mieux les mechas dans l’univers du célèbre shooter. Ce processus créatif a permis à Blizzard de rester fidèle aux deux licences, tout en proposant une expérience unique et totalement nouvelle.

Une pluie de références pour les fans

Les skins de cet événement ne se contentent pas d’un simple changement visuel : ils regorgent de références subtiles qui raviront les connaisseurs de Gundam Wing. Même si certaines armes cultes, comme la faux de Deathscythe, ne figurent pas directement dans l’équipement de Reaper, elles sont mises en avant par des animations personnalisées et des poses de victoire. À lire Ce personnage d’arcane explose l’écran selon les fans ? Arcane Saison 2

Un soin particulier a également été apporté à l’illustration du lobby de l’événement. Celle-ci a été dessinée par un artiste ayant travaillé sur les boîtes de maquettes Gundam officielles, renforçant davantage le lien entre les deux univers et soignant l’attention au détail.

Une réussite qui pourrait ouvrir la voie à d’autres crossovers

Pour Blizzard, le succès de cet événement ne se mesurera pas seulement par le nombre de microtransactions générées, mais par l’accueil des joueurs. L’objectif est clair : satisfaire aussi bien les fans de Gundam que la commu Overwatch, en proposant une expérience cosmétique inoubliable.

En cas de bon retour, l’équipe envisage déjà d’élargir ce partenariat en explorant d’autres séries Gundam, et The Witch from Mercury serait une piste sérieusement envisagée. Ce crossover marque peut-être le début d’une longue série d’hommages pour Overwatch 2.