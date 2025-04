Mass Effect dévoile des figurines de collection inédites ? Tout savoir en 4 points

Les fans de Mass Effect peuvent se réjouir : Tali et Garrus, deux des personnages les plus emblématiques de la saga, vont bientôt être disponibles en tant que figurines à collectionner grâce à Youtooz. Si le prix et la date de sortie n’ont pas encore été dévoilés, une première image teasée attise déjà la ferveur des adeptes de la licence.

Tali et Garrus enfin immortalisés en figurines

Avec cette annonce, Youtooz introduit pour la première fois l’univers de Mass Effect dans sa gamme de produits. Le visuel partagé montre une silhouette sombre de Tali et Garrus, assez pour enflammer l’enthousiasme des joueurs. Pour beaucoup, ces deux coéquipiers incarnent l’essence émotionnelle de la trilogie originale, et leur popularité dépasse parfois même celle du personnage principal, le Commandant Shepard.

Ce choix inattendu de commencer par Tali et Garrus montre l’attachement profond de la communauté à ces personnages. Leur lien avec le joueur, leurs histoires personnelles et leur charisme les ont élevés au rang d’icônes de la franchise. Des demandes similaires pour Liara, Jack, EDI, Mordin ou Wrex pourraient donc voir le jour si ce premier duo rencontre le succès escompté.

Youtooz élargit son catalogue au jeu vidéo

Historiquement, Youtooz s'est fait connaître en transformant des mèmes Internet populaires en objets de collection, mais la marque a su évoluer rapidement. Aujourd'hui, elle propose des figurines issues de séries cultes, de films emblématiques et de jeux vidéo renommés. L'ajout de Mass Effect à leur catalogue marque un tournant important, et répond à une attente de longue date de la communauté des fans de science-fiction.

D’autres univers vidéoludiques ont déjà fait leur entrée dans l’univers Youtooz, comme The Witcher ou Five Nights at Freddy’s. Les joueurs de Mass Effect étaient jusque-là les grands oubliés, mais la donne change enfin. Youtooz capitalise ainsi sur la nostalgie des joueurs et l’attente d’un nouvel opus de la série, toujours en développement chez BioWare.

Ce qu’on sait sur les figurines

Pour l’instant, aucune page officielle n’a été mise en ligne pour Tali et Garrus. Cependant, on peut raisonnablement supposer qu’elles suivront la tarification habituelle de Youtooz, tournant autour de 29,99 dollars pour une figurine standard. Le look final reste caché dans l’ombre du teaser, mais un dévoilement complet avec détails de précommande est attendu dans les semaines à venir.

Comme pour les récentes figurines Halo ou Persona 5, les délais d’envoi peuvent aller jusqu’à plusieurs mois après précommande. Il faudra donc s’armer de patience, mais cette attente n’entame en rien l’enthousiasme croissant des fans pour ces produits dérivés.

Des perspectives d’avenir pour la collection

L'arrivée de Tali et Garrus pourrait marquer le début d'une véritable série dédiée à l'équipage du Normandy. Si le succès est au rendez-vous, il n'est pas exclu que d'autres membres de l'équipe voient également leur double en PVC. Ce développement pourrait aussi raviver l'intérêt autour de la franchise, en l'absence d'annonces concrètes sur la sortie de Mass Effect 5, encore très mystérieux.

Enfin, certains fans espéraient plutôt voir Commander Shepard ouvrir la danse. Pourtant, l’absence du héros ou de l’héroïne de la trilogie dans cette première salve montre que ce sont les compagnons de route qui captivent véritablement les joueurs. Reste à savoir combien de figurines Youtooz compte produire, et si le reste de l’équipage suivra bientôt dans cette aventure plastique.