Mise à jour de Pokémon TCG Pocket : Solgaleo, Ninetales, Mimikyu…

Aujourd’hui marque l’arrivée d’une nouvelle extension dans Pokémon Trading Card Game Pocket : A3 Celestial Guardians. Cette mise à jour intègre des Pokémon venus d’Alola comme Solgaleo, Lunala ou encore Raichu d’Alola, élargissant ainsi l’univers du jeu avec des créatures très prisées par les collectionneurs et stratèges.

Les Pokémon d’Alola prennent le pouvoir

La grande nouveauté de cette extension réside dans l’introduction massive de Pokémon issus de la région d’Alola. Elle permet notamment de découvrir les cartes de Solgaleo et Lunala, deux créatures emblématiques du Pokédex de la septième génération.

Aux côtés de ces stars, on retrouve également des formes régionales populaires telles que Marowak d’Alola et Raichu d’Alola, qui apportent à la fois une touche d’originalité et de nouvelles stratégies de jeu.

Ces ajouts coïncident avec une volonté des développeurs de renforcer la diversité des decks et d'accommoder les joueurs à différentes mécaniques de jeu, tout en enrichissant l'univers visuel et narratif du TCG Pocket.

Des cartes promotionnelles très attendues

Des fuites en ligne ont dévoilé en avance les cartes exclusives des événements prévus en mai, confirmant la présence de Pokémon très appréciés. Alolan Ninetales fait partie de ces cartes promotionnelles, mis en avant dans une illustration saisissante où le Pokémon trône sur une falaise enneigée, sa fourrure glaciale au vent.

Ce type de visuel unique devrait séduire à la fois les collectionneurs chevronnés et les novices en quête de rareté. Mimikyu obtient également une carte inédite, laquelle le montre imitant Pikachu, étendu sur un lit près d’une peluche Pokémon, renforçant ainsi son aura de mystère et de tendresse.

Le très attendu Chansey Pick Event fera son retour en mai. Cette session sera marquée par l’ajout de Cosmog, un Pokémon particulièrement stratégique pour les joueurs qui utilisent Lunala ex ou Solgaleo ex dans leurs configurations. Sa faible rareté et son potentiel élevé devraient en faire une pièce maîtresse dans certains decks compétitifs.

En revanche, la carte Lycanroc distribuée lors du même événement ne devrait pas susciter le même engouement ; selon les joueurs les plus aguerris, elle est considérée comme peu impactante dans l'état actuel du jeu.

Le Pass Premium de mai comble les fans de Mimikyu

Les abonnés au Pass Premium auront accès à une nouvelle carte de Mimikyu, capturant un moment de tranquillité du petit Pokémon Spectre/Fée. L’illustration dépeint Mimikyu dormant paisiblement, une peluche Poké Ball posée à ses côtés, renforçant son image de créature fragile et insaisissable.

Cette carte, bien que avant tout esthétique, pourrait séduire les collectionneurs à la recherche d’objets rares et ceux voulant compléter leurs collections thématiques de Pokémon mignons.

Un impact stratégique limité sur la méta

Malgré l’attractivité visuelle des nouvelles cartes promotionnelles, les experts estiment qu’elles ne devraient pas révolutionner la méta actuelle du jeu. À ce jour, c’est surtout les nouvelles cartes ex et une puissante carte Objet récemment intégrée qui occupent le devant de la scène en tournoi et dans les parties compétitives.

Les joueurs souhaitant optimiser leurs decks se tourneront probablement vers ces cartes aux effets plus déterminants, tandis que les ajouts esthétiques satisfaire avant tout les passionnés souhaitant étoffer leur collection avec des visuels inédits.