Kingdom Come: Deliverance 2 peut profiter du retard de GTA VI : Voici pourquoi

Kingdom Come: Deliverance 2 voit ses chances de décrocher le titre de Jeu de l’Année considérablement augmenter suite au report de Grand Theft Auto VI à mai 2026. Un créneau soudainement libéré qui pourrait bénéficier à l’ambitieux RPG médiéval développé par Warhorse Studios, même si la compétition reste ardue.

Un calendrier remanié qui change tout

L’annonce du décalage de Grand Theft Auto VI a provoqué une onde de choc dans l’industrie vidéoludique. Prévu initialement pour 2025, le mastodonte de Rockstar Games laisse désormais un vide dans la course aux Game Awards. Une opportunité que Kingdom Come: Deliverance 2 pourrait saisir avec habileté pour s’imposer comme le favori de l’année.

Luke Dale, l’acteur ayant prêté ses traits et sa voix au personnage de Hans Capon, a rapidement réagi sur les réseaux. Il a exprimé sa joie face à ce changement, estimant que c’est peut-être le moment idéal pour que le jeu atteigne enfin la reconnaissance mondiale qu’il mérite. Warhorse Studios pourrait ainsi gagner une visibilité précieuse sans l’ombre écrasante d’un GTA.

Un prétendant royal mais pas solitaire

Même sans la présence de GTA VI, la compétition reste intense. L'un des plus grands challengers de Kingdom Come: Deliverance 2 est sans conteste Clair Obscur: Expedition 33, un RPG développé par Sandfall Interactive. Ce studio français a connu un démarrage fulgurant, écoulant un million d'exemplaires de son jeu en seulement 24 heures.

À cela s’ajoute une pluie de critiques dithyrambiques. Clair Obscur est actuellement non seulement le jeu le mieux noté de 2025, mais détient également la meilleure note utilisateur jamais enregistrée sur Metacritic. Cet exploit impressionne jusqu’au sommet de l’État : Emmanuel Macron en personne a adressé ses félicitations à Sandfall Interactive, un fait rare pour une production vidéoludique.

Une bataille au sommet de la qualité

Si Warhorse Studios peut désormais espérer une meilleure exposition médiatique sans la concurrence directe de Rockstar, leur RPG ne doit pas sous-estimer l’incroyable popularité de son homologue français. Clair Obscur: Expedition 33 propose une direction artistique audacieuse, un système de combat original et un univers onirique qui a totalement conquis la critique internationale.

Kingdom Come: Deliverance 2 mise, quant à lui, sur une reconstitution historiquement fidèle de l’Europe médiévale, avec un gameplay narratif dense et des mécaniques de survie poussées. Les ambitions techniques et scénaristiques des deux titres pourraient faire de cette confrontation une guerre des trônes vidéoludiques, chacun revendiquant une approche unique du RPG.

La prochaine édition des Game Awards s'annonce donc plus imprévisible que jamais, avec deux titans du genre bien décidés à marquer l'histoire, en l'absence du géant habituel qu'est GTA.