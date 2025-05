Découvrez l’incroyable Hexblade ? 7 astuces pour l’optimisation de votre personnage

Avec son Patch 8, Baldur’s Gate 3 intègre la très attendue sous-classe Hexblade destinée aux Warlocks. Celle-ci transforme le personnage en un redoutable combattant au corps-à-corps, fusionnant puissante magie noire et talent martial. Grâce à ses malédictions et invocations, le Hexblade offre un véritable changement de dynamique dans les choix de build du jeu.

Le Hexblade : un guerrier maudit dès le niveau 1

Dès la création de personnage ou après un respecialisation, la sous-classe Hexblade permet de bénéficier d’avantages considérables dès le premier niveau d’expérience. Sa capacité passive Hex Warrior octroie immédiatement la maîtrise des armures intermédiaires, des boucliers et des armes martiales, offrant une solidité rarement vue chez un Warlock classique.

En plus de cela, la compétence Bind Hexed Weapon permet de lier une arme à son personnage, cette dernière ne pouvant plus être jetée ou désarmée. Ce lien magique offre un bonus conséquent puisque les attaques effectuées utilisent le Charisme à la place de la Force ou Dextérité – un atout majeur pour optimiser les dégâts sans sacrifier d’autres caractéristiques.

Chaque attaque réussie avec cette arme a 20 % de chances d'appliquer une redoutable malédiction nommée Hexblade's Curse, qui sera la pierre angulaire de nombreuses capacités futures.

Un éventail de sorts puissants à chaque palier

La montée en niveau du Hexblade s’accompagne d’un accès progressif à une vaste sélection de sorts offensifs et défensifs. Ces incantations renforcent son potentiel de contrôle et de dégâts. À chaque nouveau palier, de nouvelles options stratégiques s’ouvrent :

– Niveau 1 : Shield, Wrathful Smite

– Niveau 3 : Blur, Branding Smite

– Niveau 5 : Blink, Elemental Weapon

– Niveau 7 : Phantasmal Killer, Staggering Smite, Dominate Beast, Greater Invisibility

– Niveau 9 : Banishing Smite (distance), Cone of Cold

Ces sorts couvrent un large éventail de situations. Par exemple, Shield permet de survivre à des attaques inattendues, tandis que Blur complique la tâche des ennemis au corps-à-corps. Le Hexblade devient ainsi une forteresse mouvante entre les lignes ennemies.

Accursed Spectre : des alliés venus de l’au-delà

Au niveau 6, les Hexblades débloquent la compétence Accursed Spectre, une réaction qui rend les combats encore plus dynamiques. Lorsqu'un ennemi maudit meurt, le Warlock peut invoquer un spectre selon la taille du cadavre, donnant accès à différentes formes d'unités invoquées :

– Feeble Spectre : attaques à distance et téléportation infligeant dégâts nécrotiques.

– Mundane Spectre : attaque à distance renforcée et capacité de soigner le Hexblade.

– Primordial Spectre : attaque de mêlée plus puissante avec dégâts de tranchants massifs.

Ces spectres sont aussi bien utiles pour détourner l’attention des ennemis que pour peser directement dans la balance d’un affrontement prolongé.

La puissance dévastatrice de la malédiction Hexblade’s Curse

Hexblade’s Curse est l’un des outils les plus puissants de la sous-classe. Lancer cette condition sur un ennemi augmente drastiquement votre efficacité :

– Le personnage inflige plus de dégâts contre la cible maudite.

– Les chances de coups critiques augmentent significativement.

– Le Warlock récupère des points de vie quand la cible meurt.

L’effet peut être déclenché automatiquement par une attaque avec l’arme liée ou manuellement via une action bonus, ajoutant une flexibilité bienvenue en plein combat.

Au niveau 10, la compétence Armour of Hexes ajoute encore plus de résilience : chaque attaque subie par un ennemi maudit a 50 % de chances d’être complètement annulée, transformant le Hexblade en véritable menace résiliente sur la durée.

Un excellent choix pour un dip multiclassé

Bien que certains joueurs notent un essoufflement à très haut niveau, le Hexblade est unanimement reconnu comme l’une des meilleures options pour un rapide multiclassage (dip). En n’investissant qu’un seul niveau en Hexblade, un personnage gagne :

– L’accès aux armes martiales et aux boucliers.

– Une armure intermédiaire efficace.

– Un moyen d’utiliser le Charisme pour combattre.

– De solides options défensives et une plus grande polyvalence.

Côté optimisation, il est crucial d’atteindre un score de Charisme de 18 minimum, accompagné d’une bonne Dextérité et Constitution pour encaisser les coups. Parmi les dons les plus efficaces, on trouve Great Weapon Master pour booster le potentiel offensif, ainsi que l’amélioration d’attributs pour raffiner les statistiques clés.

Équipement recommandé : indispensables du début à la fin

Pour profiter pleinement du potentiel du Hexblade, le choix d’équipement est essentiel. Certaines armes disponibles dès l’Acte I peuvent transformer radicalement l’approche du combat :

– Sword of Justice : excellente synergie avec les sorts défensifs.

– Phalar Aluve : polyvalente pour améliorer les aptitudes de groupe.

– Blood of Lathander : très puissante contre les groupes d’ennemis.

Concernant l’armure, l’armure d’écailles Yuan-Ti et les Gants de Dextérité sont parfaitement adaptés à la maîtrise d’armures intermédiaires du Hexblade. Ces choix permettent d’atteindre une haute classe d’armure tout en restant mobile.

Quel pacte choisir ?

Le choix du pacte au niveau 3 influence fortement l’orientation du personnage. Le Pact of the Blade s’avère être le meilleur allié du Hexblade orienté corps-à-corps. Il permet à l’arme liée d’interagir plus facilement avec les chaînes d’attaques magiques et les sorts de mêlée. Bien que certaines compétences se chevauchent, leur combinaison renforce nettement le potentiel offensif du build.

À noter que, bien que le personnage de Wyll incarne visuellement un Hexblade, il est techniquement lié au pacte Fiend. Les deux options offrent des expériences différentes mais restent viables en fonction des préférences du joueur.

Le Hexblade représente ainsi une alternative sérieuse pour tous ceux cherchant un mélange entre efficacité martiale, sorts tenaces et contrôle magique du champ de bataille.