Sortie repoussé ? “Tout a été capturé sur PS5”

Grand Theft Auto 6 continue de faire sensation après la révélation de sa deuxième bande-annonce. Cette vidéo, qui a captivé les fans du monde entier, se distingue par son niveau de détail époustouflant, son esthétique soignée et ses multiples clins d’œil. Rockstar Games a confirmé que tout avait été capturé sur PlayStation 5, disséminant ainsi les doutes sur sa fidélité graphique.

Des images bluffantes issues directement du jeu

Rockstar a officiellement affirmé que la bande-annonce diffusée récemment a été entièrement capturée sur une PlayStation 5, sans montage extérieur ou usage de moteur tiers. Cette précision est importante, car certains joueurs s’étaient montrés sceptiques face à la qualité visuelle jugée trop belle pour être vraie.

Le studio a précisé que les images sont composées à parts égales de gameplay pur et de cinématiques. Cela signifie que la version finale du jeu devrait proposer un rendu très proche voire identique à celui aperçu dans le trailer, y compris dans les interactions en jeu.

Ce niveau de réalisme se traduit par des détails d'une finesse rare. Parmi les éléments les plus commentés : les bulles de bière dans les bouteilles, qui réagissent de manière dynamique selon le mouvement du personnage. Ces détails témoignent du souci extrême apporté à l'immersion par les développeurs.

Jason et Lucia, duo central de l’intrigue

Dans cette deuxième bande-annonce, les joueurs ont eu un aperçu plus approfondi des deux protagonistes du jeu : Jason et Lucia. Leur relation, visiblement marquée par des éléments de confiance et de criminalité partagée, évoque une dynamique proche de celle de Bonnie & Clyde.

Les scènes montrent des braquages, des courses-poursuites et des fusillades, confirmant que GTA 6 mettra à nouveau l’accent sur l’action nerveuse et la narration dramatique. Certains fans ont d’ailleurs relevé une montée en puissance émotionnelle dans le ton adopté par ce duo, ce qui pourrait marquer un tournant plus narratif pour la série.

Lucia en particulier se distingue, devenant la première protagoniste féminine jouable dans un GTA principal – une décision saluée pour sa modernité.

Un potentiel graphique encore plus élevé sur PS5 Pro

Fait notable, Rockstar n'a pas évoqué directement la PlayStation 5 Pro, pourtant très attendue. Cela pourrait laisser présumer que le jeu tirera encore davantage parti de cette future version de la console, notamment en termes de résolution et de fluidité.

Avec un développement prévu en priorité pour la PS5 actuelle, GTA 6 se positionne déjà comme un des jeux les plus beaux jamais conçus pour console. À cela s’ajoutent les rumeurs selon lesquelles la PS5 Pro pourrait proposer un mode 60 FPS en 4K, apportant un confort visuel sans précédent.

Le budget colossal alloué au jeu – estimé à plusieurs centaines de millions de dollars – semble parfaitement justifié par la qualité technique et artistique aperçue jusqu’ici.

Un lancement repoussé mais assumé

Mauvaise nouvelle néanmoins pour les fans : la sortie de GTA 6 a été repoussée au 26 mai 2026. Initialement prévu pour arriver plus tôt, le jeu a connu un léger retard.

Rockstar justifie cette décision par sa volonté de préserver l’équilibre de ses équipes, évitant ainsi tout recours à des périodes de « crunch », ces phases de travail intensif souvent décriées dans l’industrie. Cette approche plus humaine a été largement saluée par les observateurs et les professionnels du secteur.

Les fans devront donc faire preuve de patience, mais la promesse d’un jeu exceptionnel à tous les niveaux semble leur donner de bonnes raisons de rester fidèles à l’attente.