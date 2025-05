Classement ultime des séries Star Wars : découvrez le meilleur projet de la saga

Depuis ses débuts au cinéma en 1977, la saga Star Wars a su s’imposer comme un monument de la pop culture. Aujourd’hui, avec des séries comme Andor et Tales of the Underworld, l’univers s’est enrichi sur petit écran. Voici un classement complet des séries Star Wars selon leur réception critique sur Metascore, excluant les productions avec trop peu d’avis.

La déception autour de The Book of Boba Fett

Contrairement aux attentes, The Book of Boba Fett n’a pas convaincu une majorité de critiques, se contentant d’un score métascore de 59. Malgré un personnage culte et une ambiance promise comme plus sombre, la série a souffert d’une narration jugée plate et a été éclipsée par d’autres figures comme Din Djarin (le Mandalorien) ou Luke Skywalker, qui ont volé la vedette à Boba dans ses propres épisodes.

Certains reprochent à la série une mauvaise gestion de son protagoniste, avec des moments-clés ne mettant pas en avant le chasseur de primes légendaire.

The Clone Wars : un tournant pour l’univers animé

Avec un score de 66, Star Wars: The Clone Wars a marqué une étape importante pour l’expansion de l’univers entre les épisodes II et III. Sous la direction créative de Dave Filoni, la série a introduit des personnages inédits comme la désormais iconique Ahsoka Tano. À lire Sortie repoussé ? “Tout a été capturé sur PS5”

Son arc narratif progressif, parfois inégal, est néanmoins salué pour sa maturité grandissante au fil des saisons et pour avoir comblé de nombreuses zones d’ombre dans la prélogie.

Les nouveaux territoires de The Acolyte

Ambientée cent ans avant La Menace Fantôme, The Acolyte (Metascore de 67) explore une époque peu abordée : celle de la Haute République. Le concept d’un conflit entre jumelles liées aux Jedi et au Côté Obscur intrigue les fans.

Les premières critiques saluent les chorégraphies de combat mais relèvent également un ton inégal et des personnages encore peu développés.

The Bad Batch et son pari sur les clones déviants

Avec un score honorable de 68, The Bad Batch suit une escouade de clones génétiquement modifiés après l’Ordre 66. Plébiscitée par les fans les plus assidus, la série pousse l’exploration du lore de la République vers de nouvelles dimensions émotionnelles. À lire Comment venir à bout du donjon Red Woods ? 4 astuces pour vous aider dans votre quête

Cependant, son rythme lent et ses enjeux parfois limités à l’intrigue interne au groupe limitent sa portée auprès du grand public.

Ahsoka : retour entre live-action et héritage animé

Également créditée d’un 68 sur Metascore, la série Ahsoka fait le pont entre l’animation et le live-action. Portée par Rosario Dawson, elle introduit pour la première fois en chair et en os des personnages de Rebels, comme Sabine Wren ou Thrawn.

Si l’univers visuel est salué, de nombreuses critiques pointent du doigt un ton trop solennel et une narration trop lente, altérant le potentiel émotionnel de cette suite attendue.

Tales of the Underworld : une plongée sombre dans les bas-fonds

Avec un score de 70, cette série anthologique d’animation se penche sur des figures peu exploitées comme Cad Bane ou Asajj Ventress. Chaque épisode offre une histoire différente dans les recoins les plus obscurs de la galaxie.

L’animation a été largement saluée, bien que certains épisodes soient jugés moins marquants en termes de scénario.

Le phénomène The Mandalorian : entre ovation et fatigue

The Mandalorian débute en triomphe avec un Metascore de 71, révolutionnant l’univers Star Wars avec son ton de western spatial et l’arrivée de Grogu, alias Baby Yoda. Sa première saison fut un sans-faute pour beaucoup.

Cependant, à mesure que les Jedi prennent plus de place, les critiques commencent à signaler une baisse de fraîcheur et de surprises dans les derniers arcs.

Resistance : une série plus légère mais oubliable

Star Wars: Resistance, également créditée de 71, se déroule avant Le Réveil de la Force. Bien que recommandée pour un jeune public avide d’aventures aériennes, elle a été jugée plus simpliste par les spectateurs adultes.

Les enjeux y sont plus accessibles, mais moins marquants, ce qui en fait une œuvre moins essentielle dans le canon Star Wars.

Skeleton Crew : ambiance Spielberg mais personnages clivants

Avec un Metascore de 72, Skeleton Crew s’adresse aux enfants et aux nostalgiques des films des années 80. L’atmosphère y est ressentie comme un mélange de E.T. et Goonies dans l’espace.

Si la série charme par sa forme et ses inspirations, certains personnages sont perçus comme trop caricaturaux pour maintenir l’engagement des adultes.

Obi-Wan Kenobi, entre nostalgie et redondance

Attendue de longue date, la série Obi-Wan Kenobi (Metascore : 73) voit Ewan McGregor reprendre le rôle du célèbre Maître Jedi, explorant ses années d’errance et sa culpabilité après l’Ordre 66.

Son exploration de la psyché du personnage est saluée, bien que plusieurs voix regrettent une intrigue trop linéaire et déjà explorée dans d’autres formats.

Tales of the Empire : des méchants enfin sur le devant de la scène

Avec un Metascore honorable de 76, cette série animée courte se concentre sur les personnages secondaires comme Morgan Elsbeth ou Barriss Offee, souvent laissées dans l’ombre.

Portée par des arcs intimes et une grande intensité émotionnelle, elle offre un contrepoint réussi aux récits classiques de Jedi contre Sith.

Star Wars Rebels : la promesse d’un nouvel espoir

Avec un score de 78, Rebels prend place cinq ans avant Un Nouvel Espoir, et suit la formation d’une cellule rebelle autour d’Ezra, Hera et Kanan Jarrus. La série a remporté l’adhésion par son équilibre entre humour, drame et maturité.

Elle enrichit l’univers galactique avec des personnages forts comme Thrawn et assure une transition cohérente vers la trilogie originale.

Tales of the Jedi : des contes puissants en format court

À égalité avec Rebels (78), Tales of the Jedi présente plusieurs épisodes courts sur Ahsoka Tano et le Comte Dooku. Ce format condensé séduit par sa capacité à raconter des histoires poignantes en quelques minutes.

Le doublage, l’émotion et la qualité de l’animation en font une pépite pour les fans de la prélogie.

Visions : la créativité sans limite à la japonaise

Star Wars: Visions, avec une note de 81, change les règles du jeu en confiant des courts-métrages à différents studios d’animation du monde entier. Le résultat est une collection d’épisodes autonomes aux styles totalement uniques.

Ce projet expérimental est salué pour sa liberté artistique, hors du canon habituel, et fait actuellement l’objet de développements pour une troisième saison.

Andor : la série Star Wars la plus ovationnée

Avec un impressionnant Metascore de 83, Andor est considérée comme le sommet des séries Star Wars. Comptant comme un préquel de Rogue One, elle suit Cassian Andor dans une atmosphère de thriller politique sombre et nuancée.

Louée pour son écriture mature, ses thèmes adultes et son réalisme surprenant, la série s’est même vue décerner un Prix Peabody, consacrant sa singularité dans la galaxie très lointaine.