Vous rêves d’avoir la Master Sword de Zelda en vrai ? Elle est enfin disponible

La réplique de la mythique Master Sword, issue de l’univers The Legend of Zelda, fait son retour en stock sur Amazon. Proposée à 186 dollars au lieu de 200, cette reproduction populaire impressionne par sa fidélité et attire l’attention des amateurs d’objets de collection inspirés de la saga culte de Nintendo.

Une reproduction fidèle de la Master Sword

Fabriquée par Tamashii Nations, une filiale spécialisée de Bandai Namco, cette réplique de la Master Sword affiche une longueur impressionnante de 107 cm pour une lame de 91 cm. Conçue en ABS de haute qualité, elle arbore une finition élégante avec des teintes métalliques violette, argentée et dorée, respectant minutieusement le design emblématique de l’épée.

Si elle s’adresse surtout aux collectionneurs, il faut noter que cet objet n’est pas totalement dénué de tranchant. Cela reste un article décoratif, mais il nécessite tout de même quelques précautions lors de sa manipulation ou de son exposition.

Cette version, initialement lancée en décembre, est régulièrement en rupture de stock tant la demande est forte auprès des fans. Le retour récent sur Amazon, accompagné d'une réduction de 14 dollars, représente donc une opportunité à ne pas manquer pour les passionnés de Zelda.

Des effets sonores immersifs et un retour de vibration

Au-delà de son aspect purement esthétique, la Master Sword proposée par Tamashii Nations embarque des fonctionnalités interactives surprenantes. Elle est équipée d’un système sonore déclenché par les mouvements de l’épée, offrant une immersion fidèle au monde des jeux Zelda.

Les bruits caractéristiques du maniement de l’arme ainsi qu’un retour de vibration à l’impact viennent enrichir l’expérience. Une sélection musicale emblématique de la série peut également être jouée grâce aux haut-parleurs intégrés. Ces ajouts transforment l’épée, déjà visuellement impressionnante, en véritable objet de mise en scène pour les fans les plus investis.

Ces éléments interactifs permettent non seulement d’exposer la réplique comme une œuvre de collection, mais aussi d’en faire un élément vivant de l’univers Zelda.

Un présentoir complet pour les fans

Pour mettre en valeur cette Master Sword dans toute sa splendeur, un support d'exposition est inclus dans la boîte. En plus du socle, un fourreau bleu et or accompagne l'épée. Il est décoré avec soin de symboles tirés des jeux Zelda, dont l'incontournable Triforce sur le pommeau.

Ainsi présentée, la réplique s’intègre facilement dans un intérieur de gamer ou une vitrine de collectionneur, rendant hommage à tout un pan de la culture vidéoludique nippone. Le souci du détail de Bandai Namco garantit un rendu fidèle à l’esthétique du jeu tout en restant robuste.

Cet ensemble complet, épée, fourreau et support, justifie également son prix, certes élevé, mais largement mérité pour un objet aussi unique.

Des promos Zelda également sur les figurines

Les fans inconditionnels de la licence peuvent aussi se tourner vers une autre pièce de collection : la figurine articulée Link DX Figma. Cette réédition est disponible pour 136 dollars. Pour ceux au budget plus serré, une version standard sortira le 24 juin prochain au prix plus abordable de 90 dollars.

Cette figurine, connue pour sa qualité de fabrication et ses nombreux points d’articulation, permet de recréer les scènes emblématiques des jeux Zelda. Accompagnée de plusieurs accessoires et visages interchangeables, elle complète parfaitement tout espace dédié à l’univers de Link.

Ces offres s’inscrivent dans une série de promotions gaming et culture geek actuellement en vigueur sur Amazon, démontrant l’engouement toujours aussi fort pour les objets tirés des grandes licences du jeu vidéo.