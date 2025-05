Shuhei Yoshida défend les jeux à 80 $ : « Une bonne affaire pour un divertissement exceptionnel »

Le débat sur le prix des jeux vidéo tourne à plein régime, alors que les sorties AAA à 70 ou 80 dollars deviennent la nouvelle norme. Pourtant, le marché actuel met en vedette des productions indépendantes souvent bien moins coûteuses. Pour Shuhei Yoshida, figure majeure de l’industrie, cette inflation tarifaire est parfaitement justifiée.

Shuhei Yoshida soutient fermement les prix élevés

Ancien président de Sony Interactive Entertainment et ex-responsable de PlayStation Indies, Shuhei Yoshida a récemment détaillé sa vision durant une interview avec Critical Hits Games. Pour lui, il n’y a tout simplement rien de problématique à vendre un jeu 70 ou 80 dollars. Il estime que bien d’autres secteurs ont vu leurs prix grimper depuis longtemps, et que le jeu vidéo est même en retard à ce niveau.

Selon Yoshida, les jeux vidéo offrent un rapport qualité-prix nettement supérieur à d’autres formes de divertissement. Il affirme : « Si un jeu offre une expérience incroyable et riche », il peut parfaitement justifier un tel prix. Il souligne notamment la quantité d’heures qu’un joueur peut passer sur un jeu en comparaison à une sortie cinéma ou un abonnement de streaming, pour un coût souvent similaire.

Pour lui, il revient simplement aux consommateurs de choisir consciemment ce sur quoi ils veulent dépenser. Dans la mesure où l'achat reste volontaire, Yoshida ne voit pas de raison de se plaindre de ces nouveaux tarifs.

Un prix qui doit refléter la valeur réelle du jeu

Si Yoshida défend la valeur des jeux premium, il n’adopte pas une vision unilatérale. Pour lui, il est indispensable que le prix soit établi en fonction du contenu qu’un jeu propose. Il considère que certains jeux méritent les 80 dollars, tandis que d’autres devraient viser une grille tarifaire bien inférieure.

Il précise également que c’est au développeur ou à l’éditeur de fixer le tarif selon la valeur perçue du jeu. Ce raisonnement ouvre la porte à une tarification plus souple, similaire à celle observée dans le secteur mobile ou indépendant, où de nombreux titres marquants sont proposés autour de 15 ou 20 dollars.

Cette approche lui semble de plus en plus pertinente, d’autant plus que de nombreux jeux acclamés, comme Clair Obscur: Expedition 33, sont vendus bien en dessous des 70 dollars, sans que cela ne nuise à leur succès critique ou commercial.

Une industrie tiraillée entre formats et perceptions

Les déclarations de Yoshida divisent l'opinion. D'un côté, certains joueurs partagent son constat sur la valeur d'une expérience forte et immersive. Mais beaucoup soulignent que la majorité des ventes se font désormais au format numérique, ce qui efface toute notion de propriété traditionnelle : plus de boîte, ni de possibilité de revente, pour un prix souvent supérieur.

En parallèle, il est devenu difficile de savoir quels jeux méritent réellement un prix élevé. Nombre de AAA vendus à 80 dollars n’ont pas toujours répondu aux attentes, tant en termes de qualité que de contenu. Cette inconstance participe à nourrir une certaine méfiance parmi les consommateurs.

Les joueurs s’interrogent également sur la pérennité de ce modèle. Faut-il s’attendre à une généralisation des jeux très chers, ou à une contreculture fondée sur des productions accessibles et innovantes ? Certains analystes craignent même que cela ne pousse une partie du public vers des pratiques illégales, ravivant ainsi une ère de piratage que l’industrie pensait révolue.