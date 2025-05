Fortnite fait un retour fracassant sur iOS après 1 700 jours !

Après presque cinq ans d’absence, Fortnite signe son grand retour sur iPhone et iPad aux États-Unis. Cette réintégration fait suite à un long conflit juridique opposant Epic Games à Apple. Ce bras de fer autour des systèmes de paiement in-app pourrait bien redéfinir durablement les règles du développement mobile.

Un conflit déclenché par les frais d’Apple

Le 13 août 2020, Apple retire brutalement Fortnite de l’App Store après une décision controversée d’Epic : contourner les 30 % de commission prélevés par Apple sur les achats intégrés. En y intégrant un système de paiement direct, Epic a franchi une limite que la firme de Cupertino n’a pas laissé passer.

Anticipant le bannissement, Epic lance une riposte médiatique et juridique. Une vidéo parodie une célèbre publicité de 1984 diffusée par Apple, dénonçant ironiquement les pratiques monopolistiques de la firme. En parallèle, un skin exclusif est ajouté au jeu, renforçant la mobilisation des joueurs dans cette croisade contre Apple.

À lire Shuhei Yoshida défend les jeux à 80 $ : « Une bonne affaire pour un divertissement exceptionnel »

Des années de procès et une première victoire mitigée

La bataille judiciaire se prolonge, mobilisant experts et grandes figures du secteur technologique. En septembre 2021, la juge Yvonne Gonzalez Rogers rend une décision partagée : Apple n’est pas jugée comme entreprise en position de monopole, mais doit désormais autoriser les développeurs à rediriger leurs utilisateurs vers des systèmes de paiement externes.

Malgré cette avancée, Epic est condamné à verser plusieurs millions de dollars à Apple. La société ne recule pas pour autant, voyant dans cette décision un précédent favorable pour l’avenir des transactions numériques sur mobile. De nombreuses autres entreprises commencent alors à suivre de près l’évolution de ce jugement.

Des changements tardifs et encore contestés

Début 2024, Apple adapte sa politique en apparence : les développeurs peuvent inclure des liens vers leurs propres plateformes de paiement. Cependant, ces liens sont encadrés par des alertes de sécurité jugées dissuasives et peu ergonomiques, ce qui suscite de nouvelles critiques de la part d’Epic et d’autres éditeurs.

En mai 2025, la juge Gonzalez Rogers presse Apple d’appliquer pleinement l’esprit de sa décision de 2021. La justice ordonne la réintégration de Fortnite sur iOS. Cependant, Apple tente à nouveau de freiner cette réintégration en refusant une soumission technique au sein de l’App Store, déclenchant l’indignation des développeurs.

Le retour de Fortnite sur iOS officialisé

Le 20 mai 2025, Fortnite réapparaît enfin sur l’App Store aux États-Unis, mettant fin à plus de 1 700 jours d’absence. Cette décision marque un tournant historique dans les relations entre Apple et les développeurs tiers, ravivant la question de l’ouverture de l’écosystème iOS. À lire Sony compte augmenter le prix de la PS5 : la raison va vous choquer

Le célèbre battle royale est également disponible en Europe via l’Epic Games Store et AltStore. Cette diversification des canaux de distribution, rendue possible par les nouvelles régulations européennes, pourrait bouleverser la manière dont les jeux mobiles sont distribués et monétisés.

Des conséquences profondes pour l’industrie

Ce verdict ne concerne pas uniquement Fortnite : il représente un signal fort pour l’ensemble des développeurs d’applications. Beaucoup y voient une opportunité pour réduire leur dépendance aux géants comme Apple et Google, et retrouver davantage de liberté commerciale.

Dans les mois qui viennent, cette réouverture pourrait inspirer d’autres entreprises à contester les règles imposées par les plateformes fermées. Epic Games, en réussissant à réintégrer son jeu phare, s’impose ainsi comme une voix influente dans les débats sur l’équité dans l’économie des applications mobiles.