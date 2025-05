GTA 6 reporté à 2026 : un choc pour l’industrie et 2,7 milliards de dollars évaporés

Le report tant redouté de Grand Theft Auto 6 à 2026 pourrait bien coûter très cher à l’industrie du jeu vidéo. En l’absence du mastodonte attendu de Rockstar Games, un récent rapport estime que le secteur perdra jusqu’à 2,7 milliards de dollars de revenus en 2025, principalement en raison de l’impact sur les ventes de jeux et de consoles.

Un manque à gagner considérable pour l’économie vidéoludique

Selon la société d’analyse Ampere, ce retard repousserait non seulement les rentrées d’argent liées aux copie physiques et numériques de GTA 6, mais aussi une large proportion des ventes de consoles prévues autour de son lancement mondial. Les projections antérieures tablèrent sur 40 millions d’unités écoulées et un chiffre d’affaires de 3 milliards de dollars dès la première année du jeu sur le marché.

La manne financière attendue allait bien au-delà du simple produit Rockstar, puisqu’un tel lancement entraîne traditionnellement une hausse significative des ventes de matériel. Le report de GTA 6 remet ainsi en question toute une stratégie industrielle étalée sur plusieurs mois.

Sony, premier impacté par le retard de GTA 6

Du côté de Sony, le coup est particulièrement dur. Le constructeur comptait fortement sur l’arrivée de GTA 6 pour booster les ventes de sa PlayStation 5 et dynamiser son catalogue de jeux AAA. Le pic de ventes attendu fin 2025 pourrait ne jamais se produire, du moins pas dans les proportions estimées initialement.

Des rumeurs persistantes évoquent d’ailleurs un accord marketing exclusif entre Sony et Rockstar, ce qui aurait permis à la marque nippone de bénéficier d’une promotion croisée et d’une couverture médiatique massive autour de GTA 6. Ce partenariat serait aujourd’hui mis en pause et repoussé à 2026, impactant les prévisions financières du groupe.

Une ouverture pour Nintendo et les éditeurs concurrents

L’absence de GTA 6 en 2025 pourrait finalement profiter à d’autres acteurs de l’industrie. Ampere souligne que ce créneau laissé vacant durant la période cruciale des fêtes de fin d’année laisse la place à des concurrents comme Nintendo, qui prévoit de lancer sa très attendue Switch 2 à la même période.

Le calendrier repositionné offre désormais à Big N une fenêtre de tir stratégique pour imposer ses nouveautés, notamment avec des licences populaires comme Mario Kart World. D’autres éditeurs pourraient également avancer la sortie de leurs blockbusters pour capitaliser sur cet espace dégagé sur le marché mondial.

Des revenus reportés, mais pas supprimés

Si les pertes immédiates s'élèvent à 2,7 milliards de dollars, Ampere précise que cet argent n'est pas perdu, mais simplement repoussé à l'année suivante. Rockstar prévoierait en effet d'utiliser ce temps supplémentaire pour peaufiner son jeu et garantir le succès jamais démenti de sa franchise la plus lucrative.

Selon les estimations, le lancement de GTA 6 en 2026 pourrait engendrer une croissance de 2,2 % du marché mondial du jeu vidéo. Cela viendrait compenser le calme relatif de l’année précédente, où un léger gain de 1 % est tout de même attendu, portant le marché global à 201,3 milliards de dollars en 2025, contre 199,4 milliards en 2024.

Une industrie en quête de nouveaux leviers

Malgré une croissance continue, l’industrie vidéoludique se heurte à une forme de stagnation dans les innovations technologiques et les modèles de monétisation. Piers Harding-Rolls, analyste chez Ampere, observe que les éditeurs se tournent vers l’optimisation des coûts de développement et l’allongement du cycle de vie des jeux afin de maintenir leur niveau de rentabilité.

Dans ce contexte, les blockbuster comme GTA 6 sont vus comme des locomotives capables de générer des pics de revenus rares mais déterminants. Ce rôle rendu vacant pour un an force donc les studios et les plateformes à adapter leurs stratégies.

La Switch 2, le lancement majeur de 2025

Alors que GTA 6 manque à l’appel, Nintendo pourrait tirer profit de la situation avec la sortie de sa nouvelle console. La Switch 2, attendue pour le 5 juin 2025, est considérée par certains analystes comme l’un des lancements les plus importants de l’histoire du jeu vidéo.

Nintendo prévoit d’en vendre plusieurs millions dès la première année, soutenu par un catalogue fort et une absence de concurrence frontale de la part de Rockstar. Cette dynamique pourrait redistribuer les cartes du marché pour les mois à venir, en attendant l’inévitable raz-de-marée provoqué par l’arrivée de GTA 6.