Martingale au casino : comment bien utiliser cette technique ? 

Souvent associée aux jeux de casino tels que la roulette, la martingale est une technique qui consiste à doubler les mises après chaque perte sur une partie. Si cette stratégie semble simple, elle comporte quelques spécificités à connaître. Est-ce une méthode réellement fiable et rentable ? Nous l’avons testée pour vous et vous allez découvrir si nous vous la recommandons !

Qu’est-ce que la Martingale ?

Avant de vous expliquer comment l’utiliser, il est important de comprendre le principe même de la martingale, et il n’est pas compliqué. Il s’agit tout simplement d’une stratégie de mise progressive, qui peut être utilisée dans plusieurs jeux de hasard bien connus tels que la roulette, le blackjack, ou encore le baccarat.

Après chaque perte, les joueurs doublent leurs mises dans le but de récupérer ces dernières et de réaliser un bénéfice. Cette technique repose donc sur l’idée qu’une victoire finira forcément par arriverr, et que les gains rapportés “compenseront” l’ensemble des potentielles pertes accumulées.

Pour vous aider à mieux comprendre la martingale, voici un exemple tout simple sur la roulette. Imaginons que vous décidiez de miser 5 € sur une chance simple (rouge/noir) :

Au premier tour , vous perdez votre mise de 10 € .

Au deuxième tour : vous doublez votre mise (vous jouez donc avec 20 € ). Si vous perdez à nouveau, vous êtes à -30 € au total.

Au troisième tour : vous misez 40 € . Une nouvelle perte vous amène à -70 € .

Au quatrième tour : vous misez 80 € . Encore une perte, vous êtes maintenant à -150 € .

Au cinquième tour : vous misez 160 € . Cette fois, vous gagnez et récupérez 320 € (votre mise de 160 € + 160 € de gains) !

Après cette série de pertes et une victoire, vous avez misé un total de 310 € (10 + 20 + 40 + 80 + 160) et gagné 320 €, soit un bénéfice net de 10 €. Ce gain correspond à votre mise initiale.

Comment appliquer la Martingale au casino ?

Vous souhaitez utiliser la martingale lors de votre prochaine session de jeu ? Nous vous donnons les étapes à suivre pour l’utiliser efficacement, en gardant en tête les potentiels risques que cette méthode peut contenir.

Choisir un jeu adapté à la méthode : la martingale fonctionne avec des jeux de hasard offrant des chances simples, comme la roulette, le blackjack, le baccarat. Définir une mise initiale : commencez avec une petite mise, par exemple 5 €, pour limiter les risques de pertes trop importantes. Miser sur une chance simple : votre mise initiale doit être placée sur une option avec une forte probabilité de succès, comme le rouge ou le noir à la roulette. Doubler après chaque perte : si vous perdez, vous devez doubler votre mise au tour suivant. Revenez à la mise initiale après une victoire : si vous gagnez, vous récupérez toutes vos pertes précédentes + un petit bénéfice (qui équivaut à la mise de départ). Recommencez ensuite le processus avec votre mise initiale. Gérez votre budget avec prudence : il est important de vous fixer une limite de pertes à ne pas dépasser pour éviter de perdre des sommes importantes si vous perdez plusieurs fois d’affilée.

Quels sont les avantages et inconvénients de la Martingale ?

En tant que passionnés de casino, nous avons eu l’occasion de tester de nombreuses fois la martingale, dans plusieurs cas de figure. Nous avons essuyé des défaites et remporté des victoires en l’utilisant, mais il s’agit avant tout d’une méthodologie de jeu et non d’une garantie de succès. D’ailleurs, si une technique infaillible existait, tout le monde le saurait !

Voici les principaux avantages et inconvénients de la martingale.

Avantages Inconvénients Facile à comprendre Importantes pertes possibles Gains potentiellement rapides Plafond de mise imposé par certains casinos Adaptable à différents jeux de casino Bankroll importante nécessaire

Quelles sont les alternatives à la Martingale ?

Bien qu’elle soit probablement la plus connue, la martingale n’a pas le monopole des techniques de jeu sur les casinos en ligne ! Nous avons eu l’occasion de tester des alternatives à cette technique. Nous vous en proposons trois autres pour améliorer votre expérience de jeu !

La stratégie de Fibonacci

Parmi les méthodes alternatives à la Martingale, on retrouve la fameuse stratégie de Fibonacci. Si vous n’en avez jamais entendu parler, voici sur quel principe elle repose.

Il s’agit d’une suite logique ou chaque chiffre correspond à la somme des deux précédents :

(0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5 et ainsi de suite).

Mais quel rapport avec la roulette ? Imaginez que vous pariez 1 euro sur un numéro pair. Deux solutions possibles, le numéro qui tombe est pair : vous gagnez, il est impair : vous perdez.

C’est là que Fibonacci va nous aider. Il faut miser en suivant la suite logique du mathématicien italien.Cette suite commence avec 0 et 1. La première mise sera donc de 0+1, soit 1 €. Si vous perdez, la mise suivante sera de 1+1=2 €. Si vous perdez à nouveau, la mise suivante est de 1+2=3 €, et la mise encore suivante sera de 5 €.

Si à ce moment-là vous gagnez, vous devez alors revenir deux rangs en arrière dans la suite de Fibonacci pour déterminer votre prochaine mise.

Par exemple :

Vous avez gagné à 5 €. La suite était 1, 1, 2, 3, 5.

Vous revenez donc à la mise de 2 €.

Si vous perdez à nouveau, vous continuez en additionnant les deux dernières mises, toujours selon la suite de Fibonacci.

L’avantage de cette méthode, c’est qu’elle permet de récupérer progressivement vos pertes lorsque vous finissez par gagner.

Cependant, si elle est considérée comme moins “risquée” que la martingale, une gestion rigoureuse de votre budget est nécessaire, car si vous perdez plusieurs fois d’affilée, les mises peuvent augmenter rapidement. La stratégie de Fibonacci nécessite également plus de temps que la Martingale !

La stratégie de d’Alembert

Nous avons aussi eu l’occasion de tester la stratégie d’Alembert, qui pourrait vous intéresser. Elle peut être appliquée à la plupart des jeux de casino où il n’y a que deux résultats possibles (en pariant sur le rouge ou le noir à la roulette, par exemple).

Le principe est d’augmenter vos mises après une perte, et de les réduire après un gain. Nous la trouvons plus souple que la Martingale, où les mises peuvent devenir énormes après plusieurs pertes.

Illustrons cette stratégie avec un exemple concret. Supposons que vous commenciez à jouer avec un bankroll de 50 €. En fonction de vos préférences, vous pouvez alors choisir d’engager un certain pourcentage de votre argent (comme 5%, ou moins si vous êtes plus prudents).

Dans le cas où vous opteriez pour 2%, cela signifie que vous placeriez une première mise de 1 €. La stratégie d’Alembert veut que si vous perdiez cette mise, vous l’augmentiez à 2 € sur le prochain pari. Si vous perdez à nouveau, la somme à miser passera à 3 € pour votre troisième pari et ainsi de suite si les pertes continuent.

Si vous gagnez votre troisième pari, il faudra alors diminuer la prochaine mise à 40€, l’idée étant d’augmenter d’une unité de base lors des pertes et de diminuer de cette même unité lorsque vous gagnez.

Cette stratégie vous parait floue ? Pas de panique, nous avons résumé sa mise en pratique dans un tableau.

Mise Résultat du pari Gain / Perte Première mise 10 € Perte -10 € Deuxième mise 20 € Perte -30 € Troisième pari 30 € Gain 0 € Quatrième pari 20 € Gain 20 € Cinquième pari 10 € Gain 30 € Sixième pari 10 € Perte 20 € Septième pari 20 € Perte 0 € Huitième pari 30 € Gain 30 € Neuvième pari 20 € Gain 50 € Dixième pari 10 € Perte 40 € Onzième pari 20 € Perte 20 €

Et ainsi de suite ! Bien que la stratégie d’Alembert soit plus stable que celle de la martingale, gardez en tête qu’elle offre des gains plus lents.

Nous avons aussi constaté une chose : si les pertes s’enchaînent, l’augmentation progressive des mises finit par représenter un risque. Gardez en tête qu’elle ne vous permettra pas forcément de gagner de l’argent !

La stratégie de Paroli

Une dernière pour la route ! Laissez-nous maintenant vous introduire à la stratégie de Paroli, qui est considérée comme une version inversée de la Martingale. C’est une méthode simple à utiliser sur différents types de roulettes.

Chaque fois que vous gagnez avec la méthode de Paroli, vous devez doubler votre mise. Toutes les fois où vous perdez, vous devez maintenir le même montant.

Il s’agit encore une fois d’une approche évolutive, qui peut demander des ressources conséquentes sans assurance de résultats sur le long terme. D’ailleurs, aucune des techniques que nous vous présentons dans ce guide n’en offre.

Nous avons créé pour vous un petit tableau pour mieux la comprendre, car la première fois qu’on nous l’a expliquée à l’oral, nous avons eu bien du mal à visionner concrètement son fonctionnement :

Mise Résultat Profit/Perte 1 € Perte -1 € 1 € Perte -2 € 1 € Perte -3 € 1 € Gagne -2 € 2 € Gagne 0 € 4 € Perte -4 €

Nos conseils pour bien utiliser la Martingale

Nous avons encore quelques conseils à vous donner pour optimiser votre usage de la technique. Peu importe comment vous l’utilisez, rappelez-vous que, sur le long terme, le casino reste toujours favori et les pertes peuvent s’accumuler rapidement.

Choisir le bon jeu

Si vous voulez maximiser vos chances de succès avec la Martingale, nous vous conseillons de privilégier les jeux à chances proches de 50/50 :

La roulette (paris rouge/noir)

Le blackjack

Le baccarat

Le pari sur l’égalité en sic bo

Le pari sur pair/impair en craps

Ces jeux offrent un certain équilibre entre les gains et les pertes, ce qui rend en théorie la stratégie avantageuse sur le court terme.

Fixer un budget strict

Selon nous, l’un des conseils les plus importants à suivre est qu’il vous faut absolument définir un bankroll avant de commencer à jouer et vous y tenir.

Ne dépassez jamais ce montant, ce qui vous garantira de ne pas risquer plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Pour notre part, une discipline stricte de la gestion de votre solde a toujours été la clé pour éviter des pertes trop importantes.

Connaître les limites de mise du casino

Notez que, dans une logique de jeu responsable, certains casinos fixent des plafonds de mise pour limiter les risques liés à certaines stratégies, comme la martingale.

Sur Millionz, par exemple, la mise maximale autorisée sous bonus est de 5 € par tour. Cela signifie que même en appliquant la martingale et en doublant votre mise après chaque perte, vous ne pourrez jamais dépasser cette limite. Cette règle est courante dans de nombreux casinos en ligne afin d’éviter une progression de mise trop rapide.

Avant de jouer, nous vous conseillons de toujours vérifier ces plafonds dans les conditions générales du casino de votre choix pour éviter toute mauvaise surprise au moment du retrait !

Utiliser la Martingale avec modération

La Martingale est une stratégie qui peut sembler lucrative, mais il est important de ne l’utiliser sans en abuser.

Comme elle repose sur la capacité d’un joueur à supporter une série de pertes successives, les mises peuvent potentiellement atteindre des montants très élevés et largement dépasser votre capital de base. Si cette stratégie repose sur l’idée que vous allez récupérer vos pertes, la réalité est bien différente.

À vous de suivre votre solde pour ne pas vous retrouver sans bankroll !

FAQ

La Martingale fonctionne-t-elle vraiment ?

Théoriquement, la Martingale peut vous permettre de récupérer vos pertes. Gardez en tête qu’elle comporte cependant un risque élevé. Si vous perdez successivement plusieurs tours, vous devrez engager des mises importantes et cette méthode ne vous garantit pas de pouvoir les récupérer. Elle fonctionne, mais n’est pas gagnante !

Quels jeux sont adaptés à la Martingale ?

La Martingale est adaptée aux jeux à “chance pure” tels que la roulette (pari sur rouge/noir ou pair/impair) ou le blackjack. Offrant des probabilités de gains proches de 50 %, ces derniers permettent à la stratégie de pouvoir fonctionner à court terme.

Peut-on utiliser la Martingale dans les casinos en ligne ?

La Martingale est acceptée dans de nombreux casinos en ligne, mais certains l’interdisent ou imposent des limites de mise pour empêcher de doubler indéfiniment. Certaines plateformes imposent aussi des restrictions de mise ou des plafonds qui limitent l’application de cette stratégie, empêchant ainsi de doubler indéfiniment.