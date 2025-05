Règles du Blackjack : Comment jouer à ce jeu ?

Le Blackjack est un jeu de cartes très connu ayant fait sa place dans les casinos depuis des siècles, sa côte au sein des casinos en ligne ne fait pas exception. Bien que très populaire, il peut être compliqué de comprendre ses règles. Pas de panique, nous vous expliquerons dans cet article comment y voir plus clair.

L’objectif du jeu

Le Blackjack se joue avec 8 jeux de 52 cartes. Il met en opposition le ou les joueurs et le croupier (appelé la banque).

Le croupier distribue généralement deux cartes à chaque joueur. Une fois que tous les participants ont pris leur décision, il tire sa seconde carte, puis d’autres cartes si nécessaire (jusqu’à 3, 4, 5 ou 6 cartes).

Selon le type de casino, la distribution peut varier, le croupier peut parfois recevoir 2 cartes de la même manière que les joueurs.

Dans tous les cas, la seconde carte du croupier reste face cachée avant la décision de tous les joueurs, et cela, peu importe l’ordre de la distribution.

Après la distribution, plusieurs options s’offrent à vous :

Tirer une carte (« Hit »)

Rester sur votre main actuelle (« Stand »)

Doubler votre mise (« Double Down »)

Diviser une paire en deux mains distinctes (« Split »)

Le but est d’obtenir une main dont la valeur totale est plus proche de 21 que celle du croupier, sans jamais dépasser 21 et risquer la perte immédiate de la mise : le Bust.

Il existe plusieurs scénarios pour gagner :

La première possibilité est d’obtenir un Blackjack en 2 cartes : c’est le but ultime. Pour cela, il n’existe qu’une solution : il vous faudra obtenir un total de 21 points avec l’AS (qui vaut ici 11 points) et la carte 10, un valet, une dame ou un roi (qui valent toutes individuellement 10 points).

La seconde manière est de disposer d’une main supérieure à celle du croupier à la fin du tour (sans dépasser la somme de 21 encore une fois).

Enfin, vous pouvez également gagner si le croupier dépasse la somme de 21 alors que vous non.

Quelle est la valeur des cartes ?

Au début de chaque tour, le joueur recevra 2 cartes. Chacune des cartes a une valeur :

Les cartes de 2 à 10 conservent leur valeur initiale

Les figures comme le Roi, la Dame et le valet valent 10 points

L’As possède la spécificité de représenter 1 ou alors 11 , selon ce qui avantage le joueur

Prenons l’exemple d’un joueur disposant d’une main comptant un As et un 6.

La valeur totale de ses cartes sera de 7

si l’As est compté comme 1, car 6+1 = 7

Ou la valeur totale de ses cartes sera de 17

si l’As est compté comme 11 puisque 6+11 = 17

Comment se déroule une partie de Blackjack ?

Une partie de Blackjack commence lorsque les participants placent leur mise sur la table. Dès que le top est lancé, c’est à vous de jouer pour effectuer les meilleurs choix stratégiques capables de changer le cours de votre session.

La mise initiale

Lorsque vous placez votre mise, vous pouvez choisir le montant que vous souhaitez tout en respectant les limites minimales et maximales imposées par la table du casino.

Nous vous conseillons de favoriser des petites mises au départ afin de vous familiariser avec le fonctionnement du jeu.

Il existe également des “side bet” (mises secondaires en français). Ce sont des mises différentes de votre mise initiale que vous pouvez sélectionner au même moment.

Voici quelques-unes des différentes options présentes à gauche et à droite de vos mises principales :

Perfect Pairs

Qui prend en compte les deux premières cartes qui vous sont distribuées si elles sont identiques.

Le 21+3

Ce side bet se base lui aussi sur vos deux premières cartes, mais aussi sur la carte visible du croupier.

Il vous permet de parier sur la formation de l’une des combinaisons suivantes (basées sur les mains de poker) : brelan, suite flush, brelan de couleur, suite.

Lorsque le croupier obtient un As en première carte, une option “assurance” vous est proposée. Cette option permet d’amortir votre mise si le croupier a un Blackjack dès le départ. Le prix de l’assurance est la moitié du montant de votre mise initiale.

En sélectionnant l’assurance, plusieurs cas s’offrent à vous :

Si la main du croupier a un Blackjack, vous récupérez la totalité de votre mise initiale ainsi que le prix de l’assurance. Vous n’avez donc pas perdu votre mise même si vous avez une main perdante face au croupier.

Si la main du croupier n’affiche pas de Blackjack, la partie suit son cours. Vous serez gagnant si vous remportez la main. Quant à l’assurance, ayant directement été prélevée sur votre solde, elle n’affecte pas votre gain final.



Si vous ne remportez pas la main, vous perdrez malheureusement votre mise initiale + le montant de l’assurance. Dans ce cas, vous perdez plus d’argent que si vous n’aviez pas pris cette assurance.

Vous n’êtes pas dans l’obligation de sélectionner cette assurance lorsqu’elle est proposée. Nous vous conseillons de sélectionner l’assurance si et seulement si vous avez un Blackjack. Cette stratégie vous permet de gagner dans tous les cas, même si le croupier a, lui aussi, un Blackjack.

La Distribution des cartes

Dans les casinos en ligne, le croupier va distribuer 2 cartes à chaque joueur et à lui-même. L’ordre est le suivant : il commence de la gauche vers la droite en terminant par lui.

Tous les joueurs se retrouvent avec 2 cartes faces retournées qui indiquent une valeur lorsqu’on les additionne. Le croupier, lui, dispose également de 2 cartes, dont une face visible et une autre face cachée.

Cependant, il peut y avoir des exceptions concernant la distribution selon les variantes du jeu, notamment dans les casinos terrestres comme cités précédemment.

Vous allez devoir analyser votre main et celle du croupier pour utiliser la meilleure stratégie.

Il est important de savoir que plusieurs joueurs jouent en même temps que vous lors d’une partie, car les tables sont ouvertes lors des jeux lives. Seulement, n’oubliez pas qu’au Blackjack, vous êtes contre le croupier et uniquement contre lui !

Le Tour des joueurs

Une fois les cartes distribuées, chaque joueur va devoir construire la suite de sa combinaison pour pouvoir essayer de battre le croupier.

Pour cela, plusieurs options sont proposées :

“Hit”

« Stand »

« Double Down »

« Split »

Tirer une carte (« Hit »)

En fonction de votre main de départ, vous pouvez choisir de tirer des cartes jusqu’à être satisfait, égaliser ou dépasser 21.

Rester sur la main actuelle (« Stand »).

Vous pouvez sélectionner “stand” quand le score de vos cartes vous convient : vous ne recevrez plus de cartes et votre score sera sauvegardé.

Doubler la mise (« Double Down »).

Lorsque vous sélectionnez le “Double Down”, vous doublez votre mise initiale en demandant une seule carte en supplément des 2 que vous avez déjà reçues.

Si le total de votre main s’élève à 10 ou 11 points, il est intéressant de doubler dans le but d’obtenir un 10. De plus, vous avez d’autant plus de chance de gagner si le croupier dispose d’une main plus faible au départ.

Diviser une paire en deux mains distinctes (« Split »).

L’option “Split” apparaît lorsque vos 2 cartes de départ sont de valeur identique. Si vous l’actionnez, vos cartes seront séparées en 2 mains et votre mise de départ sera doublée. Vous avez donc 2 fois plus de chance de battre le croupier.

Il est avantageux de Split lorsque vous obtenez une paire d’As. En effet, cela permet d’avoir 2 mains compétitives et dans le meilleur des cas d’obtenir 21.

Retenez tout de même, qu’avec un Split, vous ne pourrez pas obtenir de Blackjack. Un Blackjack c’est obtenir 21 en 2 cartes uniquement avec les 2 premières cartes distribuées, s’il s’agit d’un As et d’une carte valant 10 (le 10, le Roi, la Dame et le valet).

Le Tour du croupier

Comme dit précédemment, le croupier tire d’abord 2 cartes à chaque joueur présent autour de la table et à lui-même. La particularité est qu’une de ses cartes reste face cachée le temps que les joueurs effectuent leur décision.

Ensuite, le croupier va retourner sa carte jusqu’ici posée devant lui face cachée.

Il est dans l’obligation de tirer tant que sa main est de 16 points ou moins.

Il doit se stopper lorsqu’il atteint le score de minimum 17.

Résolution des mains

C’est à la fin du tour que les gains sont distribués entre le joueur et le croupier, il existe plusieurs issues.

Vous gagnez face au croupier dans les cas suivants :

Votre main est supérieure à celle du croupier sans que vous ayez dépassé 21

Vous avez un Blackjack

La main du croupier dépasse 21 et vous non

Dans tous ces cas, vous remportez au minimum votre mise initiale ainsi que le gain associé. Toutefois, si vous obtenez un Blackjack en deux cartes, votre gain sera plus élevé, payé à hauteur de 1,5:1, contre 1:1 pour une victoire “classique”.

Par exemple, si vous avez misé 1€ et que vous gagnez avec une main classique, vous recevrez 1€ de mise + 1€ de gain, soit un total de 2€ comme ci-dessous.

En revanche, si vous obtenez un Blackjack, votre gain est calculé à 1,5:1. Ainsi, pour une mise de 1€, vous recevrez 1,50€ de gain + 1€ de mise initiale, soit un total de 2,50€.

Vous êtes en égalité avec le croupier

Dans le cas d’une égalité, le mot “Push” s’affiche. Cela signifie que vos deux mains sont égales en valeur (par exemple, vous avez tous deux 17,18, 20, ou même un Blackjack).

Vous ne gagnez pas, mais ne perdez pas non plus votre mise. Vous la récupérez et pouvez continuer à jouer avec la même somme si vous le souhaitez.

Si vous avez effectué des sides bets et qu’ils sont gagnants, sachez que vous recevrez quand même votre récompense, peu importe l’issue de la partie.

Vous avez perdu face au croupier dans les cas suivants :

La main du croupier est supérieure à la vôtre sans qu’il ait dépassé 21

Le croupier à un Blackjack et vous non

Votre main dépasse 21

Si vous perdez la main, votre mise initiale est perdue et vous ne récupérez rien.

Les différentes variantes du Blackjack et leurs règles

Le Blackjack dispose de nombreuses variantes. En effet, vous pouvez retrouver votre jeu préféré sous plusieurs formes grâce à de nouvelles règles, des paris secondaires, ou d’autres changements qui peuvent chambouler votre expérience du jeu.

Infinite Blackjack

L’atout principal de “Infinite Blackjack” d’Evolution est le fait que le nombre de joueurs pouvant participer au même moment est illimité contrairement aux tables live traditionnelles où il y a un nombre fixe de sièges autour de la table.

Nous aimons particulièrement cette version du blackjack proposant une main partagée pour tous les joueurs présents. Les cartes que distribue le croupier s’affichent sur l’écran de tous les joueurs et chacun décide de sa mise et de sa stratégie de jeu.

Une manière de s’immerger un peu plus dans le jeu grâce au chat instantané qui amène une ambiance conviviale. Nous apprécions pouvoir discuter stratégie avec d’autres joueurs tout en partageant une main identique pour tous.

Power Blackjack

Le jeu “Power Blackjack” d’Evolution propose une façon unique de jouer avec la possibilité de doubler, tripler ou quadrupler n’importe quelle de vos cartes, une manière unique de maximiser les gains.

Ce que nous trouvons particulièrement intéressant dans cette variante, c’est qu’elle bouleverse les habitudes en retirant toutes cartes ayant pour valeur 10 (les 10, valets, dames et rois).

Cela change totalement la dynamique de jeu, sachant qu’au Blackjack traditionnel, les cartes 10 sont cruciales pour former un Blackjack (As + 10). En les retirant, la probabilité de tirer un Blackjack est réduite.

Sans les cartes de 10, il devient donc plus difficile d’atteindre des totaux plus élevés comme 20 ou 21, nous devons ajuster nos stratégies et réfléchir différemment à nos prises de décisions.

Si vous aimez les variantes qui demandent une vraie adaptation stratégique, Power Blackjack est un excellent choix.

Les différentes stratégies à utiliser pendant une partie de Blackjack

Au Blackjack, contrairement à d’autres jeux de hasard, vous pouvez toujours optimiser vos décisions. Néanmoins, nous vous recommandons de rester prudents, car aucune stratégie ne garanti une victoire à coup sûr.

Utiliser un tableau de stratégie

Le tableau de stratégie est un guide regroupant les stratégies de base du Blackjack. En suivant ce tableau, vous pourrez sélectionner l’action adaptée à votre main et à la carte visible du croupier entre “Tirer”, “Doubler”, “Rester”, “Partager” et même dans quel cas actionner “l’assurance”.

Ces guides de décisions se présentent généralement en mentionnant toutes les possibilités de main du joueur sur la colonne de gauche et celle de la carte visible du croupier en haut. Ces tableaux sont basés sur des calculs mathématiques.

En suivant ces recommandations, vous pouvez réduire l’avantage du casino, en vous permettant de limiter vos pertes sur le long terme.

Le résultat de vos sessions reste basé sur la chance, même si vous utilisez ce type de stratégie de jeu, cela ne vous garantit pas des gains systématiques.

Gérer sa mise intelligemment

Il est important d’établir un budget au Blackjack pour jouer de façon responsable et éviter les pertes incontrôlées causées par l’adrénaline du jeu.

Nous savons qu’une bonne gestion du capital est essentielle. C’est pourquoi nous vous recommandons de suivre ces points clés afin de préserver votre bankroll et d’éviter les risques financiers inutiles. :

Nous vous invitons à suivre les points suivants pour préserver votre capital sans prendre de risques financiers inutiles :

Ne jamais dépasser 15 % de votre bankroll

Ne pas changer la valeur de votre mise (même si vous perdez)

Fixez-vous des objectifs (une fois un certain palier atteint, n’attendez pas pour effectuer votre retrait)

Si vous décidez de jouer les sides bet (perfect pairs et 21+3), leur valeur ne doit pas dépasser 20 % de votre mise.

Par exemple, si vous misez 1€, nous vous recommandons de placer 8€ au centre, et 1€ sur chaque side bet. Cette approche vous permet de maximiser vos chances de gains en couvrant plusieurs possibilités de résultats tout en maintenant une gestion équilibrée de votre bankroll.

S’entraîner sur des versions gratuites

Avant de commencer à miser et d’engager toute stratégie, prenez le temps de vous familiariser avec “le mode démo”. Cette option vous permet de découvrir les mécaniques, comprendre les règles et d’expérimenter différentes stratégies sans aucun risques financiers.

C’est aussi un bon moyen d’apprendre à gérer votre bankroll avant de passer aux mises réelles.

Le comptage des cartes

Le comptage de cartes est une technique utilisée au Blackjack pour évaluer si le jeu est favorable au joueur ou au croupier. Même si cette technique n’est pas interdite, les casinos prennent des mesures strictes pour éviter cette pratique.

Sur les casinos en ligne, il est impossible de compter les cartes. En effet, au sein de toutes les tables, un deck de distribution contient 8 paquets de cartes et les cartes sont mélangées dès que le milieu du deck a été atteint. En sachant cela, on comprend rapidement que la technique du comptage des cartes n’est pas applicable.

Savoir quand doubler ou diviser

Comprendre comment et quand doubler ou diviser peut vous permettre d’améliorer vos chances de succès en fonction de votre main et de celle du croupier.

Le Split

L’option “Split” se propose lorsque le croupier vous distribue 2 cartes de même valeur au début de la partie. Comme énoncé précédemment, vos cartes seront séparées en 2 mains et votre mise de départ sera doublée.

Quand nous jouons et que nous avons l’opportunité de Split, nous préférons adopter ces bonnes pratiques :

Ne jamais Split des cartes dont la valeur est égale à 10

Toujours Split une paire d’As ou une paire de 8 , peu importe la main du croupier, car cela maximise nos chances de gagner.

Le Double Down

Quant à la stratégie du Double Down, elle fonctionne seulement avec certaines mains.

Nous vous conseillons de doubler uniquement si la valeur de vos cartes est comprise entre 9 et 11. Attention tout de même à la valeur des cartes du croupier.

Par exemple : vous avez 11, le dealer 5, vous devez doubler votre main.

Lors de nos parties de Blackjack, nous nous appuyons sur le tableau de stratégie pour affiner nos décisions. Maîtriser cet outil est essentiel pour maximiser les gains et limiter les erreurs, que l’on soit débutant ou que l’on connaisse le jeu.

FAQ

Combien de joueurs peuvent participer à une table de blackjack ?

Au Blackjack, une table standard peut accueillir généralement entre 2 et 7 joueurs. Toutefois, certaines variantes du jeu proposent des tables avec plus ou moins de places comme au “Infinite Blackjack” où le nombre de participants est illimité. Dans tous les cas, vous jouez contre le croupier, et non contre les autres participants.

Peut-on jouer avec plusieurs mains au blackjack ?

Oui, il est possible de jouer avec plusieurs mains au Blackjack. Certains casinos permettent aux joueurs de miser sur plusieurs emplacements à la table, ce qui augmente les possibilités de gains, mais aussi les risques de perte. Cette stratégie nécessite une bonne gestion de votre budget et de votre stratégie.

Également, vous pouvez vous retrouver avec 2 mains lors d’une session classique si vous choisissez de “Split”.

Est-il possible de compter les cartes au blackjack en ligne ?

Non, compter les cartes au Blackjack en ligne est impossible. Surtout sur les machines “First Person” qui sont dotées d’un générateur de nombres aléatoires. En mode live, le deck de distribution contenant 8 paquets de cartes et les cartes étant mélangées dès que le milieu du deck est atteint : la technique du comptage des cartes n’est donc pas applicable.