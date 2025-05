Le Blackjack est un célèbre jeu de cartes qui consiste à former une main supérieure à celle du croupier sans excéder la valeur 21. Le résultat des parties est très aléatoire, mais il existe un outil pour minimiser vos pertes : le tableau Blackjack.

Dans ce dossier complet, nous vous expliquons comment utiliser cette grille et dans quelle mesure elle vous sera utile !

Le vocabulaire à connaître au Blackjack

Le tableau de Blackjack comprend des termes spécifiques au jeu. Il faut les déchiffrer pour mener une stratégie efficace. Ci-dessous, nous passons en revue toutes les expressions utiles ainsi que leurs significations.

Hit

C’est le fait de tirer une carte après la distribution initiale. En général, nous utilisons cette option lorsque notre main semble trop basse pour battre le croupier. À lire Wager Casino : Définition et fonctionnement

Par exemple, si votre main initiale a une valeur de 13, vous pouvez Hit pour avoir plus de chance de vous rapprocher de 21 sans excéder. Bien entendu, il faut aussi tenir compte de la carte visible du croupier pour prendre une décision.

Stay (Stand)

À l’inverse du Hit, c’est le fait de conserver la valeur de sa main, sans piocher une nouvelle carte. C’est l’option à choisir si vous estimez que la somme de vos cartes suffira à gagner la partie.

Supposez que vous avez une main d’une valeur de 18. Dans ce cas de figure, vous risquez fortement de dépasser 21 si vous tirez une autre carte. Il est donc préférable de rester (Stay).

Split

Cette fonction consiste à diviser la valeur de votre main par deux et de doubler votre mise. Ainsi, chaque carte de votre main initiale sera jouée en deux tours successifs. À lire Martingale au casino : comment bien utiliser cette technique ?

Conformément au tableau Blackjack, nous vous conseillons de split si vous avez deux cartes identiques dont la somme est désavantageuse, que vous choisissiez de piocher ou de rester.

Par exemple, une main initiale de deux 8 est idéale pour un split. La valeur totale est de 16, ce qui est probablement bas pour battre le croupier, car ce dernier tire jusqu’à 17.

D’autre part, vous risquez de dépasser la valeur maximale de 21 en piochant une autre carte. Vous feriez mieux de diviser et d’avoir un 8 lors des deux prochains tours.

Double down

C’est le fait de doubler votre mise dès la distribution initiale. Si vous optez pour cette fonction, vous n’aurez droit qu’à une seule carte supplémentaire. Alors, assurez-vous que la somme de votre main initiale soit déjà avantageuse.

Prenez, par exemple, une situation où vos cartes initiales ont une valeur de 11. Avec une seule carte en plus, vous allez potentiellement former une main compétitive. Dans ce cas de figure, il est intéressant de doubler la mise.

C’est une option audacieuse qui vous permettra potentiellement de tirer le maximum de profit d’une main avantageuse. Néanmoins, gardez à l’esprit que le casino encaissera la totalité de vos deux mises si vous ne remportez pas la partie.

Soft Hand

Il s’agit d’une main dont l’une des cartes est un As. La Soft Hand offre la flexibilité au joueur de choisir la valeur de l’as (1 ou 11). Ainsi, le joueur ne risque pas grand-chose en tirant une nouvelle carte.

Supposons, par exemple, que vous avez une main initiale comprenant un As et un 7. En fonction de la carte visible du croupier, vous pouvez considérer que la valeur de votre main est de 8 (As = 1 + 7) ou 18 (As = 11 + 7). Si vous optez pour l’unité minimale (8), il est intéressant de faire un Hit (tirer une nouvelle carte).

Dans le cas contraire, vous restez (Stay) sur la valeur maximale (18) qui à notre avis aura plus de chance de battre le croupier.

Hard Hand

Contrairement à la Soft Hand, la Hard Hand n’offre que la valeur 11 à votre As.

Prenons un cas de figure où vous avez un As comme carte initiale et que vous tirez un 10 par la suite. La valeur de l’As passe automatiquement à 11. La variable 1 étant exclue, on dit donc que vous avez une Hard Hand.

Dans cet exemple, elle vous permettra de réaliser un Blackjack (As = 11 + 10 = 21) et de remporter la mise.

Assurance

Cette option vous permet de sauver votre mise quand les choses s’annoncent mal ! Lorsque la première carte du croupier est un As, il est probable que ce dernier réalise un Blackjack et vous batte.

Vous pouvez éviter le pire en déposant la moitié de votre mise initiale sur la case d’assurance. Si la seconde carte du croupier est un 10, Valet, Roi ou une Dame, il réalise effectivement un Blackjack et vous récupérez votre assurance.

En revanche, si le croupier tire un 3 par exemple, il ne réalise pas de Blackjack avec ses deux premières cartes. Résultat : la maison empoche votre assurance et la partie continue !

Alors, si le croupier tire un 7 comme troisième carte, il vous battra (As = 11 + 3 + 7 = 21) et votre assurance n’aura servi à rien !

Vous feriez donc mieux d’y réfléchir à deux fois avant d’opter pour cette fonction.

Nous savons par expérience que la maison a un avantage d’environ 7,7 % à chaque fois que l’assurance est souscrite.

Push

Il s’agit d’une situation de score nul où la main du croupier est égale à la vôtre. Dans ce cas de figure, il n’y a pas de vainqueur et vous conservez votre mise.

Le push ne concerne que votre pari central et il n’a aucun impact sur les mises additionnelles (side-bet) que vous avez potentiellement effectuées.

Bust

C’est lorsque la valeur totale des cartes est supérieure à 21. Le participant (croupier ou joueur) qui se retrouve dans cette situation est déclaré perdant.

Surrender

C’est le fait d’abandonner la partie dès la première distribution de carte. Cette option n’est pas généralisée. Certains casinos physiques et en ligne l’approuvent et d’autres l’interdisent.

En règle générale, l’abandon vous permet de repartir avec la moitié de votre mise initiale sans tenir compte de la valeur des prochaines cartes distribuées.

Cette option peut vous être utile lorsque votre première carte est défavorable (un 2 par exemple), mais nous ne la recommandons pas pour autant.

Les parties qui semblent mal embarquées peuvent déboucher à une victoire. Alors, à quoi bon abandonner ?

Si vous tenez quand même à profiter de la fonction Surrender, elle est disponible sur les jeux de Blackjack de l’éditeur Evolution.

Cependant, vous ne recevrez pas toujours la moitié de votre mise en cas d’abandon. Evolution vous restitue une partie de votre pari en fonction de la valeur des cartes.

Side Bet

C’est une mise additionnelle que vous placez en dehors de votre pari principal. Le principe est de parier sur la composition de votre main. Si votre prédiction est exacte, vous empochez un gain indépendamment de l’issue de la partie principale.

Nous plaçons souvent des Side Bet lorsque nous jouons et notre pari favori est le Perfect Pairs. Cette option permet de parier sur la couleur et la face des deux premières cartes. Voici les prédictions possibles :

Paire mixte : les cartes ont la même face, mais des couleurs différentes.

Paire de couleur : les cartes ont la même couleur, mais des faces divergentes.

Paire parfaite : les cartes ont la même couleur et la même face.

Le tableau de Blackjack à mémoriser

Maintenant que vous connaissez les principaux termes utilisés au Blackjack, il est temps de savoir quelle action mener en fonction des situations.

Pour vous y aider, nous avons dressé un tableau des meilleures décisions à prendre selon votre main et la carte visible du croupier.

Voici une légende des actions recommandées dans le tableau :

H : Hit (Tirer)

S : Stay (Rester)

D : Double Down (Doubler)

SPT : Split (Partager)

A : Assurance

La colonne d’extrême gauche du tableau représente votre main. La ligne horizontale affiche les potentielles cartes visibles du croupier. Enfin, le cœur du tableau présente les décisions à prendre.

Carte visible du croupier Valeur totale de votre main 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 17+ S S S S S S S S S S 16 S S S S S H H H H H 15 S S S S S H H H H H 14 S S S S S H H H H H 13 S S S S S H H H H H 12 H H S S S H H H H H 11 D D D D D D D D H H 10 D D D D D D D D H H 9 H D D D D H H H H H 8 H H H H H H H H H H 7 H H H H H H H H H H 6 H H H H H H H H H H 5 H H H H H H H H H H Carte visible du croupier Valeur de vos deux cartes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A-A SPT SPT SPT SPT SPT SPT SPT SPT SPT SPT 10-10 S S S S S S S S S S 9-9 SPT SPT SPT SPT SPT S SPT SPT S S 8-8 SPT SPT SPT SPT SPT SPT SPT SPT SPT SPT 7-7 SPT SPT SPT SPT SPT SPT H H H H 6-6 ST ST ST ST ST H H H H H 5-5 D D D D D D D D H H 4-4 H H H SPT SPT H H H H H 3-3 SPT SPT SPT SPT SPT SPT H H H H 2-2 SPT SPT SPT SPT SPT SPT H H H H Carte visible du croupier Valeur de la soft hand 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A-10 S S S S S S S S S A A-9 S S S S S S S S S S A-8 S S S S S S S S S S A-7 D D D D D S S H H H A-6 H D D D D H H H H H A-5 H H D D D H H H H H A-4 H H D D D H H H H H A-3 H H H D D H H H H H A-2 H H H D D H H H H H

Maîtriser ce tableau par cœur n’est pas chose aisée. Alors, nous avons dressé une liste de conseils à suivre pour prendre la décision adéquate :

Ne splitez pas si la valeur des cartes est égale à 10

Le Hit est proscrit lorsque votre main se situe entre 17 et 21

Splitez toujours lorsque vous avez deux 8 ou deux As

Doublez lorsque votre main est de 9 ou 11, mais tenez compte de la carte visible du croupier.

Ne tirez pas si vous avez une main entre 13 et 16 et que celle du croupier est entre 2 et 6.

Si le croupier a 2 ou 3 et que vous avez 11, vous pouvez doubler ou tirer. Si vous avez 12, contentez-vous de Hit .

Quelles sont les probabilités au Blackjack ?

Le tableau présenté précédemment s’appuie sur des statistiques précises. Chaque carte visible du croupier est rattachée à un taux d’échec (bust).

Plus il est élevé, plus vous avez un avantage théorique lorsque vous prenez des décisions conformes au tableau Blackjack.

Voici un aperçu des probabilités de bust du croupier et de vos avantages en fonction de la carte visible :

Carte visible du croupier Taux d’échec du croupier Votre avantage théorique en respectant le tableau blackjack 2 35,30 % 9,80 % 3 37,56 % 13,40 % 4 40,28 % 18 % 5 42,89 % 23,20 % 6 42,08 % 23,90 % 7 25,99 % 14,30 % 8 23,86 % 5,40 % 9 23,34 % -4,30 % 10, J, Q, K 21,43 % -16,90 % As 11,65 % -36 %

À titre de rappel, chaque carte au Blackjack a une valeur qui lui est propre. Les cartes de 2 à 10 comptent pour leurs valeurs faciales (un 5 noir vaut 5, un 8 de cœur vaut 8 et ainsi de suite).

Les cartes J,Q et K comptent 10 indépendamment de leur couleur. L’As, quant à lui, vaut 1 ou 11. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est le symbole qui représente la probabilité de bust la plus basse chez le croupier.

Les meilleures stratégies à utiliser au Blackjack

Pour réduire vos pertes au Blackjack, il ne suffit pas de connaître le tableau. Vous devez appliquer d’autres stratégies pour profiter au mieux du divertissement. Nous vous présentons quelques astuces additionnelles ci-dessous.

La stratégie de base

Suivre la stratégie de base revient simplement à prendre les décisions adéquates prescrites dans le tableau blackjack.

L’avantage de cette méthode est qu’elle s’appuie sur des calculs mathématiques. Grâce à elle, vous connaissez les probabilités théoriques d’échec du croupier en fonction de sa première carte.

De plus, la stratégie de base permet, en fonction des situations, de choisir l’action susceptible de réduire l’avantage de la maison à moins de 1 %.

Même si elle ne garantit pas la victoire, nous vous la recommandons vivement. Il vaut mieux jouer avec cette stratégie que de s’en remettre uniquement à sa bonne étoile.

La gestion de bankroll

Vous ne pouvez pas contrôler l’issue des parties au Blackjack, mais c’est à vous de décider quand, combien et comment vous misez !

La gestion de votre bankroll est cruciale pour minimiser vos pertes. Vous devez d’abord définir et respecter un budget dédié exclusivement au blackjack.

Mobilisez uniquement une somme que vous vous autorisez à perdre et ne l’augmentez jamais en cours de partie.

Pour un suivi continu de votre bankroll, nous vous conseillions aussi de choisir une mise précise par tour.

Vous pouvez par exemple utiliser un budget hebdomadaire de 300 € et choisir de ne pas parier plus de 1 € par main.

Nous avons l’habitude de suivre ce principe et cela nous permet de parier pendant plusieurs jours.

Les stratégies avancées

Pour pousser un peu plus la réflexion, nous avons exploré quelques stratégies avancées qui s’appliquent au blackjack. Ces méthodes ne sont pas forcément recommandées, mais il est judicieux de la connaître.

La Martingale

Cette stratégie couramment utilisée à la roulette s’invite aussi au blackjack. Elle consiste à doubler votre mise à chaque fois que vous perdez une main et de revenir à votre pari initial en cas de victoire.

En supposant que vous rejoigniez une partie de blackjack en perdant 5 € au premier tour, la Martingale veut que vous misiez 10 € à la prochaine main. Vous miserez 20 € prochainement si vous perdez encore et ainsi de suite jusqu’à votre victoire.

L’intérêt de cette stratégie est de couvrir vos pertes en remportant une seule main. Cependant, elle n’est pas recommandable, car elle ne s’appuie pas sur les probabilités du Blackjack.

La Martingale vous suggérera par exemple de doubler la mise alors que le croupier a un As comme première carte. Ce serait vous tirer une balle dans le pied, parce qu’il s’agit d’une situation théoriquement avantageuse pour la maison.

Par ailleurs, les casinos appliquent souvent des limites de mise. Lorsque ce seuil est atteint, vous ne pouvez plus doubler votre pari. Cela prouve que la Martingale n’est vraiment pas adaptée au Blackjack.

La technique du 1326

Elle s’utilise exclusivement dans le cadre du Blackjack. L’idée est de modifier la première unité de votre mise pour qu’elle soit de 1, 3, 2 ou 6 lorsque vous gagnez une partie.

Par exemple, vous commencez avec une mise de 10 € et vous remportez la victoire. Vous aurez donc 20 € de cagnotte. Votre prochaine mise doit être de 30 € et si vous gagnez encore, vous aurez 60 € dans votre solde.

Conformément à la stratégie, vous devriez revenir à une mise de 20 €, ce qui vous rapporte 40 € en cas de victoire. Vous miserez donc 60 € pour continuer la partie.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, la première unité de chaque mise est 1, 3, 2 ou 6 (10 €, 30 €, 20 € et 60 €). Si tout s’est passé comme prévu, vous aurez réalisé un maximum de profits en 4 mises.

Le souci, c’est qu’il n’est pas évident de remporter 4 mains successives au Blackjack. Cela arrive très rarement, rendant la stratégie de 1326 inadéquate.

Nous n’appliquons jamais cette technique, car elle exige de recommencer le processus tant que les 4 victoires consécutives ne sont pas atteintes. À moins que ce soit vraiment un jour de chance, la bankroll dégringolera très vite !

La stratégie du croupier

Le croupier suit une règle de jeu bien précise et certains joueurs l’utilisent en espérant obtenir de bons résultats. La tactique du dealer consiste à tirer une carte lorsqu’il a une main de 16 ou moins et de rester quand elle est de 17 au minimum.

L’intérêt de cette stratégie est d’éviter de bust, mais nous vous déconseillons de l’utiliser. Jouer de cette manière donne un avantage théorique d’environ 5,48 % à la maison.

Il vaut mieux se contenter de la stratégie de base qui vous permet de réduire le profit potentiel de la maison à moins de 1 %.

FAQ

Comment fonctionne un tableau de Blackjack ?

Le tableau de Blackjack s’appuie sur des probabilités pour proposer une solution potentiellement adéquate en fonction de la carte visible du croupier.

Est-il légal d’utiliser un tableau de Blackjack en casino ?

La plupart des casinos autorisent l’utilisation du tableau Blackjack tant que vous l’avez en tête. Ils vous interdisent d’avoir un papier ou un téléphone pour consulter quoi que ce soit en cours de jeu. Il vaut mieux mémoriser les grandes lignes du tableau pour jouer efficacement.

Peut-on gagner au Blackjack en suivant un tableau ?

Non, le tableau Blackjack ne vous garantit pas la victoire. Il ne vous sert qu’à minimiser vos pertes en réduisant l’avantage théorique du casino. Le hasard reste le seul facteur qui détermine réellement votre succès sur ce jeu.

Comment apprendre à utiliser un tableau de Blackjack efficacement ?

Pour apprendre à utiliser un tableau Blackjack, nous vous conseillons de ne retenir que les règles fondamentales de la grille (spliter quand il y a deux 8, ne pas tirer avec une main de 17, etc). La grille entière est trop vaste pour être assimilée d’un coup.