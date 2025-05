Wager Casino : Définition et fonctionnement

Les bonus sont d’excellents moyens de commencer votre aventure sur un casino en ligne. La plupart doublent votre dépôt initial, ce qui vous permet d’avoir une bankroll plus importante pour miser sur vos jeux favoris.

Bien souvent, ils sont accompagnés d’un wager qu’il vous faudra remplir. Il s’agit d’une exigence de mise qui évite que les joueurs n’abusent de ce système.

Cette mécanique peut être floue pour un joueur novice. Pourtant, vous la rencontrerez sur tous les casinos.

Pas de panique, nos experts connaissent les wager en long et en large. Voici un article simple à comprendre pour vous aider à les aborder en toute sérénité.

Qu’est-ce qu’un wager au casino ?

Le wager représente une certaine somme d’argent que vous devez impérativement jouer pour retirer des fonds issus d’un bonus. Les casinos se basent sur votre dépôt pour déterminer le montant à jouer. Ils y appliquent alors un wager qui peut varier entre x25 à x100. La plupart du temps, des wager x30 et x40 vous sont proposés.

Dans le cas d’un wager x40 appliqué seulement sur un bonus de +100%, vous devez jouer l’équivalent de 40 fois son montant pour pouvoir retirer vos fonds. Si vous déposez 100 euros, vous devrez miser au total 4000 euros.

D’autres types de wager existent. Nous vous les présenterons dans la suite de cet article.

Si cette règle peut vous sembler injuste, elle est pourtant parfaitement justifiée. En effet, les casinos souhaitent éviter les abus de la part des joueurs.

Imaginez que vous pouviez retirer votre dépôt et son bonus associé sans wager. Cela voudrait dire qu’il vous suffirait de déposer 100 euros pour vous retrouver avec 100 euros supplémentaires issus du bonus.

Vous auriez magiquement 200 euros (donc 100 euros supplémentaires) sur votre compte sans avoir rien eu à faire. Bien sûr, cet argent serait perdu par le casino.

Afin d’éviter cela, le casino souhaite que vous jouiez sur ses jeux et que vous dépensiez l’argent qu’il vous a offert avant de vous permettre tout retrait possible.

N’oubliez jamais que le but du casino est de gagner de l’argent. En établissant un wager de 40 sur votre bonus de bienvenue, le joueur est invité à découvrir les jeux proposés sur la plateforme.

Il estime que vous devrez avoir perdu non seulement votre bonus de 100 euros, mais que vous aurez aussi rogné sur votre dépôt initial.

Il est possible que vous ayez gagné de l’argent une fois arrivé au bout du wager. Mais si vous avez réussi, la majeure partie des autres joueurs aura perdu de l’argent malgré le bonus de bienvenue.

Les différents types de wager

Il y a différents types de wager à bien savoir différencier dans les casinos en ligne. À leurs débuts sur les plateformes, beaucoup de nos experts se sont fait avoir par ignorance ou par manque de volonté de lire les conditions de la plateforme.

Afin de vous éviter des mauvaises surprises, nous vous récapitulons tous les types de wager ci-dessous. Cela vous permettra de savoir dans quoi vous vous engagez avant de vous lancer.

Nous vous conseillons de toujours lire les conditions affiliées pour chaque bonus. Tous les casinos ont leurs propres règles, et vous devez les connaître. Elles sont disponibles dans les sections “Termes et Conditions” ou bien dans la page de présentation du bonus.

Wager sur le bonus seul

Ce wager s’applique uniquement sur le montant du bonus que vous avez reçu. Le casino ne compte pas le montant du dépôt.

Si vous déposez 100 euros sur un bonus de bienvenue de +100% avec un wager de x40, vous devrez miser au total 4000 euros.

Ce type de wager se veut avantageux pour le joueur. Il s’agit d’un bon compromis qui rend l’objectif atteignable, même pour les joueurs les plus modestes.

Wager sur le solde total

Avec le wager sur le solde total, les choses se compliquent un peu. Cette fois-ci, le casino vous demandera de remplir un wager qui prend en compte votre dépôt et votre bonus.

Si nous reprenons notre exemple de dépôt de 100 euros, miser un montant de 4000 euros ne sera plus suffisant.

À la place, il faudra que vous misiez 8000 euros qui sont calculés à partir de votre dépôt de 100 euros et de votre bonus +100% de 100 euros. Le wager se base donc sur un montant de 200 euros qu’il faut ensuite multiplier par 40.

Ce type de wager est le plus restrictif que vous aurez à rencontrer. Si vous n’êtes pas un gros joueur, nous vous déconseillons d’opter pour ce genre de bonus soumis à de tels wagers.

C’est une erreur de débutant qui a pris au dépourvu beaucoup de joueurs.

Un wager avec pour condition de miser 8000 euros sur le casino peut être plus difficile à compléter. C’est quelque chose que vous devez prendre en compte avant de vous lancer. Un wager long à compléter peut être frustrant pour certains joueurs.

Bonus sans wager

Il s’agit du meilleur wager sur lequel vous pouvez tomber. Les bonus de bienvenue sans wager se font rares et les casinos qui le proposent sont très prisés.

C’est le cas de Millionz Casino. Vous pouvez obtenir un bonus de +100% jusqu’à 500 euros en plus de 50 tours gratuits en vous rendant sur son site.

Attention, un bonus sans wager ne veut pas réellement dire que vous pouvez retirer votre argent instantanément.

Rappelez-vous qu’il n’est pas possible pour un casino de proposer un bonus tout en permettant le retrait de vos fonds sans avoir joué.

Vous devrez tout de même jouer 1 fois le montant de votre dépôt pour pouvoir le faire. C’est aussi une manière d’éviter le blanchiment d’argent.

Si vous avez joué l’équivalent de votre dépôt, vous pouvez alors annuler votre bonus et récupérer vos fonds. Contrairement aux autres bonus, il ne peut pas être récupéré. Il permet seulement de miser davantage.

Voici un exemple pour vous aider à comprendre :

Vous déposez 100 euros et recevez 100 euros en bonus. Le solde total est de 200 euros.

Le solde réel est joué en premier et 100 euros sont perdus.

Il est encore possible de jouer aux jeux de casino en utilisant les 100 euros issus du bonus.

Vous continuez de perdre de l’argent jusqu’à arriver à 50 euros de bonus

300 euros sont remportés suite à votre pari

Votre solde bonus remonte à 100 euros et il y a maintenant 250 euros à jouer depuis le solde réel. Le solde total est de 350 euros.

Il est désormais possible d’annuler le bonus (-100 euros) pour récupérer les 250 euros du solde réel

Comment fonctionne un wager ?

Vous avez encore du mal à imaginer le fonctionnement du wager, c’est bien normal. Il s’agit d’un concept qui peut paraître non intuitif aux premiers abords.

Une fois que vous aurez pris le coup de main, vous réaliserez qu’il est plutôt simple à apprivoiser.

Voici un exemple pratique pour vous aider à visualiser comment cela se passe en situation réelle :

Vous déposez 50 euros sur Lucky8 qui propose un bonus de +100% avec un wager x40.

Il s’agit d’un wager sur le bonus seul. C’est une bonne nouvelle !

Cela signifie que vous devrez miser au total 2000 euros sur les jeux du casino en ligne pour pouvoir retirer votre argent.

Vous allez jouer sur une machine à sous avec un “spin” à 0,20 euros. Vous gagnez 1 euros.

Votre bankroll affiche maintenant 101 euros.

Il vous reste encore à miser 1999,80 euros pour pouvoir retirer vos fonds.

Les autres conditions des casinos en ligne sur le wager

Les casinos en ligne peuvent imposer certaines limites pour éviter que les joueurs n’abusent des bonus. Celles-ci peuvent être nombreuses et prendre les joueurs au dépourvu.

Voici quelques règles qu’ils établissent pour pouvoir récupérer vos fonds et votre bonus. Soyez attentif, car leur non respect pourrait vous empêcher de récupérer votre bonus.

Les mises maximales autorisées par tour ou par pari

Les casinos en ligne imposent souvent une limite maximale de mise sur leurs bonus. Par exemple, il vous sera impossible de miser la totalité du wager de votre bonus sur un seul tour de machine à sous.

La plupart des casinos fixent la limite de la mise à 4 ou 5 euros par tour ou par pari. Cela vous oblige donc à réaliser un certain nombre de parties avant de retirer.

Les jeux exclus pour la complétion du wager

Certains casinos n’autorisent pas leurs joueurs à jouer à certains jeux pour remplir leurs wager. Pour le savoir, rendez-vous dans les conditions générales ou bien, demandez au support.

Le plus souvent, il s’agit des jeux qui ont la plus faible variance comme la roulette ou bien des machines à sous avec peu de volatilité et un très bon TRJ (Taux de Retour au Joueur).

Cette règle vise à empêcher les joueurs de miser de très faibles sommes d’argent (0,10€, par exemple) sur des jeux qui ont peu de chance de leur faire perdre de l’argent.

Si c’était le cas, il suffirait de choisir une machine à sous peu volatile avec un RTP de 98,5%. En optant pour l’option mise automatique, vous auriez de bonnes chances de ne pas rogner sur votre dépôt initial.

Il peut arriver que certains casinos vous obligent à parier sur une sélection restreinte de jeux pour valider votre bonus. Mais ce sera plus souvent le cas pour les tours gratuits.

Vous pouvez tout de même trouver certains jeux particulièrement avantageux pour finaliser la progression de votre wager. C’est le cas des machines à sous comme Blood Suckers de NetEnt et de Sails of Gold de Play’n Go.

Un temps limité pour remplir les exigences

Les casinos vous soumettront à un délai pour remplir votre wager. Cette règle est faite pour inciter le joueur à jouer au casino.

Il n’est pas intéressant pour un casino d’offrir de tels bonus à des joueurs qui ne joueront que quelques fois au cours d’une année. En établissant un délai, celui-ci vous invite à découvrir ses jeux.

En général, le casino vous donnera environ 30 jours pour remplir ses conditions de wager. Mais ils peuvent varier de 7 jours à 90 jours en fonction du casino. Wild Sultan demande, par exemple, de remplir son bonus de bienvenue en 30 jours.

Millionz Casino vous donne 9 jours pour remplir ses conditions de wager. Étant donné qu’il s’agit d’un bonus sans wager, vous arriverez rapidement à remplir ses conditions.

Un plafond de retrait maximal pour les gains

Vous verrez souvent que les casinos imposent des limites sur le retrait de vos fonds. Cela va généralement de 1000€ à 20000€. À titre d’exemple, Milionz Casino permet de retirer 5000 euros par semaine. Mais ce montant augmente rapidement pour les membres VIP.

S’ils le font, c’est pour des raisons stratégiques et financières :

Pour limiter leurs pertes : les casinos doivent gérer leurs fonds efficacement. Appliquer des plafonds de paiement leur permet d’étaler des retraits importants venants de gros joueurs ou de joueurs chanceux sur plusieurs jours. Pour encourager les joueurs à rejouer leurs gains : imaginez que vous avez gagné 10 000 euros sur un coup de chance. Le fait que vous ne puissiez retirer vos gains uniquement par tranche de 1000 euros vous oblige à garder vos fonds plus longtemps sur le casino. Il se peut alors que vous décidiez de rejouer et que vous perdiez de nouveau vos gains sur une frénésie. Ce genre de joueurs sont aussi appelés des “bankroll burners”. Nous vous incitonsencourageons donc à sélectionner des casinos avec des retraits rapides et élevés .

Pourquoi les casinos imposent-ils un wager ?

Les casinos ont bien compris que les bonus sont de formidables outils marketing pour attirer de nouveaux joueurs. Mais offrir de telles sommes d’argent est un risque énorme pour le casino.

Il doit être certain de pouvoir gagner de l’argent sur le long terme, malgré ses offres alléchantes.

Ils appliquent alors des wager qui remplissent plusieurs fonctions pour le casino :

Pour lui assurer un retour sur investissement : les jeux de casino possèdent tous un TRJ inférieur à 100%. Pour faire simple, cela veut dire que vous perdez de l’argent à long terme. Cependant, le TRJ est beaucoup moins fiable sur un nombre limité de parties. Le casino essaye alors d’allonger le nombre de mises et de paris pour augmenter le nombre de parties jouées et ainsi atteindre ses objectifs financiers.

Pour fidéliser le joueur : les conditions de mise vont vous pousser à jouer de nombreuses heures sur les jeux du casino. En parcourant la ludothèque, il y a de fortes chances que vous accrochiez à certains jeux et que vous ayez envie d’y rejouer régulièrement. Vous serez alors tenté de déposer de nouveau de l’argent et de profiter de nouveaux bonus additionnels.

Pour éviter les abus : les joueurs redoublent d’imagination pour contourner le système des casinos. Avoir cette sécurité leur permet de contrer les personnes souhaitant bénéficier des bonus sans effectuer les actions voulues par le casino.

FAQ

Tous les jeux contribuent-ils au wager ?

Non, les casinos peuvent décider d’exclure certains jeux dans leurs conditions. Vous devez toujours vérifier sur quels jeux vous pouvez jouer pour remplir votre wager. Soyez aussi vigilant sur le montant maximum de la mise que vous pouvez parier. Il se peut que le casino refuse de compter votre pari s’il est supérieur à 5 euros, par exemple.

Peut-on éviter le wager ?

Il est impossible d’éviter le wager si vous souhaitez bénéficier du bonus associé. Si les conditions de wager ne vous conviennent pas, vous pouvez tout à fait refuser le bonus du casino et déposer vos fonds sans avoir de conditions de retrait. Vous devrez tout de même jouer au moins une fois le montant de votre dépôt pour le retirer.

Existe-t-il des stratégies pour remplir un wager rapidement ?

En théorie, toutes les stratégies que vous pouvez mettre en place pour remplir votre wager ont déjà été pensées par le casino. Il n’existe aucune stratégie qui vous permettra de prendre avantage sur les conditions du casino. Par contre, il est toujours possible de sélectionner des jeux avec une faible volatilité et un bon TRJ qui sont supposés réduire vos pertes sur le long terme.

Quels sont les risques liés aux bonus avec un wager ?

Il faut que vous fassiez très attention aux conditions associées à un bonus de casino en ligne. Certaines règles établies pourraient vous empêcher de retirer votre bonus. C’est le cas avec certaines conditions qui imposent un délai en nombre de jours pour remplir les conditions du wager. En plus de cela, certains wagers sont très stricts et proposent des montants à miser élevés dont vous aurez du mal à venir à bout.