Maison terne et mal agencée ? Cette rénovation sublime réconcilie charme naturel et confort moderne

Dans le sud de Londres, une maison mitoyenne d’inspiration édouardienne a été transformée en un foyer chaleureux et sophistiqué par un couple australien nouvellement installé. Fusionnant influences australiennes et européennes, ce projet ambitieux mené par le studio De Rosee Sa a fait renaître l’élégance de la demeure tout en y insufflant une forte connexion à la nature environnante.

Une maison familiale repensée avec soin

Située à Dulwich, cette maison sur quatre niveaux dévoile cinq chambres et un vaste jardin. Le projet a demandé une reconfiguration complète des espaces, car les anciennes rénovations des années 2000 avaient altéré le charme de la bâtisse. L’objectif des propriétaires : concevoir un espace fonctionnel pour leur famille, sans renoncer à l’élégance ni à l’harmonie avec l’extérieur.

Le duo de designers George Yallop et Eliza Davey a ainsi redonné vie à l’esprit original de la maison. Les volumes ont été ouverts, les cheminées restaurées et les corniches réintroduites. L’idée était de mêler le caractère classique de l’ancien à une lecture plus contemporaine, en favorisant la lumière naturelle et les perspectives en profondeur.

À lire Nouveautés déco 2025 : 14 idées design concrètes pour transformer votre intérieur facilement

Un cœur ouvert sur la nature

Au rez-de-chaussée, les designers ont abaissé le sol pour relier visuellement et physiquement le salon, la salle à manger et la cuisine au grand jardin arrière. Cette connexion directe avec la nature est renforcée par de larges baies vitrées à cadre discret couleur bronze, apportant une lumière généreuse et constante à l’intérieur.

Le mobilier de cuisine, discret et vert olive, rappelle le paysage environnant, tandis qu’un plan de travail en marbre Calacatta Oro offre une touche raffinée. Tout a été pensé pour allier vie quotidienne et moments de réception. Le choix des matériaux et des couleurs crée une continuité fluide entre les différents espaces, dans un esprit de modernité chaleureuse.

Un tableau d’art aborigène dans la salle à manger a influencé toute la palette chromatique. Des teintes terreuses, rouges et brunes, se retrouvent dans les textiles et les accessoires, ancrant visuellement l’esprit australien de la maison au cœur du design.

Des espaces harmonieux entre fonctionnalité et élégance

Le salon offre quant à lui une atmosphère à la fois conviviale et sophistiquée. Centré autour d’une cheminée, il comprend un canapé en velours épicé sur mesure, une bibliothèque murale et un tableau de l’artiste Joe Tilson. Chaque élément a été choisi pour créer une sensation de confort, sans sacrifier la dimension esthétique de l’espace.

La suite parentale est pensée en véritable cocon. Un dressing ouvert prolonge la chambre jusqu’à une salle de bain spacieuse. Les matériaux nobles, comme le noyer, le marbre Viola et du papier peint en soie d’inspiration artisanale, y dominent. Les luminaires et meubles fabriqués sur mesure apportent une signature personnelle à l’ensemble, en accord avec la recherche de sérénité et de raffinement. À lire Difficulté à choisir vos couleurs murales ? Cette palette chic résout le casse-tête déco

Un univers évolutif pour les enfants

La chambre des enfants, baignée de tonalités douces, a été conçue pour grandir avec eux. Rideaux rayés élégants, lit à baldaquin en forme de scène de théâtre et coin bureau surélevé pour dessiner et travailler transforment la pièce en un monde modulable et poétique.

Le choix des formes arrondies, des matières naturelles et de la fonctionnalité ludique traduit une volonté de créer un espace bienveillant, propice à l’imaginaire tout en restant pratique. Des éléments décoratifs simples interactuent subtilement avec le mobilier pour encourager autonomie et plaisir dans le quotidien de l’enfant.

Un savant équilibre entre tradition et modernité

Ce projet démontre une parfaite maîtrise de la transformation d’une maison ancienne en un habitat fluide, lumineux et familial. Sans dénaturer l’héritage architectural, les designers ont su y intégrer des influences australiennes pour créer un univers unique, où le passé et le présent dialoguent en harmonie.

Traversée de lumière, de bois chaud et de textures subtiles, la maison est devenue un lieu de vie raffinée, née d’un dialogue équilibré entre patrimoine, modernité et nature. Un exemple éloquent de design intérieur où chaque détail révèle une intention précise : rendre la maison aussi belle que vivante.