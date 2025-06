Hypersensibilité sensorielle à la maison : les clés d’un aménagement apaisant et durable

Concevoir des espaces qui apaisent les sens et favorisent le bien-être est devenu un enjeu majeur dans le design d’intérieur. Franky Rousell, experte en neurosciences et fondatrice de Jolie Studio, développe des environnements pensés pour soutenir la santé mentale et répondre aux besoins sensoriels, notamment chez les personnes neurodivergentes.

Un design centré sur les émotions

Chaque projet démarre avec une question simple mais essentielle : que souhaite-t-on faire ressentir aux occupants de l’espace ? En se basant sur cette intention émotionnelle, les cinq sens sont étudiés isolément. Franky Rousell s’appuie sur la psychologie des couleurs, la neuroscience du toucher et d’autres principes scientifiques pour définir comment chaque stimulus modifie nos perceptions et nos états d’esprit.

L’objectif est d’imaginer des lieux qui génèrent des émotions positives telles que le calme, la concentration, la joie ou une sensation de confort. Ce cadre méthodique permet de développer des intérieurs qui ne sont pas uniquement beaux à regarder, mais réellement bénéfiques pour le corps et l’esprit.

Éviter la surcharge sensorielle

Un des grands enjeux, en particulier pour les personnes sensibles, est de créer des environnements où les stimulations sensorielles sont équilibrées. Pour cela, chaque élément du décor est choisi avec subtilité. Les couleurs apaisantes, souvent inspirées de la nature, dominent les zones de repos, alors que des teintes plus dynamiques peuvent servir à délimiter les espaces de passage.

Les textures sont également étudiées avec soin : dans les coins détente, des matières douces sont intégrées à travers des coussins, fauteuils et rideaux, alors que dans les lieux de circulation, des surfaces plus solides encouragent le mouvement. Les parfums et sons demeurent légers, diffusés en arrière-plan, pour aider à créer une ambiance sans distraction.

L’importance de l’éclairage

La lumière joue un rôle déterminant dans la perception et le ressenti d’un espace. Un bon éclairage doit être modulable et multilayer : plusieurs sources lumineuses (suspensions, lampes de table, spots et lampadaires) permettent d’adapter l’intensité selon les moments de la journée et les besoins émotionnels.

Les tons froids favorisent la concentration tandis que les lumières chaudes invitent à la relaxation. L’orientation est également déterminante : diriger la lumière vers un mur plutôt qu’en plein visage permet de réduire l’éblouissement et ainsi de soutenir la clarté mentale.

Choisir les bons matériaux

La texture et la température des matériaux doivent correspondre à la fonction de chaque pièce. Dans les chambres ou coins lecture, on privilégiera des tissus doux et chaleureux. En revanche, des matériaux robustes comme le métal ou le marbre trouvent leur place dans les zones actives où l'on bouge davantage.

L’attention se porte particulièrement sur les points de contact directs : poignées, assises, plateaux nécessitent des matières agréables au toucher, pour une sensation de confort immédiat. Cette approche sensorielle permet d’installer une harmonie entre notre corps et l’environnement.

Maîtriser l’environnement sonore

Le traitement acoustique est essentiel, surtout pour les personnes exposées à une hyperréactivité auditive. Il s’agit ici de filtrer les sons de manière subtile, sans créer un silence pesant. Rideaux épais, tapis moelleux, coussins généreux et canapés rembourrés aident à équilibrer les bruits ambiants et évitent les échos stridents.

L’objectif est de reproduire un environnement auditif naturel, proche du confort ressenti dans la nature, sans pour autant étouffer toutes les vibrations sonores, ce qui pourrait s’avérer anxiogène.

Optimiser la concentration mentale

Les couleurs influencent fortement nos capacités de concentration. Des tons profonds tels que le bleu marine ou le bordeaux participent à l’ancrage mental. L’aménagement des postes de travail, avec prises visibles et organisation claire, encourage la régulation émotionnelle.

Certaines odeurs naturelles renforcent ces effets, comme celles de baies de genévrier ou de ravensara. Ces essences aromatiques favorisent l’apaisement et la stabilité intérieure, contribuant à rendre l’environnement plus propice au focus.

Des rangements pensés pour l’esprit

Un espace trop chargé visuellement peut perturber la clarté mentale. Franky Rousell recommande d’utiliser des rangements astucieux au design chaleureux. Buffets en bois, rideaux légers pour masquer les étagères ou paniers souples permettent de structurer sans rigidité.

Un tri saisonnier des objets permet également de maintenir l’ordre. Les objets utilisés au quotidien doivent rester accessibles, tandis que les éléments secondaires peuvent être rangés dans les étagères hautes ou dans des placards fermés.

Textures réconfortantes pour apaiser

Les textures physiques influencent directement l’état émotionnel. Les couvertures pondérées, matières en peluche ou fauteuils enveloppants créent des cocons apaisants. Ces éléments sont particulièrement pertinents dans les espaces de repli, petits refuges loin des stimulations, où les personnes peuvent se ressourcer en toute tranquillité.

Pour les profils neurodivergents, ces coins calmes deviennent des ancrages essentiels pour se recentrer et éviter la surcharge multisensorielle du quotidien.

Couleurs et motifs en conscience

Les effets neurologiques des couleurs ne doivent pas être ignorés. Le rouge stimule l’activité, le violet inspire confiance, et les pastels bleus ou verts évoquent la quiétude de la nature. Les nuances criardes, utilisées à outrance, peuvent éveiller de l’anxiété. La tendance du “colour drenching” doit donc être maniée avec finesse.

Concernant les motifs, leur rôle est d’soutenir la concentration visuelle : un tableau puissant gagne à être mis en valeur sur un fond neutre, comme dans une galerie. L’environnement alentour doit s’effacer pour que chaque pièce maîtresse conserve son impact émotionnel.

Une approche durable et universelle

Penser en termes sensoriels offre une richesse durable. Plutôt que suivre les tendances éphémères, choisir des couleurs et matières pour leurs effets cognitifs permet de créer des espaces intemporels. Ces lieux accompagnent les occupants dans leur quotidien en apportant structure, confort et stabilité.

Ce type de design ne s’adresse pas à une élite : il profite à tous, sans exception, en transformant nos lieux de vie en refuges sensoriels adaptés aux besoins physiques et émotionnels de chacun.