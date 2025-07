Maison froide et sans âme ? Voici comment la réchauffer avec charme et matériaux naturels

Lorsqu’elle a entrepris la restauration d’une maison de ville géorgienne à Clerkenwell, la designer d’intérieur Rachael Gowdridge a fait le choix de rester fidèle à l’histoire du lieu. En s’appuyant sur les éléments d’origine et les objets existants, elle a créé une demeure chaleureuse, intemporelle et profondément personnelle, mêlant patrimoine architectural et esthétique contemporaine.

Un projet pensé pour durer

L’enjeu majeur de cette rénovation était de préserver l’âme de la maison tout en adaptant les espaces aux besoins d’une famille moderne. Rachael Gowdridge a misé sur la fonctionnalité, la durabilité et la texture pour redonner vie à cette bâtisse historique.

Les sols d’origine ont été conservés, les meubles du client réutilisés et chaque pièce pensée comme un refuge mêlant confort et caractère.

Les matériaux naturels sont à l'honneur : bois ancien, marbre, travertin, céramique artisanale ou lin se fondent dans un décor réfléchi, sans ostentation. La palette de couleurs favorise les tons neutres et terreux, renforçant l'intimité de l'ensemble. Chaque décision de design semble résulter d'une volonté d'ancrer la maison dans son histoire tout en l'ouvrant à de nouveaux usages.

Une cuisine repensée avec délicatesse

Autrefois dominée par un style moderniste froid, la cuisine a été complètement transformée. Rachael y a introduit des portes shaker peintes en vert olive, associées à un marbre Calacatta Verde veiné et élégant. Les placards hauts ont été remplacés par une simple étagère en bois, apportant à la fois de la légèreté et de la chaleur visuelle.

Le choix d’un extracteur dissimulé dans un caisson plâtré ajoute une discrète touche architecturale. L’espace dédié au repas s’articule autour d’une antique table de ferme avec des tabourets en osier vintage. Un tapis à rayures tissé à plat vient parfaire cette ambiance tactile et douce, entre tradition et modernité.

Une salle à manger pleine de charme

Dans cet espace convivial, la cheminée est revêtue de carreaux zellige crème, instaurant une texture artisanale unique. La table en travertin vintage, à la forme sculpturale, devient le point focal de la pièce. Autour, des chaises en chêne et cuir créent une ambiance à la fois décontractée et raffinée, tandis qu’un fauteuil rouille en velours attire le regard par son originalité.

Les objets décoratifs sont choisis avec soin pour leur patine et leur âme : céramiques brutes, verrerie ancienne, peintures oubliées resurgissent comme autant d'histoires à découvrir dans cette pièce baignée de lumière.

Un snug intime et enveloppant

Petit salon plus confidentiel, le snug a été repensé pour offrir un refuge calmant et enveloppant. Le canapé d’origine a été réutilisé, mais revêtu d’un lin naturel chaleureux, et accompagné de coussins dans des teintes de taupe et d’olive. Un fauteuil danois vintage en peau de mouton complète le décor, autour d’un éclairage tamisé qui conforte l’atmosphère cocon de l’espace.

Cet endroit à part dans la maison invite à la détente, à la lecture, ou au repli silencieux dans un cadre à la fois rustique et raffiné.

Un salon principal entre classicisme et modernité

À l’étage, le salon principal bénéficie de généreuses proportions typiques de l’architecture géorgienne. Rachael Gowdridge a su en exploiter les volumes tout en y injectant des éléments contemporains et texturés. Les murs sont peints dans un ton neutre, offrant une toile de fond sereine. Un miroir rond ancien dialogue avec un tableau abstrait vert foncé, instaurant équilibre et modernité.

Un canapé en mohair et des fauteuils recouverts de shearling composent une assise accueillante. L’ensemble illustre parfaitement sa capacité à mêler élégance historique et confort domestique.

Une chambre principale tout en douceur

Pensée comme un cocon apaisant, la chambre principale est équipée d’une menuiserie sur mesure peinte dans un vert lime audacieux. Une coiffeuse habilement dissimulée y a été intégrée pour conserver la fluidité visuelle. Le lit, habillé de lin et de laine, génère un sentiment de calme et de luxe discret. Une œuvre abstraite trône au-dessus de la cheminée, renforçant la sérénité du décor.

Des objets sculpturaux, des plantes disposées çà et là, et un éclairage nuancé donnent l’impression que la pièce est habitée et pensée pour respirer le quotidien.

Une salle de bains principale au ton réchauffé

Ici, les surfaces en marbre ont été conservées mais adoucies par l’introduction d’éléments naturels. Un plancher ancien en bois se prolonge sur toute la pièce, contrastant avec les surfaces froides. Mobilier en bambou, luminaires en plâtre et détails textiles contribuent à une sensation d’intimité et de chaleur, rompant avec l approche trop clinique d’autres salles d’eau modernes.

Ce mélange de textures et de matériaux fait de la salle de bains une véritable pièce à vivre, proche d’un spa domestique discret.

Des espaces invités soignés jusque dans le détail

La chambre d’amis, subtilement remise au goût du jour, se démarque par une tête de lit en laine irlandaise moussue, soulignée par des rideaux en lin et des lampes en céramique. Ces éléments simples mais choisis permettent de créer un lieu calme, sobre et parfaitement accueillant.

La salle de bains attenante conserve une remarquable baignoire en marbre d’époque, autour de laquelle s’articulent matières tactiles et objets chaleureux. Fauteuil en peau lainée, suspensions en rotin, tapis longs et végétation forment un écrin vivant et organique, à la fois luxueux et naturel.

Le style de Rachael Gowdridge trouve ici son expression la plus forte : une maison réinventée avec amour, enracinée dans son passé mais résolument tournée vers une vie personnelle, émotionnelle et ancrée dans la matière.