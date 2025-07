Envie d’une déco unique ? Voici 10 objets uniques pour sublimer sa maison

Alors qu’elle entame la transformation de son intérieur, Cinny Aumonier, fondatrice de la marque CINNY, partage les dix pièces de décoration qu’elle souhaite acheter. Entre objets anciens, textiles raffinés et éclairage d’ambiance, son univers mêle artisanat britannique, design historique et modernité affirmée.

Un goût sûr pour les pièces d’époque

Les objets anciens attirent particulièrement Cinny Aumonier, notamment une paire de chandeliers italiens du XVIIIe siècle proposés par Lorfords Antiques. Leur élégance classique s’harmoniserait avec les murs jaunes récemment repeints de sa cuisine. Cinny cherche ici à introduire une lumière chaleureuse dans ses repas de famille, un élément qui renforce selon elle l’intimité des moments partagés.

Autre pièce évocatrice : un panier à raisins de Champagne, exposé chez Arcadia Antiques. Non seulement il apporte du caractère, mais Cinny le voit comme une solution de rangement audacieuse pour les chaussures dans une entrée. Le détournement de l’objet ancien pour une fonctionnalité moderne est au cœur de son approche.

L’éclairage comme élément décoratif

Cinny apprécie l'atmosphère que procure un éclairage bien pensé. Elle a un faible pour la lampe flûtée Tiffany de Beauvamp, dont le pied en chêne naturel et la forme inspirée de l'Art déco s'accordent à son esthétique intérieure. L'équilibre entre modernité et influence vintage guide ses choix dans la conception d'espaces harmonieux.

Elle compte également installer une applique murale en forme de petit ananas colonial signée Richard Taylor Designs. Placée près de son nouveau papier peint « James » en coloris Celeste, l’applique ajoute une étrangeté tropicale à l’élégance graphique de l’ensemble. Un clin d’œil au passé, mais vu avec un regard neuf et coloré.

Un mobilier qui allie style et fonctionnalité

Cinny reste attentive aux lignes et aux matériaux dans le mobilier. Elle a repéré la table de chevet Holden chez Trove lors d’un shooting. Le bois madré lui inspire sérénité et chaleur, tout en conservant une esthétique minimaliste contemporaine qu’elle affectionne.

Parmi ses envies, on retrouve aussi la table d’appoint Small Gazebo de Veere Grenney. Cinny admire depuis longtemps ce designer pour sa rigueur élégante. Le modèle en version Chocolat conviendrait parfaitement à son salon, apportant une touche raffinée, ni imposante ni trop classique.

Textiles, impressions et matières naturelles

Grande amatrice d'imprimés, Cinny puise son inspiration dans l'histoire des tissus. Elle aimerait acquérir « Le livre des tissus imprimés » édité par Taschen, un recueil de 900 motifs couvrant cinq siècles d'histoire textile. Cette richesse iconographique constitue une ressource essentielle pour concevoir ses propres créations.

En quête de confort, elle souhaite aussi compléter son lit avec une collection de linge en lin surpiqué de Volga Linen, associée à une couverture en cachemire. Cette envie s’inscrit dans la continuité de son travail sur les édredons : mixer esthétique et toucher. Le lin naturel et la technique de surpiqûre en losange offrent selon elle une élégance décontractée à toute chambre.

Des détails qui font toute la différence

Cinny accorde beaucoup d’importance aux finitions. Elle est tombée sous le charme d’un bouton d’armoire en forme de citrouille en os, signé Chloe Alberry. Son design fantaisiste mais discret lui semble parfait pour revisiter la commode de sa fille. Dans ce petit détail, elle voit un moyen simple d’introduire une dimension artisanale et pleine de tendresse au quotidien.

Enfin, elle envisage l’achat d’un ottoman Moveable Feast de Beata Heuman. Traditionnel dans les intérieurs anglais, ce meuble polyvalent illustre bien son approche du design : jouer avec les classiques pour mieux les réinventer.

Ces dix coups de cœur révèlent la vision sensible et joyeuse de Cinny Aumonier, fidèle à son style audacieux et poétique. Sa maison devient ainsi le prolongement naturel de son identité créative et esthétique.