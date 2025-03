Bureaux rétro, ambiance envoûtante… Pourquoi le décor de Severance fascine tant les amateurs de design ?

Les bureaux rétro de Severance fascinent les spectateurs, offrant un design que l’on ne retrouve plus dans les espaces de travail modernes. Pour Jeremy Hindle, designer de production, c’est bien là le problème : les bureaux contemporains manquent d’inspiration et de créativité, rendant le quotidien des employés bien plus fade et impersonnel.

Un hommage au design des années 1960

Jeremy Hindle s’est fortement inspiré des bureaux iconiques des années 1960 pour concevoir les décors de Severance. Il cite notamment les travaux d’architectes renommés comme Eero Saarinen et Kevin Roche. L’un de ses principaux modèles fut le célèbre bâtiment Bell Labs dans le New Jersey, qui a influencé la conception du siège fictif de Lumon Industries dans la série.

Son objectif était de créer un cadre où l’esthétique architecturale joue un rôle essentiel dans l’expérience des employés. Contrairement aux espaces impersonnels modernes, ces bureaux plus travaillés visent à stimuler l’imagination et à structurer la séparation nette entre les mondes personnel et professionnel.

Une atmosphère étrange et immersive

Les choix de design des bureaux de Severance ne sont pas anodins : les plafonds quadrillés de lumières, les moquettes vertes et les bureaux isolés participent à l'ambiance perturbante de la série. Cet ensemble, visuellement très structuré, accentue le sentiment d'isolement des employés et le vide de leur environnement de travail.

Hindle souhaitait que chaque détail du décor prenne part au récit. Ainsi, l’organisation des espaces physiques et le mobilier utilisé traduisent concrètement la séparation des identités imposée aux personnages : au bureau, ils ne se souviennent plus de leur vie en dehors des murs de l’entreprise.

Un mobilier soigneusement choisi

L’équipe chargée du design a privilégié des meubles fidèles à l’époque avec un réel souci d’authenticité. On retrouve notamment des bureaux signés Kevin Roche, des chaises issues des showrooms Chanel des années 1960 et 1970, ainsi que du mobilier conçu par Dieter Rams. Tout l’ameublement provient directement de Lumon Industries, un choix qui empêche toute intrusion d’éléments extérieurs susceptibles de déclencher des souvenirs.

Cette précision dans le mobilier ne fait qu’amplifier une caractéristique clé de la série : les employés sont totalement coupés du monde extérieur, sans aucun objet personnel pour leur rappeler une autre réalité. L’absence de toute référence à la technologie moderne renforce cette impression.

Un décor mystérieux et surréaliste

L'un des décors les plus marquants de Severance est une pièce énigmatique où l'on découvre un sol recouvert de gazon et des chèvres en liberté. Pour rendre cet espace aussi réaliste que possible, Jeremy Hindle a choisi de filmer cette scène sur un véritable terrain de golf plutôt que d'utiliser des effets spéciaux ou des plateaux en studio.

Ce choix accentue l’étrangeté de la série et plonge les spectateurs dans une atmosphère où la frontière entre le réel et l’absurde devient trouble. Cette approche du décor illustre parfaitement le sentiment de perte de repères ressenti par les employés de Lumon Industries.

Un style vintage qui intrigue

Bien que le design des bureaux de Severance soit avant tout pensé pour confiner ses occupants, de nombreux spectateurs se disent fascinés par leur esthétique unique. La rigueur et la minutie du design mid-century offrent un charme que les environnements de travail modernes ne proposent plus.

Pour Hindle, cette nostalgie met en lumière un manque dans l’architecture des bureaux contemporains. Là où autrefois les espaces de travail cherchaient à inspirer leurs occupants, ils se contentent aujourd’hui d’être fonctionnels, effaçant le lien symbolique entre l’individu et son environnement professionnel.