Un showroom hors du commun : entre héritage de l’Ouest américain et ambiance feutrée digne d’un casino d’antan

Le studio de design Astraeus Clarke a transformé son showroom new-yorkais en un espace immersif inspiré de l’Ouest américain et de leur expérience dans la rénovation de maisons. Situé à Chinatown, cet espace mélange éclairage sur-mesure, textiles épais et objets personnels pour créer une atmosphère intime et chaleureuse, propice aux rencontres et aux échanges.

Un showroom ancré dans une histoire personnelle

Implanté au troisième étage d’un immeuble sans ascenseur, l’espace a été entièrement conçu par Chelsie et Jacob Starley, les fondateurs du studio. Leur expérience dans la rénovation de maisons en Utah a guidé leur approche, apportant des éléments authentiques et émotionnels à ce projet. Chaque détail raconte une histoire, que ce soit les objets de leur passé ou les œuvres d’art offertes par leurs amis. Cet ancrage personnel confère au showroom un caractère unique, loin de l’image traditionnelle que l’on peut avoir d’un espace d’exposition.

L’objectif était de créer un lieu à mi-chemin entre un showroom et un espace de vie, où visiteurs et clients peuvent apprécier les créations du studio dans une atmosphère immersive et accueillante.

Une ambiance entre l’Ouest américain et l’univers du casino

L'esthétique du showroom fait un clin d'œil à l'Ouest américain et à l'ambiance feutrée des anciens casinos. Encadrées par des panneaux en acajou, les fenêtres offrent une vue imprenable sur Bowery Street et une ruelle adjacente, renforçant l'impression d'évasion.

Le cœur de l’espace est composé d’un vaste canapé-lit conçu sur mesure, entouré de bandes LED et surplombé d’un plafond en miroir. À proximité, un bar réalisé en bois peint en noir et agrémenté de plaques métalliques réfléchissantes apporte une touche sophistiquée. Une applique florale 120 Small, signature du studio, illumine discrètement cet espace conçu pour favoriser les échanges.

Des textiles et objets soigneusement sélectionnés

Les murs sont habillés de rideaux en velours mauve, dissimulant des rangements intégrés ainsi qu’un petit bureau. Cette touche textile contribue à l’aspect feutré et chaleureux du lieu, où chaque élément a été pensé pour ajouter du cachet.

Le plafond est ponctué d’étoiles métalliques créées avec le designer Mark Malecki, un clin d’œil au nom Starley, mais aussi au dieu des étoiles, Astraeus, qui a inspiré le nom du studio.

Dans un coin reculé de l’espace, une porte peinte en rouge et dotée d’une poignée assortie mène à une pièce secondaire où un deuxième bureau et un évier carrelé cohabitent. Des rideaux similaires à ceux de la salle principale habillent également cet espace, renforçant la continuité visuelle et l’harmonie de l’ensemble.

Éclairage et œuvres d’art : une atmosphère en perpétuelle évolution

Les créateurs ont également intégré au showroom leurs propres luminaires, notamment un imposant lustre suspendu au-dessus de l’espace détente ainsi que des éléments métalliques issus de leur Darning Collection. Ces pièces seront régulièrement remplacées pour offrir une expérience renouvelée aux visiteurs.

On retrouve également des éléments de décoration vintage, tels qu’un chapeau de cowboy accroché au mur et un autoportrait signé Jarrod Frank, un artiste new-yorkais, ponctuant l’espace de touches artistiques authentiques.

Un concept qui séduit de plus en plus

Astraeus Clarke s’inscrit ainsi dans une tendance croissante à New York, où de plus en plus de showrooms adoptent un format hybride, entre espace d’exposition et lieu de vie. Des exemples similaires incluent une maison de ville réhabilitée par le Studio S II ou encore un loft Tribeca du XIXe siècle réaménagé en showroom multifonctionnel par la marque d’éclairage In Common With.

À travers cet espace, Chelsie et Jacob Starley ont réussi à capter l’essence d’un showroom vivant, guidé par l’histoire personnelle et le sens du détail. Un lieu où il est non seulement possible d’admirer des créations, mais aussi de s’y attarder et de vivre une véritable expérience sensorielle.