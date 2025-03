Un bureau pas comme les autres : immersion dans l’espace de travail chaleureux et créatif de Mouthwash Studio à Los Angeles

Mouthwash Studio s’est doté d’un nouvel espace de travail à Los Angeles, pensé par Aunt Studio. Ce bureau, situé à Chinatown, est conçu comme un enchaînement de pièces domestiques, intégrant un salon, une cuisine et une salle à manger, afin de créer un cadre de travail harmonieux et inspirant pour les créatifs qui le fréquentent.

Un agencement inspiré du domicile

Le concept du bureau repose sur une circulation fluide entre les différents espaces, évoquant l’aménagement d’un appartement. À l’intérieur, les employés évoluent dans une série de pièces conçues pour favoriser la convivialité et la concentration. Des cloisons en pavés de verre structurent l’ensemble, séparant les zones de travail des espaces sociaux tout en maintenant une certaine transparence.

L’une des pièces maîtresses de cet aménagement est une cabine téléphonique sur mesure, conçue en collaboration avec le studio Waka Waka. Cette installation permet aux travailleurs de bénéficier d’un espace de conversation confidentiel, renforçant l’aspect fonctionnel et ergonomique du bureau.

Une sélection d’objets et œuvres d’art

L'intérieur du bureau se distingue par une décoration méticuleusement pensée. Il intègre des pièces de designers renommés tels que Waka Waka, Minjae Kim et John Zabawa. Ces objets apportent une dimension artistique unique à l'environnement de travail, transformant chaque pièce en un lieu à la fois esthétique et stimulant.

Les visiteurs pénètrent dans le bureau en traversant un rideau triple couche, une entrée théâtrale qui accentue l’ambiance feutrée du lieu. Ce détail de conception illustre l’importance accordée à l’expérience utilisateur, plongeant immédiatement les visiteurs et employés dans une atmosphère immersive.

Un jeu subtil de matériaux et de couleurs

L’ameublement du studio repose sur un équilibre entre matériaux modernes et éléments vintage. Les tables en bois confèrent une touche naturelle à l’espace, tandis que des rideaux de théâtre jaunes filtrent la lumière extérieure, créant une ambiance chaleureuse. Des jupes en cotte de mailles dissimulent ingénieusement le mobilier de rangement, ajoutant un effet de surprise et une complexité visuelle à l’ensemble.

Dans la salle à manger, une grande table en bois et des chaises assorties invitent aux échanges et aux repas partagés. Un travail minutieux a été réalisé pour mélanger les styles : des lampes anciennes et des œuvres d’art viennent enrichir chaque recoin du studio, renforçant l’harmonie entre l’ancien et le contemporain.

Un lieu ouvert à la communauté créative

Au-delà d'être un simple espace de travail, le MW.S HQ se veut un hub pour les créateurs locaux. Le studio organise régulièrement des événements et des discussions, offrant une plateforme où artistes et designers peuvent se rencontrer, échanger et collaborer.

Grâce à cette approche, le studio réussit à conjuguer design et fonctionnalité tout en favorisant un environnement propice à la créativité. L’association entre mobiliers sur mesure, matériaux nobles et œuvres d’art confère à cet espace de travail une identité unique, où inspiration et productivité se rencontrent harmonieusement.