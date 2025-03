TGV Inoui 2026 : un design futuriste et un confort révolutionnaire pour les passagers

La France dévoile son tout nouveau TGV Inoui, conçu par les studios Nendo et Arep, avec un design à la fois aérodynamique et moderne. Ce train de cinquième génération, basé sur la technologie Alstom Avelia, arbore un nez inspiré du monde animal et une palette de couleurs rendant hommage au drapeau tricolore.

Un design pensé pour l’aérodynamisme

Le concept de ce nouveau TGV remonte à 2018, lorsque Nendo et Arep ont été mandatés pour imaginer une refonte complète du train, allant de son extérieur à ses sièges. L’un des changements les plus marquants concerne son nez longiligne en forme d’ellipse noire, optimisé pour améliorer l’aérodynamisme et réduire la consommation d’énergie.

Le revêtement extérieur a été conçu avec une peinture blanche éclatante, permettant de réduire la chaleur accumulée en été et ainsi minimiser les dépenses énergétiques liées au refroidissement. Chaque détail a été soigneusement étudié pour conjuguer esthétique et performance environnementale.

Un intérieur élégant et apaisant

À lire Bureaux rétro, ambiance envoûtante… Pourquoi le décor de Severance fascine tant les amateurs de design ?

Afin d’offrir aux passagers une expérience de voyage plus agréable, les designers ont misé sur une « ligne d’horizon fluide » qui traverse les sièges. Ces derniers adoptent une teinte qui s’éclaircit progressivement du bas vers le haut, avec des touches de jaune pour insuffler un dynamisme supplémentaire.

Inspirées par les galets polis par l’eau, les assises et l’éclairage adoptent des formes douces et arrondies. Ce choix vise à instaurer une ambiance chaleureuse et apaisante, favorisant la détente des voyageurs tout au long de leur trajet.

Un confort optimisé pour chaque passager

Dans une volonté d’offrir un véritable cocon de confort, les sièges ont été conçus pour s’adapter à toutes les morphologies. Recouverts d’un textile tricoté en 3D, ils apportent un effet hamac épousant parfaitement la silhouette de chaque voyageur.

En plus de leur ergonomie, ces sièges sont composés de plus de 90 % de matériaux recyclables, facilitant leur entretien et leur remplacement. Cette approche s’inscrit dans une démarche durable, garantissant à la fois confort et respect de l’environnement.

À lire Diabète et bananes : Faut-il vraiment s’en priver ? Ce que personne ne vous dit !

Un espace de restauration entièrement repensé

Le nouveau TGV Inoui propose une expérience culinaire revisitée avec son tout nouvel espace baptisé Le Bistro TGV Inoui. Aménagé sur deux niveaux, il dispose de réfrigérateurs en libre-service et de bornes de paiement autonomes au rez-de-chaussée.

À l’étage, une ambiance plus cosy attend les voyageurs avec des banquettes confortables et de larges fenêtres, permettant de profiter du paysage tout en savourant leur repas. Un concept pensé pour allier praticité et convivialité.

Des innovations au service du voyage

De multiples améliorations ont été intégrées pour optimiser le bien-être des passagers. Parmi elles, des sièges modulables équipés de prises de recharge et d’un éclairage intégré, ainsi qu’un code couleur facilitant l’identification des classes avec du rouge pour la première et du bleu pour la seconde.

Enfin, des lampes de table, conçues en hommage aux anciennes générations de TGV, viennent ajouter une touche d’élégance supplémentaire. Ce souci du détail illustre l’objectif des designers : faire de ce train une référence en matière de longévité et de confort.

Prévu pour entrer en service dès 2026, le TGV Inoui mise sur une durée de vie prolongée grâce à des matériaux solides et 97 % recyclables. Une avancée technologique qui conjugue modernité, écologie et élégance pour définir l’avenir du transport ferroviaire en France.