Donnez du cachet à votre cuisine : adoptez la tendance des ornements et tourelles inspirés des châteaux !

De plus en plus de cuisines adoptent une esthétique inspirée des châteaux, intégrant tourelles et ornements majestueux. Ce style unique, déjà mis en avant par de nombreux designers, transsqforme la cuisine en un espace à la fois fonctionnel et ludique. Que vous soyez adepte des influences antiques ou gothiques, ces éléments apportent une touche sophistiquée et théâtrale à votre intérieur.

Une cuisine à l’ambiance de château

Longtemps reléguée à une fonction purement utilitaire, la cuisine est devenue un véritable lieu de vie où l’expression personnelle prend toute sa place. Aujourd’hui, les designers incorporent des éléments décoratifs inspirés des châteaux et des palais pour structurer cet espace avec originalité.

Ce concept, baptisé « cuisine fortifiée » par House & Garden, joue sur les influences architecturales pour marier esthétique classique et modernité. Ainsi, des colonnes sculptées, frontons détaillés et silhouettes crénelées viennent orner les placards et meubles de cuisine, conférant à l’ensemble un aspect noble et artistique.

L'intégration de ces détails évoque l'histoire et le raffinement, rappelant les grandes demeures d'antan tout en restant parfaitement adaptée aux intérieurs contemporains. Il est ainsi possible de recréer cette atmosphère majestueuse à l'aide d'éléments simples comme des découpes en bois travaillées ou des finitions laquées qui accentuent la profondeur et l'élégance du mobilier.

Des inspirations classiques et intemporelles

Si certains privilégient des influences médiévales, d’autres préfèrent s’inspirer des temples antiques et de l’architecture classique pour structurer leur cuisine. L’approche adoptée par Sarah Corbett-Winder en est un parfait exemple.

Elle a intégré des frontons grecs sur ses placards, ajoutant une touche sculpturale qui se retrouve dans tout son intérieur londonien. Ce jeu de contrastes entre des couleurs audacieuses et des formes antiques transforme l’espace en une véritable œuvre d’art.

Meta Coleman, quant à elle, a conçu un immense meuble bleu inspiré du style Gustavien et Biedermeier, dont la structure rappelle les temples gréco-romains. Avec ses éléments finaux arrondis et son fronton triangulaire, cette création confère à la cuisine une élégance vintage tout à fait remarquable. Ces choix démontrent que l’intégration d’ornements tirés de l’architecture historique permet de sublimer les espaces en leur donnant une identité unique.

L’élégance du style gothique

Ce regain d'intérêt pour les formes imposantes ne se limite pas aux influences classiques. Certaines cuisines adoptent une esthétique gothique fascinante, faite de courbes pointues et de finitions sculptées.

L’appartement du XVIIe siècle de Martin Brudnizki dans le Sussex en est un parfait exemple : il met en scène de grands meubles verts aux sommets acérés qui masquent habilement les appareils électroménagers. Cette mise en scène dramatique apporte une aura mystérieuse et raffinée à la pièce.

Les reliefs élaborés et les jeux d’ombre créent une atmosphère presque théâtrale, où chaque meuble devient une véritable pièce maîtresse. Loin des cuisines minimalistes, cette approche célèbre la richesse ornementale et le travail du bois, des matériaux nobles et des teintes profondes qui rappellent les intérieurs de vieilles demeures aristocratiques.

Allier artisanat et personnalisation

Si ces cuisines bénéficient d’un travail de conception sur mesure, il est tout à fait envisageable de s’inspirer de cette tendance même avec un budget plus restreint. Phoebe Clive, par exemple, a imaginé un fronton orné peint en vert foncé, qu’un menuisier local a ensuite réalisé pour elle. Ce type de décoration permet d’ajouter du caractère à une cuisine ordinaire tout en conservant un coût raisonnable.

Pour ceux qui souhaitent intégrer une touche médiévale sans investir dans des travaux complexes, il existe des solutions simples :

Utiliser du MDF peint et découpé pour recréer des formes crénelées.

Ajouter des éléments architecturaux avec des ornements prédécoupés disponibles chez de nombreux fabricants.

Mélanger les influences en associant des reliefs géométriques à des couleurs riches et profondes.

Dans cette tendance, il s’agit avant tout de créer une cuisine distinctive, où les références historiques côtoient des innovations modernes. Que vous soyez attiré par l’opulence des palais baroques, l’austérité des forteresses médiévales ou encore la rigueur des temples antiques, les ornements et tourelles offrent une liberté créative sans limite.