3 jardins sublimes à copier : « Même un minuscule espace peut tout changer »

L’été approche à grands pas, et avec lui, l’envie irrésistible d’aménager nos espaces extérieurs avec goût et convivialité. Qu’il s’agisse d’une petite terrasse ou d’un jardin spacieux, chaque lieu peut devenir un havre de paix si on éclaire ses choix déco avec soin. Voici trois inspirations élégantes et originales, et surtout, des idées pour les reproduire chez soi.

Une terrasse urbaine optimisée, signée Chelsea

Dans le quartier animé de Chelsea, Jack Simpson a transformé un simple patio en un coin repas charmant et ingénieux. Une table à manger artisanale, sublimée de carreaux marocains colorés, fait office de centre névralgique pour les réunions estivales entre amis. Autour, des chaises dans un style traditionnel complètent l’ensemble avec raffinement.

Pour optimiser cet espace étroit, Jack a imaginé un banc sur mesure multifonction : à la fois assise et jardinière, il permet d’ajouter de la verdure sans encombrer le sol. Ce même sol, justement, est pavé de pierres calcaires anciennes venues tout droit de Provence, ce qui installe instantanément une ambiance méditerranéenne.

Les briques peintes dans un ton vert doux encadrent ce lieu intimiste, créant un fond neutre qui fait ressortir les teintes naturelles et la richesse végétale du décor.

Idée à copier chez vous :

Misez sur des matériaux de récupération pour le sol.

pour le sol. Optez pour un banc intégré doublé de jardinières .

. Utilisez des peintures mates dans des tons terreux ou végétaux pour mettre en valeur votre feuillage.

Un jardin champêtre en plein Surrey

Louise Jones a su tirer parti d’une parcelle à l’origine vierge pour la transformer en un jardin de ferme bucolique. Sa propriété rurale dans le Surrey déploie une série de recoins dédiés à la détente ou au plaisir des repas sous les rayons du soleil. L’ambiance y est à la fois structurée et naturellement sauvage.

Les éléments phares ici ? Des lavandes odorantes, des pots fleuris variés et deux parasols à franges rayés bleu et blanc qui rappellent les vacances en bord de mer. Chaque zone est équipée de meubles en bois simples, qui s’accordent parfaitement au style rustique de la bâtisse.

La table principale dispose elle d'une sélection éclectique de vaisselle, mêlant objets anciens chinés et pièces récentes. Le résultat est personnel, chaleureux, sans recherche de perfection.

Idée à copier chez vous :

Créez des zones distinctes pour manger et se relaxer.

pour manger et se relaxer. Incorporez des accessoires d’inspiration vintage .

. Favorisez la lavande, le thym et les pots fleuris pour le parfum et la couleur.

Un jardin de cottage joyeux dans le Hampshire

À l’orée d’un cottage en pierre et brique rouge, Emma Sherlock a aménagé un coin repas capable d’accueillir toute la famille ou un groupe d’amis pour de longs déjeuners estivaux. La pièce maîtresse ? Une table généreusement allongée, encadrée de fauteuils en métal et de bancs robustes.

Toute la finesse de ce jardin réside dans la cohérence textile : tous les coussins et galettes sont conçus dans le même tissu rayé vert pomme, pensé pour l’extérieur. Cette couleur apporte une fraîcheur graphique tout en laissant la place aux fleurs et feuillages du jardin de briller.

Les dahlias, notamment, y trouvent leur place de vedette, captivant tous les regards avec leurs teintes riches et formes généreuses. L’agencement reste simple, mais soigné, et respecte la poésie naturelle du lieu.

Idée à copier chez vous :

Harmonisez vos textiles de jardin avec le paysage végétal .

. Misez sur une longue table conviviale entourée d’assises contrastées.

entourée d’assises contrastées. Laissez les fleurs s’exprimer sans être étouffées par des décors trop présents.

Ces trois aménagements montrent que, quel que soit l’espace disponible, chaque jardin peut devenir une extension chaleureuse et décorée de la maison. Il suffit d’oser les matériaux naturels, d’oser les styles éclectiques et de respecter les couleurs de la nature pour créer un cadre extérieur inoubliable et personnel.