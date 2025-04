Coloré, audacieux, jubilatoire : le style Memphis fait vibrer nos intérieurs en 2024

Né dans les années 1980, le Memphis Style fait un retour éclatant dans le monde du design, séduisant les amateurs de décoration en quête d’audace. D’abord perçu comme une rupture face au minimalisme, il s’impose désormais comme une référence incontournable des intérieurs contemporains, grâce à sa créativité colorée et ses formes originales.

Un style en rupture avec les codes établis

Le Memphis Style est né en 1981 à Milan, sous l’impulsion du célèbre designer Ettore Sottsass. Lassé du design scandinave trop sobre à son goût, il fonde le collectif Memphis Milano aux côtés de noms désormais reconnus, comme Michele de Lucchi, George Sowden, Nathalie du Pasquier ou encore Andrea Branzi. Ensemble, ils expérimentent sans retenue : couleurs éclatantes, formes géométriques affirmées et matériaux volontairement peu conventionnels comme le linoléum et le stratifié.

Ce style s’affirme comme une réponse artistique et philosophique au minimalisme des années 70. À travers des pièces sculpturales et des motifs graphiques presque enfantins, le groupe détourne des éléments banals pour en faire des objets iconiques. Leur approche provoque, amuse ou dérange, mais ne laisse jamais indifférent.

Un retour en grâce dans les années 2020

Après être tombé en désuétude à la fin des années 80, le Memphis Style connaît un véritable regain d'intérêt. Aujourd'hui, il investit les pages des magazines de décoration et inspire des collections entières de grandes marques d'ameublement comme Habitat ou DFS. Le grand public redécouvre ses lignes courbes, ses contrastes assumés et sa capacité à insuffler de la joie dans n'importe quel intérieur.

Ce renouveau n’est pas un simple revival, mais plutôt une réinterprétation. Le style Memphis est modernisé, rendu plus subtil, parfois même plus accessible. Il s’adapte aux standards actuels tout en conservant son essence anticonformiste. Dans une époque où l’on recherche de plus en plus d’originalité, il apparaît comme une alternative séduisante à la rigueur du minimalisme.

Des créateurs contemporains comme héritiers assumés

Certains designers d’aujourd’hui assument pleinement leur filiation avec le mouvement Memphis. C’est le cas d’Adam Nathaniel Furman, qui considère ce style comme un moyen d’exaltation visuelle face à la monotonie ambiante. Grâce à ses créations colorées et exubérantes, il rend hommage à l’esprit ludique de Sottsass et de ses pairs.

Bethan Laura Wood, quant à elle, reprend parfois les matériaux historiques du collectif dans des créations contemporaines, notamment pour ses collections de tapis. On retrouve dans ses œuvres l’audace des motifs, la vitalité des couleurs primaires et l’attention portée à la texture, caractéristiques du mouvement d’origine.

D'autres créateurs, comme Tatjana von Stein ou Oliver Lyttleton, s'en inspirent de manière plus discrète. Chez eux, le Memphis Style se manifeste dans les formes sculpturales ou les palettes chromatiques utilisées, sans adopter ouvertement l'extravagance totale du style original.

Une démocratisation par le design contemporain

Si certaines pièces emblématiques du mouvement, comme la célèbre table Tartar de Sottsass, peuvent atteindre des sommes impressionnantes sur le marché des collectionneurs, de nombreuses alternatives modernes permettent au style Memphis de devenir accessible.

Les maisons d’édition et les enseignes généralistes proposent aujourd’hui des meubles et objets inspirés du mouvement, avec le même esprit graphique mais des matériaux plus économiques. Cette diffusion rend la philosophie Memphis plus populaire que jamais, particulièrement auprès d’une génération en quête d’individualisme et d’expression personnelle.

Le retour en force du style Memphis s’inscrit donc dans une dynamique plus large. Il répond à un besoin croissant de création personnelle, prouve que la couleur et la forme peuvent transmettre des émotions fortes, et rappelle que le design est aussi un terrain de liberté. Le Memphis Milano d’aujourd’hui ne copie pas le passé – il le réinvente et le projette dans l’avenir.