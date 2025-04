11 comptes déco malins à suivre pour un intérieur stylé sans ruiner votre budget

Pas besoin de vider son portefeuille pour embellir son intérieur : avec un peu de créativité et les bonnes sources d’inspiration, chacun peut transformer son chez-soi. Ces comptes Instagram montrent qu’une décoration stylée et abordable est à portée de main, grâce à des astuces DIY et des trouvailles vintage.

Des rénovations pleines d’authenticité

@nads_bacchus suit le parcours de Nadine Bacchus dans la transformation de sa maison à Londres. Elle partage régulièrement ses astuces économiques et projets DIY qui rendent ses espaces à la fois chaleureux et fonctionnels. En ce moment, elle se prépare à accueillir un bébé et montre en direct la décoration de sa future chambre.

De son côté, @kilahgram est tenu par Akirah Cohen, qui rénove sa maison elle-même. Elle n’hésite pas à afficher les difficultés réelles d’un chantier en solo, avec une grande dose d’autodérision. Malgré les imprévus, elle prouve que l’on peut avancer à petits pas avec humour dans un projet de rénovation.

@lifeatbluebell_ nous plonge dans la vie d'Amy, maman de deux enfants, installée dans un charmant cottage. Elle partage des projets menés avec des moyens limités mais beaucoup de goût, comme une nouvelle cuisine en préparation ou un WC revisité sans excès. Son compte respire l'authenticité familiale et l'ingéniosité décorative.

L’univers des DIY ingénieux

Le compte @a.modest.semi, animé par Daniel, propose des tutoriels simples pour transformer une maison ancienne avec un petit budget. Il documente ses étapes en détail, notamment celle très appréciée de la pose d’un tapis d’escalier pour quelques livres sterling. Un incontournable pour les fans du “faire soi-même” efficace.

Avec @townley_terrace, Jessie Cutts, artiste textile, dévoile chaque pièce de sa maison en bord de mer. Elle valorise les astuces déco recyclées et les projets faits main, sans surjouer la perfection. Sa touche artistique donne un charme particulier à des objets parfois simples mais pleins de caractère.

Minimalisme et seconde main

@hanbullivant est le compte apaisant de Hannah Bullivant, styliste d’intérieur adepte du minimalisme chaleureux. Elle encourage ses abonnés à se créer des espaces harmonieux en utilisant le plus possible l’existant. Ses conseils pratiques, comme désencombrer par étape, sont disponibles via ses e-cours et ses publications douces et inspirées.

@swike offre une sélection généreuse de trouvailles vintage, dénichées par la designer américaine Sarah Weichel. Ses publications mêlent humour et sens du détail, avec des idées pour éviter les grandes enseignes sans renoncer au style. Elle adore partager ses astuces pour chiner malin.

Créativité et touche personnelle

Chez @jessalaviellis, ce sont les projets faits-main qui font la différence. Jess Alavi-Ellis publie très régulièrement des guides déco pour créer des ambiances uniques et accessibles, depuis une table rustique jusqu’à un repose-pied personnalisé. Elle vient d’ailleurs de lancer sa propre gamme artisanale.

@alisoncoldridge, éditrice basée à Winchester, ouvre les portes de son intérieur lumineux. Plutôt qu’une rénovation lourde, elle joue sur des ajustements simples et charmants, comme un sol peint en damier ou des agencements bien pensés. Une belle preuve qu’il suffit de peu pour changer totalement l’ambiance.

@katherine_ormerod transforme peu à peu sa maison en location, avec succès. Mêlant projets DIY et débrouillardise, elle montre comment rendre chaleureux un espace sans frais excessifs ni investissements lourds. Ses idées ont même intégré un livre à succès sur la décoration.

Enfin, @thejollytownhouse est le terrain de jeu de Tash et Ben, couple passionné par la rénovation joyeuse. Leur maison colorée est remplie de tutos créatifs et ludiques : fabrication de lampes, étoiles en papier ou autres objets simples mais déco. Un compte vivant, inspirant, et riche en bonnes idées.