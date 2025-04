Osez les frontons et tourelles : une touche château spectaculaire pour métamorphoser votre cuisine

Les cuisines se réinventent en s’inspirant audacieusement de l’architecture des palais et des édifices anciens. La tendance des ornements crénelés, frontons, tourelles et pinacles s’impose dans les intérieurs les plus raffinés. Influencée par le style gothique, classique ou folklorique, cette esthétique transforme la cuisine en un décor théâtral sculpté sur mesure.

Les cuisines crénelées : un hommage aux châteaux

Depuis plusieurs mois, les décorateurs proposent dans House & Garden des cuisines inspirées de l’architecture fortifiée. Les meubles comportent désormais de petites moulures crénelées, souvent placées au sommet des armoires ou autour des meubles bas. Cette touche évoque les murs des châteaux médiévaux, et donne une allure féerique aux cuisines les plus simples.

Chez Max Hurd, le designer Benedict Foley a osé cette tendance de manière économique. Il a ajouté des bandes crénelées en haut des placards d’origine pour conférer une dimension fantaisiste et aristocratique à la pièce, sans engager de lourds travaux. Ce détail apporte une finition décorative subtile, facile à adopter.

Les tourelles et pinacles : entre fantaisie et patrimoine

Dans des projets plus audacieux, les décorateurs s’inspirent des mobilier anciens et traditions folkloriques pour imaginer une cuisine narrative. À Londres, Rachel Chudley a conçu une pièce en hommage aux origines autrichiennes de ses clients. Elle a intégré des tourelles miniatures et des pinacles ludiques sur les armoires, rappelant le mobilier d’Europe centrale. À lire Middlemalism : l’art d’une maison expressive sans excès ni contraintes stylistiques imposées

Cette approche transformelle se retrouve aussi dans la cuisine de Meta Coleman, installée dans sa maison de l’Utah. Elle a imaginé une immense armoire bleue au style Gustavien-Biedermeier, dont les formes allongées et les pinacles évoquent parfaitement les temples antiques. Chaque détail rend hommage à ses racines européennes.

Les frontons classiques pour une touche antique

Pour celles et ceux qui préfèrent une touche plus sobre, les frontons triangulaires sont une excellente alternative. Inspirés des temples gréco-romains, ils encadrent les meubles d’une élégance géométrique très raffinée.

À Londres, Sarah Corbett-Winder a installé ces frontons sur ses placards de cuisine, choisis dans des tons crème et aubergine à la finition miroir. Le contraste des couleurs apporte une intensité visuelle, tandis que la brillance crée une sensation de profondeur immédiate. Ces éléments décoratifs transforment une cuisine classique en véritable fresque antique.

Des effets théâtraux dans un style gothique et baroque

Martin Brudnizki, dans son appartement du XVIIe siècle dans le Sussex, n’a pas hésité à franchir un cap résolument théâtral. Sa cuisine est dissimulée dans des armoires massives aux pinacles pointus et excentriques. Chaque meuble semble sorti d’un conte gothique, accentué par des murs orange et une crédence en marbre texturé. À lire 11 comptes déco malins à suivre pour un intérieur stylé sans ruiner votre budget

Ce parti pris décoratif ose le maximalisme et assume un style opulent, presque dramatique. Les éléments pratiques (buanderie, électroménager) sont masqués, faisant de la cuisine un décor pur, digne d’un opéra domestique.

L’inspiration d’Europe de l’Est et artisanat indien

À Herefordshire, Phoebe Clive réunit esthétique folklorique et artisanat mondial. Elle a dessiné un fronton original inspiré de l’architecture d’Europe de l’Est, peint dans un vert foncé profond. Le détail se prolonge avec un rideau placé sous l’évier, réalisé dans un tissu artisanal indien aux motifs floraux, issu de sa propre boutique Tinsmiths.

Les ornements sculptés, visibles jusque sous les meubles, créent une richesse visuelle tout en affirmant le mélange des cultures et des styles. Cette approche démontre que l’ornementation historique peut cohabiter avec des influences venues d’horizons très différents.

Comment reproduire cette tendance sans se ruiner

Si ces cuisines peuvent sembler luxueuses, il est tout à fait possible de reproduire ce style avec un budget limité. Un simple crénelage peut être découpé dans du MDF, peint de la couleur des armoires pour une intégration harmonieuse.

Des entreprises comme Jali proposent des moulures décoratives prêtes à l’emploi, ainsi que des options de personnalisation abordables. Il suffit de choisir un motif – château gothique, temple grec ou villa baroque – pour redonner vie à sa cuisine dès aujourd’hui.